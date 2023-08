Sebastián Vignolo pidió un jugador de River para la selección argentina y dio sus motivos: “Gambetea”

escuchar

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, analizó este miércoles el rendimiento de River Plate frente a Internacional, por los octavos de final de la Copa Libertadores, y puso el foco en un futbolista del conjunto millonario, a quien elogió al punto tal, de que consideró que podría ser convocado por el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni.

“Para mí, River tiene un jugador... No sé si va a ser convocado al seleccionado argentino. Pero yo creo que no estaría mal si lo llaman. Para mí, (Esequiel) Barco, tiene nivel de selección. Gambetea...”, dijo Vignolo, rendido ante los pies del volante millonario, antes de presentar un compilado con las mejores jugadas del partido disputado en el estadio Monumental.

La periodista Morena Beltrán coincidió con el relator, y citó un gesto técnico desplegado por Barco durante el encuentro: “Ayer, en un momento, le esconde la pelota a dos o tres. Entiende los momentos”, añadió la cronista. “Para mí, tiene una gambeta...”, acotó el animador. A la vez, destacó a otros dos futbolistas de River: Nicolás de la Cruz (”juega siempre bien”), y a Lucas Beltrán (”¡qué jugador!”).

Luego, el Pollo volvió a referirse a Barco por la jugada que hizo a los seis minutos del segundo tiempo, y ensayó una osada comparación con el capitán de la selección argentina. “Esto es extraordinario. ¿Se acuerdan cuado sacaban en la foto a cuántos perseguían a Messi? No estoy comparando a Barco con Messi, salgan de ahí, pero fíjense cuantas remeras rojas están con Barco. ¡A cuántos juntó! Juntó a cuatro”.

Esequiel Barco

A su turno, Cholo Sottile precisó que Barco “apunta” a los rivales “y los va a buscar”. Más adelante, Damián Manusovich, exlateral izquierdo, se puso en el lugar de los contrincantes de Barco, y admitió: “Como defensor tenes el instinto de decir ‘no quiero pasar vergüenza’”. “No le salen”, lo respaldó Vignolo. Asimismo, Gustavo Yarroch señaló que, en el encuentro de anoche, Barco “empezó a moverse como el Burrito (Ortega)”.

En otro orden, el conductor destacó el trabajo del entrenador Martín Demichelis, y aseguró que el actual DT “está potenciando jugadores” que, en su momento, fueron contratados por River a pedido de Gallardo. Se trata de Rodrigo Aliendro, Pablo Solari y Lucas Belrán. “Están jugando mejor con Demichelis”, sentenció. Además, presagió que, en un futuro, podría dirigir en el fútbol europeo.

Por último, ahondó en la relación entre Demichelis y los jugadores. “En el vestuario, a Demichelis lo respetan. Ya no lo ven como al sucesor de Gallardo, como el suplente: lo ven como el técnico campeón. (...) Valoro que tome decisiones como las tomó en el entretiempo. No es ningún tibio”, señaló, con respecto a la opción de Micho por hacer ingresar a Pablo Solari en lugar de Enzo Pérez. El ex Colo-Colo marcaría los dos goles del equipo, en el triunfo frente a Internacional. El encuentro de vuelta tendrá lugar la próxima semana en Porto Alegre.

