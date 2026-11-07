Los mejores memes de la consagración de Boca Juniors y el gol agónico de Enner Valencia

El corazón de los hinchas xeneizes pasó por todos los estados posibles en una tarde que quedará grabada a fuego en la memoria de la Ribera. Boca Juniors se consagró campeón de La Liga 2026 tras sufrir hasta el último suspiro frente a Defensa y Justicia en La Bombonera.

Boca celebró el triunfo en La Bombonera Manuel Cortina

Cuando el reloj marcaba el minuto 51 del segundo tiempo y Rosario Central ya acariciaba el título a la distancia, un centro preciso de Lautaro Blanco encontró una floja respuesta del arquero rival. El balón rebotó en el área tras un choque con Lautaro Di Lollo, y allí apareció el olfato de goleador de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano empujó la pelota al fondo de la red para decretar el agónico 1-0, desatar la locura absoluta en las tribunas y darle una nueva estrella al equipo dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena.

Entre el alivio, las pulsaciones a mil por hora y la épica de gritar el campeonato en la última jugada del partido, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de semejante definición cinematográfica. A continuación, los mejores memes y reacciones que dejó la consagración xeneize.

Los memes más divertidos de la consagración de Boca

Mi hijo en 2040

-Papa,papa!!

-por que me llamo Boca Campeón con gol de Valencia al 96?

pic.twitter.com/rHoxk62wx0 — Anieliezing (@anieliezing) November 7, 2026

que locura el gol de valencia fui este con mi vieja VAMOS BOCA CARAJO pic.twitter.com/4Hpewgh2eJ — abril 23/10 🇦🇷 (@fIawlessana) November 7, 2026

-Gol de Boca sobre el final del partido*



Mí viejo resucitandome después de 4927723828 infartos : pic.twitter.com/9HlI4n1Fyi — BOCA JRS (@GraciasTevez) November 7, 2026

Vasco Arruabarrena masterclass. pic.twitter.com/xWPMVkV7DY — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 7, 2026

BOCA CAMPEÓN Y FINDE LARGOOOO HOY ME TOMO HASTA EL AGUA DE LOS FLOREROS pic.twitter.com/qTYw5ZuKno — agos ¡! (@winsleTargaryen) November 7, 2026

La cara de un tipo que ya es ídolo de Boca pic.twitter.com/CN9Ip4U76N — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) November 7, 2026

River gasto 100 millones y no ganó nada. Riquelme trajo a Valencia libre y nos da el campeonato. pic.twitter.com/hXC4cP1yGv — Bostero (@Volve10Riquelme) November 7, 2026

Los bosteros gritando el gol agónico de Enner Valencia para que sea Boca campeón de la tabla anual pic.twitter.com/7kKuySLrok — PEPE (@soyunargento) November 7, 2026

Dios soy este pic.twitter.com/AxUP1V7a0n — BOCA JRS (@GraciasTevez) November 7, 2026