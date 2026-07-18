Los mejores memes de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial

La selección francesa se enfrenta a Inglaterra este sábado desde las 18 horas por el tercer puesto del Mundial. Tras sus respectivas derrotas ante España y la Argentina, los equipos buscarán cerrar su participación en esta Copa del Mundo de la mejor manera posible.

Ninguno de los dos equipos quería jugar este partido, pero sendas derrotas en las semifinales modificaron sus respectivos planes y tendrán que competir para saber quién se sube al podio.

La última vez que ambos países se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con triunfo para Francia 2 a 1 con goles de Aurélien Tchoumeni y Olivier Giroud. Harry Kane, de penal, igualó transitoriamente para Inglaterra.

Habrá que ver qué pasa con el partido que “nadie quiere jugar”. Justamente ese es el foco de los memes y las reacciones de los usuarios en X.

Los mejores memes de Francia vs. Inglaterra

Los mejores memes de Francia vs. Inglaterra

Inglaterra y Francia el sábado en el partido por el 3 lugar pic.twitter.com/S61Rdi8I5d — Daniela♡ (@D_Soleciito) July 17, 2026

Los mejores memes de Francia vs. Inglaterra

El sábado Francia vs Inglaterra. pic.twitter.com/Thj7NFl5wE — Marian Herrera (@marianherrrera) July 15, 2026

Inglaterra y Francia van a jugar por el 3er puesto pic.twitter.com/3pjc39cgI2 — pipi (@pyrorivarola) July 16, 2026

A nadie le importa el partido del 3er puesto.

Nosotros desde las 12 viendo la previa Francia - Inglaterra pic.twitter.com/2lJBGVxGDe — Ricardo (@meza_cfc) July 18, 2026