Luis De la Fuente, el entrenador que devolvió a España a la final del Mundial: “Esto es algo para elegidos”

Lejos de los las luces de las marquesinas del fútbol mundial, Luis de la Fuente hizo de la formación el camino principal de su carrera como director técnico. Abocado a las divisiones juveniles españolas, a las que inculcó al pase como la herramienta para controlar el desarrollo de cada partido, también compartía sus conocimientos con aquellos que deseaban convertirse en entrenadores.

Lionel Scaloni, a quien tuvo en el curso que dictaba en la escuela de la Real Federación de Fútbol Español, es su alumno más prolífico. Y, en caso de que la Argentina consiga este miércoles superar a Inglaterra en la segunda semifinal de este Mundial, también se convertirá en su adversario en la disputa del título más preciado del planeta.

Luis De La Fuente, DT de España, metió a la Roja en su segunda final de un Mundial MAURO PIMENTEL - AFP

Para el profesor De la Fuente, la cátedra que dio su seleccionado español ante Francia fue motivo de “orgullo” y de satisfacción, ya que le permite estar a un partido de sumarse al selecto y glorioso grupo de técnicos campeones del mundo a lo largo de la historia.

Después de más de una década de trabajo en la estructura de la Roja, a la que condujo desde las categorías formativas más pequeñas hasta llegar a asumir en el plantel mayor en 2022 (luego de la salida de Luis Enrique por la eliminación en octavos de final en Qatar), De la Fuente estuvo al borde de emocionarse por el acceso al duelo cumbre que se disputará el domingo, en New Jersey.

Pedro Porro ya sacó el remate que terminará con el 2-0 de España a Francia (AP Photo/Jessica Tobias) Jessica Tobias - FR172197 AP

“Ahora hay mucha tensión acumulada, es una grandísima responsabilidad y un lujo estar en una final del Mundial. Esto es algo para elegidos. Cuando empezamos hace casi cuatro años atrás a trabajar con este equipo, lo hicimos con una idea, hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí“, valoró De la Fuente sobre el sello que tiene su equipo, que doblegó y redujo a su mínima expresión a Francia.

El equipo galo, con Kylian Mbappé como máxima figura, infundía temor en la mayoría de sus adversarios y se había constituido como el gran candidato a quedarse con el Mundial. Sin embargo, De la Fuente subrayó que España no tuvo miedo y diferenció a su seleccionado del francés con una definición contundente: “Enfrentábamos a una de las mejores selecciones, pero ellos tenían enfrente al mejor equipo del mundo”.

Cátedra de campeones. De la Fuente y Scaloni, profesor y alumno del curso de DT

“Lo habíamos hablado con los jugadores, sabíamos a quiénes nos enfrentábamos, pero nosotros tenemos un plus. Éste es el mejor equipo del mundo, lo digo porque estos jugadores se merecen todo. Cada día demuestran su solidaridad, su talento, sus ganas de ser mejores. Estoy muy feliz”, enfatizó el técnico, de 65 años, cuya voz se entrecortaba producto de la emoción contenida.

En ese sentido, durante la entrevista realizada una vez concluido el encuentro ante los franceses, se sinceró: “Con el correr de los minutos, empiezo a sentir y entender mejor dónde llegamos ahora y lo que genera”. La algarabía que causa su equipo en España, donde una multitud se volcó a las calles a celebrar la clasificación a la final, no quita de eje a De la Fuente, cuyo propósito es llevar la Copa de regreso a Europa.

De la Fuente toca el césped y su equipo acaricia la gloria (AP Photo/Julio Cortez) Julio Cortez - AP

“Nos queda un paso más e intentaremos conseguirlo con estos jugadores excepcionales”, palpitó sobre el encuentro del domingo, en el que paradójicamente podría cruzarse con su alumno más ponderado: Scaloni. El oriundo de Casilda, cuya esposa e hijos son españoles, elogió en reiteradas ocasiones al entrenador de la Roja, a quien definió como un “sabio” de la pelota.

“Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso con él, nos ayudó mucho. Además de todo lo que sabe, es un gran tipo. He tenido charlas con él y da gusto cómo se expresa, cómo se maneja y también eso se ve en cómo los jugadores se brindan por él”, había elogiado Scaloni a De la Fuente, que durante esta Copa del Mundo también le devolvió el reconocimiento.

Scaloni, el alumno más prolífico de De la Fuente (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

“Tengo un gran aprecio por Lionel. Ha ganado todo con la Selección y tiene la posibilidad de repetir título. Comparto mucho todos sus planteamientos, soy un admirador suyo y, en lo personal, lo conozco y sé que es una gran persona. Celebro que sea así”, había descripto el español sobre el vínculo que construyó con Scaloni cuando fue su pupilo.

En alusión a cómo se desenvolvía el entrenador argentino en el curso, De la Fuente había contado que “Lionel era un alumno muy aplicado, con mucha actitud e interés. Tenía el toque de alguien que decididamente quiere crecer”. “Haber sido su profesor es un orgullo, pero sobre todo siento eso por ser su amigo. Seguimos teniendo una gran relación y una gran admiración mutua”, había sentenciado el ibérico.

Hace dos años, cuando España se clasificó a la final de la Eurocopa en la que vencería a Inglaterra, Scaloni había sido consultado antes del partido sobre ese duelo. “Quiero que a España le vaya bien. Parte de mi familia es española, Luis fue mi profesor y, lógicamente, voy por España”, había manifestado su preferencia Scaloni.

Luis De La Fuente buscará la segunda Copa del Mundo para España FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si el conjunto albiceleste supera a los ingleses en la semifinal de este miércoles, a las 15 (hora de nuestro país), en Atlanta, profesor y alumno estarán cara a cara, nada menos que en la disputa de la final de la Copa del Mundo.