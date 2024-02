escuchar

Uno de los motivos más importantes por los cuales Lionel Messi eligió jugar en el Inter Miami fue la tranquilidad de la ciudad, ideal para pasar tiempo junto a su familia. Así como él, llegaron varios otros futbolistas que están en el ocaso de su carrera, como los son los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, pero la rutilante contratación de esta temporada fue la del delantero uruguayo Luis Suárez. En una entrevista, el futbolista contó intimidades de su amistad con el argentino y sorprendió a todos al revelar qué lo enoja.

La MLS (Major League Soccer) se prepara para tener uno de los torneos más competitivos desde que se creó y, sin dudas, uno de los anfitriones luego de la gira asiática es el Inter Miami, que cuenta con cuatro figuras de renombre mundial que, aun en el final de su carrera, marcan la diferencia. Uno de los últimos que se sumó fue el delantero uruguayo Luis Suárez, que llegó desde Gremio con una gran campaña y cantidad de goles marcados.

La complicidad de Messi con Luis Suárez durante el entrenamiento de Inter Miami Eugene Hoshiko - AP

Pero lo destacable es que Luis Suárez y Lionel Messi, grandes amigos fuera de la cancha, compartieron uno de los más recordados FC Barcelona de los últimos tiempos, que logró conquistar la Champions League 2015. En su llegada al Inter Miami, el mundo del fútbol espera que esta dupla delantera vuelva a conectar y dejar goles para el recuerdo.

En una entrevista radial a La Mesa (DelSol), Luis Suárez dio la primicia de que el club norteamericano sería el último de su carrera. Pero además, se refirió a su amistad con Lionel Messi y lo chicaneó por el tema del mate. “Cuando yo llegué, él no tomaba mucho mate. Pero ahora que volví a juntarme con él mejoró muchísimo. Habrá aprendido conmigo”, señaló en tono de broma.

Luis Suárez y Lionel Messi fueron parte de la conquista del FC Barcelona de la Champions 2015 AFP

Ante la pregunta de qué era lo que lo enojaba al rosarino, Suárez respondió: “Te llevás tan bien que lo conocés. Si sabés que está de mal humor, no te le acerques. Yo no soy ningún boludo tampoco. Sé cuándo está de mal humor, cuándo está de buen humor”. Tras esa introducción, explicó: “(Lo hace enojar) perder partiditos en el fútbol, en el entrenamiento. O cuando está jugando a un jueguito en el fútbol-tenis, o lo que sea, también se calienta si pierde. Yo me cago de la risa”.

El delantero uruguayo, además, coincidió con la familia Messi en que en una ciudad como Miami se pueden “hacer cosas sin esconderse” para futbolistas de elite como lo son ellos. Cabe aclarar que a pesar de que haya muchos latinos en aquella zona, el país norteamericano no es fanático del fútbol, ya que sus deportes más populares son el básquet, el baseball y el fútbol americano. Por ende, en muchos lugares, como en la playa, los futbolistas pasan desapercibidos por el público en comparación a lo que sucede con ellos en Europa o Sudamérica.

En cuanto al Inter Miami, el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino hará su estreno en la MLS el próximo miércoles ante el Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium, donde estarán Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en busca de los tres puntos.