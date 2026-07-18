Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Los mejores memes de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial
Con Mbappé al frente, la selección francesa se enfrenta a la de Harry Kane para intentar terminar su participación con una victoria; las reacciones de los usuarios en X
- 1 minuto de lectura'
La selección francesa se enfrenta a Inglaterra este sábado desde las 18 horas por el tercer puesto del Mundial. Tras sus respectivas derrotas ante España y la Argentina, los equipos buscarán cerrar su participación en esta Copa del Mundo de la mejor manera posible.
Ninguno de los dos equipos quería jugar este partido, pero sendas derrotas en las semifinales modificaron sus respectivos planes y tendrán que competir para saber quién se sube al podio.
La última vez que ambos países se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con triunfo para Francia 2 a 1 con goles de Aurélien Tchoumeni y Olivier Giroud. Harry Kane, de penal, igualó transitoriamente para Inglaterra.
Habrá que ver qué pasa con el partido que “nadie quiere jugar”. Justamente ese es el foco de los memes y las reacciones de los usuarios en X.
Los mejores memes de Francia vs. Inglaterra
Inglaterra y Francia el sábado en el partido por el 3 lugar pic.twitter.com/S61Rdi8I5d— Daniela♡ (@D_Soleciito) July 17, 2026
El sábado Francia vs Inglaterra. pic.twitter.com/Thj7NFl5wE— Marian Herrera (@marianherrrera) July 15, 2026
Inglaterra y Francia van a jugar por el 3er puesto pic.twitter.com/3pjc39cgI2— pipi (@pyrorivarola) July 16, 2026
A nadie le importa el partido del 3er puesto.— Ricardo (@meza_cfc) July 18, 2026
Nosotros desde las 12 viendo la previa Francia - Inglaterra pic.twitter.com/2lJBGVxGDe
y ahora que inglaterra le gane a francia el partido de 3er puesto pic.twitter.com/6gZods0q2x— juma 🇵🇾 COTO TRAELE A BTS (@taescritos) July 15, 2026
- 1
La FIFA confirmó a los árbitros para la final del Mundial entre Argentina y España
- 2
Fuerte crítica de Búsqueda a los uruguayos que alentaron contra la Argentina: “Somos un pueblo envidioso y desconfiado”
- 3
Nadie tiene que llorar por Argentina
- 4
En la previa de la final, un defensor de España dijo que es “imposible” parar a Messi