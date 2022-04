Los mensajes privados con Toto Salvio que reveló una conejita Playboy y generaron polémica

Eduardo “Toto” Salvio atraviesa un duro momento personal tras el violento episodio que protagonizó el jueves en Puerto Madero, donde atropelló con su auto a su esposa Magalí Aravena y quedó imputado en una causa judicial tras la denuncia de la mujer, de la cual está separado desde marzo. A partir de ese momento, el jugador de Boca Juniors quedó expuesto a todo tipo de críticas y, en las últimas horas, una influencer argentina reveló chats que lo incriminan.

“¿Este es el que atropelló a su mujer? Estos hombres si no patearan bien la pelota estarían trabajando en una garita”, reveló Yasmila Mendeguía, en una storie de su cuenta de Instagram, y aprovechó la exposición del delantero para sumar un capítulo más a la historia. En la foto, se observan reacciones de Salvio hacia publicaciones de la modelo, que incluían emojis de cara de corazones, y una nula respuesta de la marplatense de 24 años.

El chat de Yasmila Mendeguía que incrimina a Eduardo Salvio Foto: captura de pantalla

Pero, el “escrache” no quedó ahí. Mendeguía fue por más y duplicó la apuesta contra quienes la acusaban de “quemar” al jugador de fútbol. “Los hijos del patriarcado que me dicen que lo quemé, cierren el cu... o les mando a todos los ídolos al hospital”, manifestó, sin pelos en la lengua, dando a entender que varios colegas del ex Benfica y selección argentina estarían implicados en casos de infidelidad.

Mendeguía fue por más y amenazó a quienes la acusaron de "quemar" a Salvio por su acción Foto: captura de pantalla

De acuerdo a la información brindada por Ángel de Brito, periodista de espectáculos y conductor del ciclo televisivo LAM (América), Salvio, por orden de la Justicia, deberá acatar el siguiente fallo: “Perimetral para el futbolista de Boca, quien no podrá acercarse a 300 metros de su mujer ni tener contacto con ella de ningún tipo salvo por cuestiones inherentes a los hijos. No podrá manejar por tres meses. Tendrá que pedir autorización al juzgado para salir del país”.

Quién es Mendeguía, la influencer marplatense que le sumó otro dolor de cabeza a Salvio

La carrera de la joven modelo comenzó en el famoso reality show Gran Hermano. A sus 19 años, saltó a la popularidad en el programa y, años después, protagonizó una tapa de la revista Playboy en la edición de octubre-noviembre de 2021.

“Yasmila Mendeguía. Una viajera incansable a la que le gusta imponer tendencia antes que seguir a los demás. Recientemente estuvo en la ciudad de Puebla donde realizó una sesión de fotos que te dejará con el corazón latiendo a mil por hora. Esta argentina es una mujer poderosa”, develó, en su descripción, la famosa revista del conejito, a la hora de presentar a la oriunda de Mar del Plata.

La publicación de la influencer de 24 años en su cuenta de Instagram Foto: @yasmi_mendeguia

Con 425 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Mendeguía, que se hace llamar Yasmi en su plataforma virtual, refleja sus pasiones en su feed. Entre los temas que están a la vista, denota su pasión por los destinos turísticos, tales como la Isla de Capri en Italia y la concurrencia a espectáculos masivos como lo es el fútbol, donde aparece en la tribuna de Boca Juniors, donde juega Salvio, a quien le suma más polémica luego de la que ya protagonizó este miércoles a la noche con su esposa.