La contundente opinión de Oscar Ruggeri sobre la situación de Eduardo Salvio: “Es difícil”

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), se refirió este viernes al caso Eduardo “Tot” Salvio, y se aventuró a pensar la actitud que tendrán los compañeros de equipo con el jugador. “El plantel está con él. Va a estar cerquita, lo va a acompañar. Es una situación difícil, la tendrá que solucionar la justicia”, añadió.

“(En) el vestuario, ¿sabés cómo le van a hablar a Salvio? ‘Lo que necesites’, ‘¿qué podemos hacer?’, ‘¿cómo estás?’, ‘¿estás para el fin de semana?’”, ejemplificó Ruggeri poniéndose en el lugar de los futbolistas de Boca Juniors.

Por otra parte, indicó que es muy difícil separar la vida personal de la profesional cuando los problemas son significativos. “Si son problemas grandes, los llevás (a la cancha). ¿Por qué yo te digo: hay que concentrar el viernes? Porque después pasa algo a la madrugada”, le dijo al conductor Sebastián Vignolo.

Asimismo, diferenció la situación del deportista que tiene la vida privada ordenada respecto de aquel que no tiene esa suerte: ”No es lo mismo el que tiene la fortuna de llegar a su casa y estar con su familia, y estar bien, y decirle: ‘me voy a jugar, a concentrar, juega el partido, y vuelve y está la familia acompañándolo permanentemente. (...) Que una pareja (o) una familia este mal, y discutir, ¿sabés lo que es? No pensás en el partido, y vas en el auto a la concentración peleado, por ahí te estás por separar (y) no sabés cómo es. ‘¿Qué hacemos con los chicos? ¿Los voy a ver, no los voy a ver? Un qui...”.

En ese sentido, consideró que, en este tipo de situación, “actúan los líderes”. “Es el que sabe todo lo que pasa en el vestuario. Sabe (que) el ‘Negro’ Bulos llegó, está mal, (y) a atacar al ‘Negro’ Bulos: ‘¿por qué estas mal?’ ‘¿qué te esta pasando?’ ‘¿te podemos ayudar?’ Ese es el líder. No el (que dice): ‘che, vamos a meter hue..., hay que ganar’. Eso, (lo) grita cualquiera. (El líder) entra a un vestuario y hace así. ‘Éste está mal, encima de él’”.

Por otra parte, aunque se trate de situaciones distintas, a partir del Caso Salvio, recordó una historia de su época de jugador: “En San Lorenzo, con el ‘Gallego’ González, fallece el papá; nosotros jugándonos el campeonato. Y él era un jugador clave. Todos los partido que jugaba, hacia goles. Enterramos al papá, estábamos todos, y teníamos que ir a concentrar para el partido. Y el ‘Bambino’ le dice: ‘quédate afuera’. Y el ‘Gallego’ le dijo necesito jugar, necesito ir. Y el ‘Bambino’ le dice: ‘Mirá que estas en el banco’. ‘No me importa, necesito ir’. Después entró, termina haciendo el gol, uno a cero ganamos un partido clave, fuimos todos corriendo para el banco, le metimos una montonera y nos abrazamos. El ‘Gallego’, llorando. Necesitaba estar ahí, quería estar ahí. Y nosotros lo acompañamos”.