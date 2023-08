Kun Agüero probó un mate de Morena Beltrán y no tuvo piedad con su veredicto: “Podría estar...”

escuchar

La periodista Morena Beltrán inauguró su canal de YouTube con su primer vlog, en el que narró detalles de su viaje a Madrid, España, para participar de una jornada de la Queen’s League. La cronista preside el equipo de fútbol femenino que participa del torneo, Kunitas, y que es propiedad del exjugador Sergio “Kun” Agüero. Justamente, ambos protagonizaron un divertido momento en el video que subió la analista deportiva.

“Viernes en Madrid, son casi las siete de la tarde, estoy esperando al Kun para ir a las conferencias, y voy a armar unos mates y lo voy a llevar”, le contó Beltrán a sus suscriptores. Luego, cuando se dispuso a armarlo, confesó no ser una obsesiva del tema: “Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”.

Acto seguido, procedió a explicar cómo hace sus mates: “Lo que hago siempre es inclinarle un poco la yerba, tirarle agua de un lado. Hay muchos que le ponen agua fría primero, yo la verdad no tengo paciencia. Espero que se hinche un poquito, le pongo la bombilla y estamos listos”.

En el siguiente plano del relato, se lo ve al Kun arriba del auto que compartió con Morena quien le dio para degustar su mate. “Vamos a ver qué tal More haciendo mate”, anticipó el exjugador. Sincero, el exdelantero no tuvo piedad con su compañera de equipo, y lanzó: “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, sugirió el exatacante.

“¿Más todavía?”, le repreguntó Morena. “Ahora voy a ver. ¿Qué yerba es?”, consultó, intrigado, Agüero, como si no hubieran cámaras. Cuando se dio cuenta de que la conversación era pública, le pidió a Beltrán, entre risas, no hacer publicidad.

En el mismo viaje, además, Morena le dio de probar el mate a la streamer Gemma Gallardo, quien incluso desconocía el nombre de la tradicional infusión rioplatense. Al degustarlo, tras admitir que estaba “muy caliente”, contó sus primeras experiencias como “matera”: “Es como que se te quedan migajas de plantitas”, describió, gráficamente. “Inevitable”, le explicó la influencer argentina.

“Pero está rico, me recuerda a la manzanilla”, añadió Gallardo, respecto del sabor del mate. “¿Te parece fuerte?”, la inquirió Beltrán. “No, suave tampoco, me parece normal. No sé como me lo esperaba, pero está bueno”, cerró Gemma.

En las últimas semanas, Benjamín, hijo de Sergio, estuvo de visita en Miami, compartió tiempo con su padre, y aprovechó para ir a ver al Inter, el flamante equipo de Lionel Messi.

Tras el regreso del nieto de Diego Maradona a su país, el Kun publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en el que confesó cómo le cuestan las despedidas de su hijo: “Tenías tres años cuando fueron esas primeras despedidas. Hoy tenés 14 años y el dolor al verte ir a la Argentina sigue igual. Gracias por dejarme compartir estos momentos inolvidables. Te amo y ya te extraño. Nos vemos pronto”. En cuestión de horas, el posteo alcanzó muchísima repercusión y superó el millón de likes.

