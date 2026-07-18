Francia vs. Inglaterra, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Kylian Mbappé, la gran figura de una selección de Francia que se quedó sin título en el Mundial 2026 Tony Gutierrez - AP

Ninguno de los dos equipos quería jugar este partido, pero sendas derrotas en las semifinales modificaron sus respectivos planes y tendrán que competir para saber quién se sube al podio. Les Bleus, los máximos favoritos a quedarse con el título, perdieron ante España 2 a 0 sin atenuantes, mientras que los Tres Leones fueron eliminados por la Argentina 2 a 1 en un encuentro donde se adelantaron en el marcador, pero no resistieron.

El andar de ambos equipos en el torneo fue, hasta las semifinales, sólido. El conjunto de Didier Deschamps, que se despide de la dirección técnica tras una etapa gloriosa con un título en Rusia 2018 y una final en Qatar 2022, lideró el Grupo I en la primera etapa con victorias sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1. En 16avos de final venció a Suecia 3 a 0, en octavos a Paraguay 1 a 0 y en cuartos se deshizo de Marruecos 2 a 0.