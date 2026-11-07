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Los mejores memes de la consagración de Boca Juniors y el gol agónico de Enner Valencia

Un gol en el minuto 51 del segundo tiempo selló la victoria ante Defensa y Justicia y le dio un nuevo título al Xeneize; en las redes, la agónica definición desató una ola de reacciones

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Los mejores memes de la consagración de Boca Juniors y el gol agónico de Enner Valencia
Los mejores memes de la consagración de Boca Juniors y el gol agónico de Enner Valencia

El corazón de los hinchas xeneizes pasó por todos los estados posibles en una tarde que quedará grabada a fuego en la memoria de la Ribera. Boca Juniors se consagró campeón de La Liga 2026 tras sufrir hasta el último suspiro frente a Defensa y Justicia en La Bombonera.

Boca celebró el triunfo en La Bombonera
Boca celebró el triunfo en La BomboneraManuel Cortina

Cuando el reloj marcaba el minuto 51 del segundo tiempo y Rosario Central ya acariciaba el título a la distancia, un centro preciso de Lautaro Blanco encontró una floja respuesta del arquero rival. El balón rebotó en el área tras un choque con Lautaro Di Lollo, y allí apareció el olfato de goleador de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano empujó la pelota al fondo de la red para decretar el agónico 1-0, desatar la locura absoluta en las tribunas y darle una nueva estrella al equipo dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena.

Entre el alivio, las pulsaciones a mil por hora y la épica de gritar el campeonato en la última jugada del partido, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de semejante definición cinematográfica. A continuación, los mejores memes y reacciones que dejó la consagración xeneize.

Los memes más divertidos de la consagración de Boca

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