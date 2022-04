Revelan el chat entre Eduardo Salvio y Magalí Aravena el mismo día del violento episodio

Carlos Monti, periodista de Nosotros a la mañana (eltrece), mostró este viernes una captura de la conversación que mantuvieron Eduardo Salvio y Magalí Aravena el mismo día del violento episodio en el que el futbolista atropelló a su exesposa en Puerto Madero. Según explicó el columnista, ese documento fue presentado a la Justicia como prueba de la defensa del jugador de Boca.

En el chat de WhatsApp, ambos conversan acerca de cuestiones vinculadas a la vida cotidiana de sus dos hijos: “No sabía hasta ayer que Brian no le llevó el iPad a la negra”, le dice Magalí a “Toto”, en relación a Chloe. El futbolista le responde: “Pasa que no tengo la contraseña de ella”. Luego, su exmujer le contesta: “Entonces está sin el iPad… incomunicada digamos”.

Acto seguido, él le dice: “Bueno, mañana ya lo tiene mi negra”. Después, ella agrega: “Pará, tengo que decirte dos cosas importantes. Tres”. “Decime ma”, replica Salvio. En ese momento, ella procede a hacerle comentarios de tipo personal.

Toto Salvio y Magalí Aravena Instagram @totosalvio

“Primero: nos vamos a llevar bien, ¡lo sé! Porque fueron muchos años. Quédate tranquilo, sí. Yo hoy te suelto, te lo prometo”, añade la modelo junto a un emoji de dos manos rezando. Después, escribe: “Segundo: te paso las expensas que me tenés que pagar de la casa. Tercero: usa fo..., To, no podes cag... la vida teniendo otro hijo, disfrutá de mil cosas que se pueden hacer, un hijo cambia todo y además te quedarías pelado, entre repartir con tu primer hijo y con otro hijo. Te lo digo a futuro. Consejo”. Al final del diálogo, añade un comentario inconcluso sobre su futuro deportivo: “Ah, y si podés irte a jugar afuera, ¿no?”.

Las capturas de los chats entre Magalí Aravena y Eduardo Salvio Captura eltrece

El incidente

En la madrugada del jueves, Magalí Aravena denunció a su expareja por violencia de género por un hecho que tuvo lugar en las calles Azucena Villaflor y Juana Manso, barrio de Puerto Madero, a las 0:50. “Salvio avanzó con intenciones de irse del lugar e impacta con las ruedas delanteras a Aravena en su pierna derecha. La mujer cayó al piso. Situación que fue aprovechada por el futbolista para dar marcha atrás e irse del lugar”, difundió la policía.

Luego de brindar su testimonio, el fiscal auxiliar Carlos Caputo dispuso que se iniciaran actuaciones por “lesiones en contexto de violencia de género”.

Aravena, de 35 años, fue asistida por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). El diagnóstico fue “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”, y se decidió no trasladarla a un centro asistencial.

Así fue la fuga de Salvio después de atropellar a su exesposa

A las 18, el deportista se presentó ante la Justicia y dio su versión de los hechos, ante lo cual la fiscalía dispuso fijarle una restricción perimetral de 300 metros alrededor de la denunciante, ni tampoco podrá comunicarse a través de redes sociales o llamadas, a excepción de temas relacionados a sus hijos. En tanto, el jugador no podrá conducir durante treinta días, y deberá informar a la fiscalía o al juzgado Número 12 si quiere salir del país. Este viernes, Toto asistió al entrenamiento con el plantel de Boca Juniors.