Los jugadores de Tigre mostraron una bandera de Malvinas idéntica a la de la selección argentina en el Mundial

Tras la victoria de Tigre sobre Nacional de Uruguay por 3 a 0 de visitante por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, los jugadores del Matador mostraron una bandera de Malvinas idéntica a la que lucieron los futbolistas de la selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra. Además, cantaron con sus hinchas: “El que no salta es un inglés”.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, puede verse a varios jugadores de Tigre estirar la bandera en una de las áreas del estadio Gran Parque Central, festejando la victoria y entonando consignas alusivas a Inglaterra.

Los jugadores de Tigre con la bandera de Malvinas

Tras finalizar el encuentro, desde la cuenta oficial que el club de Victoria tiene en Instagram, compartieron una serie de imágenes donde puede verse a la bandera colgada en la tribuna visitante. Esto evidencia que al estandarte lo habrían hecho los hinchas, quienes luego del triunfo, se lo dieron al plantel.

El partido entre Tigre y Nacional tuvo lugar apenas dos días después de la final del Mundial 2026 que Argentina perdió ante España y quedó evidenciado que el recuerdo emotivo de los hinchas aún se mantiene fresco.

La bandera colgada en la tribuna visitante del estadio Gran Parque Central

Además, la otra nota de color había tenido lugar en la previa del encuentro. Antes de que los jugadores saltaran al campo de juego para el calentamiento pre competitivo, por los parlantes del estadio se pudo oír el tema “Superestrella”, que tomó relevancia luego del campeonato de España ya que fue una de las canciones elegidas por el plantel europeo para celebrar la obtención del trofeo.

En redes sociales no tardó en circular la hipótesis de que esto fue una “chicana” por parte del club uruguayo para con la parcialidad argentina. Pese a ello, durante el encuentro y en el pospartido no se registró ningún episodio de violencia.

La chicana musical que realizaron los hinchas uruguayos

También en la previa del encuentro por los 16vos. de la Copa Sudamericana, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, anunció que “la Conmebol, su presidente Alfredo Domínguez y el Secretario General, José Manuel Astigarraga, autorizaron a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país".

Los simpatizantes del club de Victoria con la bandera, minutos antes de entregárselas a los jugadores

Además de la que llevaba la inscripción de las Islas Malvinas, el plantel de Tigre exhibió otra bandera. Andes del arranque del partido, algunos jugadores de Tigre mostraron una que decía “Campeones son los que nunca se rinden... Gracias selección”. Junto al texto se pudo ver la imagen de una bandera nacional y el escudo del club.

Sobre lo estrictamente deportivo, Tigre se puso en ventaja en su primera llegada, cuando lanzó al área un tiro libre cerca de la mitad de la cancha antes de cumplirse los dos minutos. Luego de esa ejecución, Alan Barrionuevo ganó de cabeza y dejó en soledad frente al arco a Jalil Elías, que amortiguó la pelota con el cuerpo para bajarla y definió de derecha.

Segundos más tarde y pese al llamado del VAR, se confirmó que el jugador que marcó el tanto estaba habilitado por la posición del zaguero local Sebastián Coates.

Con Tigre arriba del marcador y tras un tiro de esquina que jugaron corto, Ignacio Russo recibió, se perfiló y sacó un derechazo que viajó hacia la red. El 2 a 0 le permitió al equipo visitante irse al vestuario un poco más tranquilo.

Finalmente, el 3 a 0 llegó sobre la hora, con un zurdazo magnánimo de Elías Cabrera, que había ingresado 10 minutos antes, tras recibir un pase atrás de Víctor Moreno, casi de taco, sacándola del área y alejándola de su marcador.