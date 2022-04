El caso Eduardo “Toto” Salvio, en vivo: últimas noticias, audios, videos y posteos

16.45 El momento en que Salvio arrastra a su ex con el auto

Pocas horas después de que se diera a conocer que el futbolista de Boca Eduardo Toto Salvio atropelló a su exmujer Magalí Aravena con su auto, algo que ocurrió antes de la una de la mañana del jueves en Puerto Madero, apareció el video que muestra cómo fue el accionar del futbolista con su vehículo. En la grabación realizada por las cámaras de seguridad de la zona se ve cómo la mujer se acerca al auto del jugador y comienza una discusión. Entonces, el futbolista acelera para evadirla y arrastra a su expareja, que pareciera quedar colgada de la ventanilla posterior del vehículo. Después, Salvio va marcha atrás y la discusión sigue durante unos segundos. Toda la escena ocurre en el carril central y en plena calle Azucena Villaflor.

16.20 Qué dice el protocolo de Boca sobre el caso Salvio

Luego de concerse el incidente protagonizado por Eduardo “Toto” Salvio, que atropelló con su auto a su exesposa Magalí Aravena en Puerto Madero, el club Boca Juniors anunció que el caso se encuadra en su Protocolo de Prevención y Acción Institucional que contempla casos de violencia relacionados al club o a sus integrantes. El accionar de Salvio está contemplado en el artículo 6, inciso G de dicho protocolo: “Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

16.00 Sol Pérez, indignada al saber que Salvio “no para de llorar”

En el programa Nosotros a la Mañana (elTrece), Mariel Di Lenarda compartió la información que le había llegado que decía que “Toto” Salvio no paraba de llorar luedo del incidente que protagonizó al atropellar a su exesposa Magalí Aravena en Puerto Madero, porque conisderaba que con eso “se había arruinado la carrera”. Entonces, Sol Pérez, panelista del programa, tras escuchar ese comentario se indignó y dijo: “El que se arruina la carrera es él con la decisión que toma. Es literal. En la vida hay decisiones y uno tiene que saber actuar. En el lugar que te parás, podés cometer un delito o arreglar las cosas de manera diplomática”.

15.44 El audio del 911 tras la acción de Toto Salvio contra su ex

Se dio a conocer el audio en el que la policía denuncia la maniobra realizada por Toto Salvio con su auto contra su mujer Magalí Aravena en Puerto Madero, alertan a otros efectivos sobre su fuga y piden que se avise al comando policial si algiuen encuentra al jugador. “Responde al nombre Salvio, jugador de fútbol de Boca Juniors, quien embiste a femenina en Azucena Villaflor, dándose a la fuga en un vehículo Mercedez Benz A250 color negro. Si dan con este masculino, dar inmediato aviso a este comando”, dice la voz del agente.

15.30 Toto Salvio se puso a “derecho” de la justicia

Tras la denuncia de Magalí Aravena, esposa del delantero de Eduardo “Toto” Salvio, el futbolista “se puso a derecho” de la justicia, designó a sus abogados defensores y, en un escrito, propuso que un grupo de personas declare como testigos. El abogado del futbolista, Mariano Cúneo Libarona, pidió “que se determine bien quién es la víctima” en este caso y aseguró que tiene “mucha prueba” contra la exmujer del futbolista de Boca.

12.00 El comunicado de Boca por el caso de Toto Salvio

Luego de conocerse el incidente protagonizado por Salvio, que embistió a su expareja, Boca, el club donde juega y al que no se presentó a entrenar este jueves, sacó un comunicado al respecto. Ahí, manifestó: “Ante los hechos de público conocimiento, Boca Juniors, a través del departamento de Inclusión e Igualdad, se pone a disposición de la Sra. Magalí Aravena y de la Justicia para llegar a su pronto esclarecimiento y ratifica su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad, según lo regulado por el Protocolo de Actuación antes Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/o Orientación Sexual. De igual manera pondrá a disposición de Eduardo Salvio el acompañamiento necesario del CABJ para ofrecer la asistencia que pudiera necesitar. Solo nos guían los valores del equilibrio, la igualdad y el respeto y entendemos que los clubes tienen un rol social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad.”

10.00 Quién es Sol Rinaldi, la chica con la que estaba Toto Salvio antes de atropellar a su mujer

Si bien las cámaras de seguridad no esclarecieron aún si el futbolista estaba acompañado o no al momento del violento episodio contra su exmujer, las redes sociales de Sol Rinaldi confirman que en horas de la noche compartieron un asado. Sol es directora de una agencia digital y estudió Periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Según indica su cuenta de Facebook, se graduó de la secundaria en el Colegio Newlands. En su cuenta de Instagram, muestra no solo sus celebraciones junto a amigas y otros conocidos, sino también imágenes luciendo conjuntos de Boca, equipo del que es fervientemente fanática.

9.10 Denuncian que Eduardo Salvio atropelló a su esposa

Eduardo Salvio atropelló a su esposa, Magalí Aravena, en Puerto Madero y se escapó, en Puerto Madero. De acuerdo con la policía, efectivos de la Comisaría Vecinal 1E fueron pasada la medianoche hasta el cruce de Azucena Villaflor y Juana Manso, donde se encontraba una mujer, de 35 años, quien momentos antes había sido atropellada con el auto por su pareja, el futbolista Eduardo Salvio.