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Quién gana este lunes el Balón de Oro, según la IA: ¿Lionel Messi o Lamine Yamal?
La herramienta tecnológica vaticinó quién será el ganador de la ceremonia organizada por la revista France Football
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Este lunes se celebra una nueva gala del Balón de Oro. En esta ocasión, la ceremonia se llevará a cabo en The London Palladium de Londres, Inglaterra, a partir de las 17 (horario argentino).
Entre los argentinos ternados se encuentran Lionel Messi, Lautaro Martínez y, además, Emiliano “Dibu” Martínez en un selecto grupo que buscará alzar el premio al Mejor Arquero.
Organizada por la revista France Football, el Balón de Oro 2026 tiene cinco principales candidatos: Lionel Messi (Inter Miami - Argentina), Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra), Lamine Yamal (Barcelona - España), Rodri (Manchester City/Barcelona - España) y Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia).
Cabe destacar que se analiza el periodo entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial que coronó a España como ganador.
A raíz de ello, la inteligencia artificial se animó a dar un vaticinio de quién se quedará con el premio mayor en este evento que se celebrará en Londres. El foco estuvo puesto entre Messi y Yamal, dos jugadores que protagonizaron la última final de la Copa del Mundo que quedó en manos de los europeos con el gol de Ferrán Torres.
Quién gana el Balón de Oro, según la IA: ¿Messi o Lamine Yamal?
La herramienta tecnológica recopiló la información del último tiempo y analizó minuciosamente quién será el ganador. El argentino, quien ganó en ocho ocasiones el Balón de Oro, es un candidato histórico en este tipo de celebraciones. Por su parte, Yamal, de 19 años, nunca ganó este premio.
Según ChatGPT, una de las aplicaciones más utilizadas dentro del campo de la IA, el ganador del Balón de Oro será Yamal por la reciente conquista de la Copa del Mundo. A su vez, recordó que Harry Kane, otro de los jugadores que deslumbró en la cita mundialista, también es uno de los grandes favoritos, aunque correría por detrás de los dos anteriormente mencionados.
De esta forma, la IA colocó al actual jugador del FC Barcelona por sobre Messi, quien anunció su retiro de la selección argentina.
Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).
Nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vinicus Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
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