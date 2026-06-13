Lionel Messi emocionó con un posteo que rememoró su paso por los seis Mundiales que disputó

A pocas horas de comenzar una nueva aventura con la camiseta albiceleste, Lionel Messi conmovió a millones de personas alrededor del mundo con una publicación que resume buena parte de su historia en el fútbol. El capitán de la selección argentina compartió una galería de fotografías que muestra su evolución a lo largo de los seis Mundiales que disputó entre 2006 y 2026.

La publicación que realizó Lionel Messi a días de su debut en un nuevo Mundial

Las imágenes recorren veinte años de carrera y permiten observar el paso del tiempo en uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol a nivel mundial. Desde aquel joven de cabello largo que llegó a Alemania con apenas 18 años hasta el experimentado capitán que se prepara para afrontar una nueva Copa del Mundo tras su consagración en Catar 2022.

El emotivo recuerdo de Messi con Maradona (Foto: Instagram @leomessi)

Una de las más emblemáticas que dejó es aquella junto a Diego Armando Maradona, quien fue su director técnico durante el mundial disputado en Sudáfrica en el año 2010. En ella se los puede ver en una charla en el campo de juego durante una entrada en calor; conversación que aún hoy parece llevar en su corazón, al decidir incluir en la galería de imágenes.

Sus amigos, familiares y cientos de fans le dejaron mensajes por su participación en el Mundial 2026 (Foto: Instagram @leomessi)

La publicación no tardó en viralizarse y generó una profunda emoción entre los fanáticos, que revivieron algunos de los momentos más importantes de la carrera del rosarino. Entre los comentarios se destacaron los de compañeros, algunos músicos y figuras del espectáculo que no quisieron dejar pasar la oportunidad de expresar la admiración que le tienen y el agradecimiento por su aporte a la felicidad colectiva.

Lionel Messi espera poder cumplir el sueño de convertirse en campeón del mundo dos veces en la historia y de forma consecutiva (Foto: Instagram @leomessi)

Uno de los primeros en reaccionar fue Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del plantel nacional. “Gracias por todo, capitán. ¡Que el último baile no llegue nunca más!”, escribió el mediocampista. El productor musical Bizarrap también dejó su huella con una breve pero contundente: “Uf”. Por su parte, Antonela Roccuzzo, la esposa del 10, dejó emojis con caritas de emoción, ya que fue quien estuvo a su lado en cada una de sus etapas.

Lionel Messi podría convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales; actualmente tiene 13 goles y está a solo 4 anotaciones de superar el récord de 16 goles de Miroslav Klose (Foto: Instagram @leomessi)

¿Cuándo juega su primer partido Argentina?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni hará su estreno el martes 16 de junio frente a Argelia, en un encuentro correspondiente al Grupo J. El partido se disputará en el Kansas City Stadium, un moderno escenario con capacidad para más de 73.000 espectadores que habitualmente lleva adelante encuentros de la NFL.

Esta cita imperdible para todos los argentinos comenzará a las 22:00 (hora de Buenos Aires) y podrá seguirse a través de diversas señales de televisión y radio que cuentan con los derechos de transmisión en la Argentina. Entre ellos se encuentran:

TyC Sports

DirecTV

Radio La Red

Tele Red Imagen

Telefe

ESPN

Radio Cadena 3

Radio Mitre

La Albiceleste comparte el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, lo que la convirtió en la selección favorita en su grupo en cuanto a desempeño. El calendario completo de la Selección Argentina en la fase de grupos es el siguiente: