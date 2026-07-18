Francia vs. Inglaterra, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 18 horas en el Miami Stadium; todos los detalles del encuentro
Antecedentes entre ambos equipos
La última vez que ambos países se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con triunfo para Francia 2 a 1 con goles de Aurélien Tchoumeni y Olivier Giroud. Harry Kane, de penal, igualó transitoriamente para Inglaterra.
La previa de Francia vs. Inglaterra
Ninguno de los dos equipos quería jugar este partido, pero sendas derrotas en las semifinales modificaron sus respectivos planes y tendrán que competir para saber quién se sube al podio. Les Bleus, los máximos favoritos a quedarse con el título, perdieron ante España 2 a 0 sin atenuantes, mientras que los Tres Leones fueron eliminados por la Argentina 2 a 1 en un encuentro donde se adelantaron en el marcador, pero no resistieron.
El andar de ambos equipos en el torneo fue, hasta las semifinales, sólido. El conjunto de Didier Deschamps, que se despide de la dirección técnica tras una etapa gloriosa con un título en Rusia 2018 y una final en Qatar 2022, lideró el Grupo I en la primera etapa con victorias sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1. En 16avos de final venció a Suecia 3 a 0, en octavos a Paraguay 1 a 0 y en cuartos se deshizo de Marruecos 2 a 0.
Hora, TV y dónde ver online Francia vs. Inglaterra
El partido entre Francia e Inglaterra podrá verse EN VIVO por Telefe, DSports, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 18 horas de Argentina.
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