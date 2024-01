escuchar

Inter Miami se convirtió en uno de los equipos más importantes de la Major League Soccer (MLS). Comandado por David Beckham, Las Garzas lograron romper el mercado con la llegada de Lionel Andrés Messi. Con un éxito inmediato en lo futbolístico, el argentino no solo se convirtió en un deportista de elite para la competencia, sino también para su propio equipo, quien lo utiliza para presentaciones excepcionales como la nueva camiseta.

Con los flashes puestos en la presencia del argentino, como así también de Luis Suárez, uno de los últimos refuerzos rutilantes del equipo, la presentación de la indumentaria alternativa (de color negro y rosa) se realizó a bordo de un crucero. Este barco se llama“Icon the Seas”, el cual es apadrinado por el propio Messi, quien habló en su inauguración oficial y dejó entrever un inglés rudimentario al referirse al nombre de la embarcación.

“Es un gran honor para mí, sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero, así que sin más nombro a este barco Icon of the Seas. Dios lo bendiga y a todos los que naveguen en él”, indicó Messi, con una mueca de felicidad. Tras esas palabras, el rosarino agarró una pelota y la apoyó sobre un atril para culminar el acto de inauguración de un barco de 365 metros de largo y un peso bruto de 250 mil toneladas.

Construido en 900 días, este barco zarpará del puerto de Miami el próximo 27 de enero y ofrecerá distintos paquetes turísticos para navegar durante siete noches por el Caribe oriental y occidental. Quienes deseen adquirir un boleto para ingresar al crucero deberán abonar un costo que comienzan desde los 1800 dólares por persona.

Lionel Messi en la presentación de la camiseta que se realizó en un crucero Lynne Sladky - AP

Por su parte, el Inter Miami, con Messi a la cabeza, se encuentra disputando varios amistosos en el marco de una gira que comenzó en los Estados Unidos y tendrá diferentes paradas como en Arabia Saudita para enfrentar al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, y en Japón para medirse contra un combinado de Hong Kong y el Vissel Kobe.

Tras culminar con estos compromisos, el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino tendrá su último partido preparatorio ante Newell’s Old Boys de Rosario en el estadio DRV PNK.

Cristiano Ronaldo criticó los premios Balón de Oro y The Best tras el triunfo de Messi

Con un presente soñado para Lionel Messi, quien alzó nuevamente el Balón de Oro y el premio The Best, las críticas se hicieron sentir del otro lado del mapa cuando Cristiano Ronaldo dejó entrever que dichas estatuillas “perdieron credibilidad” a lo largo del tiempo.

“Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que (Lionel) Messi no lo mereciera o (Erling) Haaland o incluso (Kylian) Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios”, expresó el portugués en una entrevista con el diario Récord de su país.

Cristiano Ronaldo con el premio Globe Soccer en un evento celebrado en Dubai GLOBE SOCCER / HANDOUT - EPA/GLOBE SOCCER

Y cerró: “Messi ganó hace poco el The Best y jugó prácticamente todo el año en Estados Unidos, que tampoco tiene la visibilidad del fútbol europeo. Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best”.