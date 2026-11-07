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Los mejores memes de la consagración de Boca Juniors y el gol agónico de Enner Valencia
Un gol en el minuto 51 del segundo tiempo selló la victoria ante Defensa y Justicia y le dio un nuevo título al Xeneize; en las redes, la agónica definición desató una ola de reacciones
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El corazón de los hinchas xeneizes pasó por todos los estados posibles en una tarde que quedará grabada a fuego en la memoria de la Ribera. Boca Juniors se consagró campeón de La Liga 2026 tras sufrir hasta el último suspiro frente a Defensa y Justicia en La Bombonera.
Cuando el reloj marcaba el minuto 51 del segundo tiempo y Rosario Central ya acariciaba el título a la distancia, un centro preciso de Lautaro Blanco encontró una floja respuesta del arquero rival. El balón rebotó en el área tras un choque con Lautaro Di Lollo, y allí apareció el olfato de goleador de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano empujó la pelota al fondo de la red para decretar el agónico 1-0, desatar la locura absoluta en las tribunas y darle una nueva estrella al equipo dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena.
Entre el alivio, las pulsaciones a mil por hora y la épica de gritar el campeonato en la última jugada del partido, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de semejante definición cinematográfica. A continuación, los mejores memes y reacciones que dejó la consagración xeneize.
Los memes más divertidos de la consagración de Boca
Mi hijo en 2040— Anieliezing (@anieliezing) November 7, 2026
-Papa,papa!!
-por que me llamo Boca Campeón con gol de Valencia al 96?
pic.twitter.com/rHoxk62wx0
BOCA CAMPEON SIGAN CHUPANDOLAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/HyHOeMoysO— vic🦕✨️ (@MALEVCUCARACHON) November 7, 2026
que locura el gol de valencia fui este con mi vieja VAMOS BOCA CARAJO pic.twitter.com/4Hpewgh2eJ— abril 23/10 🇦🇷 (@fIawlessana) November 7, 2026
TKM VALENCIA GRACIAS pic.twitter.com/jbxeMv0mLu— soff ☆☆☆ (@cutisversion) November 7, 2026
-Gol de Boca sobre el final del partido*— BOCA JRS (@GraciasTevez) November 7, 2026
Mí viejo resucitandome después de 4927723828 infartos : pic.twitter.com/9HlI4n1Fyi
VAMO BOCA 💙💛💙 pic.twitter.com/NYnsUMKvat— Sonikuruto🇦🇷 (@sonikuruto) November 7, 2026
Vasco Arruabarrena masterclass. pic.twitter.com/xWPMVkV7DY— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 7, 2026
BOCA CAMPEÓN Y FINDE LARGOOOO HOY ME TOMO HASTA EL AGUA DE LOS FLOREROS pic.twitter.com/qTYw5ZuKno— agos ¡! (@winsleTargaryen) November 7, 2026
La cara de un tipo que ya es ídolo de Boca pic.twitter.com/CN9Ip4U76N— Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) November 7, 2026
River gasto 100 millones y no ganó nada. Riquelme trajo a Valencia libre y nos da el campeonato. pic.twitter.com/hXC4cP1yGv— Bostero (@Volve10Riquelme) November 7, 2026
Los bosteros gritando el gol agónico de Enner Valencia para que sea Boca campeón de la tabla anual pic.twitter.com/7kKuySLrok— PEPE (@soyunargento) November 7, 2026
Dios soy este pic.twitter.com/AxUP1V7a0n— BOCA JRS (@GraciasTevez) November 7, 2026
BOCA CAMPEÓN DE LA TABLA ANUAL pic.twitter.com/dpetJfV5aM— PEPE (@soyunargento) November 7, 2026
Capital mañana pic.twitter.com/ZSSSIIxG0z— Meme Worschitz 🌊☀️ (@memeworschitz) November 6, 2026
November 7, 2026
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