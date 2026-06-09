Lionel Scaloni, antes del amistoso de Argentina-Islandia: “Hay chicos que no están al 100%”

A tan solo días de que la selección argentina debute en la Copa del Mundo 2026, el equipo argentino se presentará este martes 9 de junio en un amistoso contra la selección de Islandia.

En este escenario, el director técnico argentino, Lionel Scaloni, realizó una serie de declaraciones en una confernecia de prensa, en relación a los jugadores argentinos que alertó a muchos de los hinchas, ya que muchos se encuentran con lesiones.

“Nunca pensás que vas a llegar de esta manera, con esta mala suerte que hemos tenido con estos chicos, que no están al 100%, y bueno, me preocupa jugar el partido y que terminen bien” y, enseguida, agregó: “Esa es la realidad, porque yo creo que si terminamos bien, sin ningún tipo de problema, vamos a llegar bien”.

Argentina se enfrenta a Islandia

Al ser consultado por sus preocupaciones de cara al comienzo del Mundial 2026, Scaloni sostuvo que su preocupación radica en el amistoso de contra Islandia: “Es una piedra importante, porque hay que jugarlo y quieras o no, lo vas a jugar con los chicos que van a estar en el Mundial”.

“Viendo todo lo que está pasando, a mí me preocupa eso, sinceramente. Porque si no estuviese el partido, y no lo digo de mal porque el partido lo vamos a jugar, lo vamos a jugar al máximo, si no estuviese el partido tendríamos mucha más tranquilidad de poder preparar el Argelia”, sumó.

La formación argentina para el amistoso con Islandia

La formación argentina para enfrentar a Islandia

Para el partido amistoso que se disputará en Alabama, el director técnico confirmó la asistencia de Lionel Messi: “Sí va a jugar, lo que no sé cuántos minutos” y agregó: “Tengo que hablar con él todavía, en el entrenamiento de hoy, y veremos cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos, y decidiremos, pero en principio sí, va a tener minutos”.

Asimismo, Scaloni informó cuál será la formación para el encuentro. En el arco se presentará Jerónimo Rulli; según los rumores que circularon, Scaloni cambiará los arqueros, con la posibilidad de que Santiago Beltrán sume algunos minutos.

En cuanto a la línea de fondo, Montiel y Romero, dos jugadores que llegaron con lesiones a la fecha, serán titulares y sumarán minutos. Mientras que repetirá la presencia de Nicolás Otamendi, el DT probará a Nico González por el sector izquierdo de la defensa, un futbolista que en la última Copa del Mundo lamentablemente no pudo estar por una lesión. En el mediocampo estarán Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.