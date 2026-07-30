Luto en el fútbol brasileño: un exjugador murió tras el colapso de un muro en medio del temporal que azotó a Río de Janeiro

El fútbol brasileño se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte del exjugador Tássio Maia dos Santos a causa del colapso que sufrió un muro, en medio del fuerte temporal que azotó el miércoles a Río de Janeiro.

El exdelantero de 41 años -que se retiró en 2019- se hallaba en el barrio Santa Teresa de camino hacia su trabajo junto a su amigo, Vandré Cordeiro da Silva, también víctima fatal del episodio.

La imagen que publicó Botafogo Redes

Tras lo sucedido, Botafogo, club en el que jugó durante una temporada en 2015 se expresó en sus redes: “Con inmenso pesar, lamentamos el fallecimiento del exjugador Tássio Maia dos Santo”.

“Tássio fue víctima del derrumbe de un muro durante el fuerte vendaval que alcanzó Río de Janeiro este miércoles. En este momento de dolor, el club expresa su solidaridad con familiares, amigos y todos los que convivieron con Tássio. Descanse en paz”, escribió la institución.

Tássio Maia dos Santos murió tras el colapso de un muro provocado por los fuertes vientos en Río de Janeiro

El exfutbolista nació el 8 de octubre de 1984 en Río de Janeiro e inició su trayectoria en el São Cristóvão en 2002. Durante su carrera llegó a jugar en un total de 27 clubes.

El primer salto importante lo dio en 2004, cuando se unió al Inter de Porto Alegre a préstamo. Sin embargo, no logró consolidarse y posteriormente recaló en Caldense y Villa Rio, previo a su primera experiencia europea, en el Varzim de Portugal.

El exdelantero también de desarrolló en ligas exóticas y poco habituales. En 2008 jugó en el Chalkanoras Idaliou de Chipre mientras que en el 2011 estuvo una temporada en el Busan IPark de Corea del Sur.

Tássio junto a Ronaldo Redes

En 2012 se mudó a Bulgaria para vestir la camiseta del Lokomotiv Plovdiv y luego del CSKA Sofía, el club más importante de dicho país. Asimismo, en 2014 regresó a Asia para jugar en el Wuhan Zall de China.

Hacia el fin de su carrera pasó por la liga de Emiratos Árabes Unidos, para convertir goles primero en el Hatta y luego en el Ajman. El último país que visitó antes de radicarse definitivamente en Brasil fue Costa Rica, donde militó en el Deportivo Saprissa.

Tássio junto a Roberto Firmino Redes

A inicios de 2019 fichó por Madureira y a mitad de año se movió al Ferroviário, donde finalmente decidió colgar los botines.

La despedida de los clubes

A través de sus redes sociales, diversos clubes en los que se desarrolló Tássio lo despidieron. “En este momento de dolor, el São Cristóvão expresa su solidaridad con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer a Tássio”, publicó la institución en la que debutó.

Tássio, con Romário Redes

Por su parte, el Figueirense lamentó el fallecimiento y calificó al jugador como un “atleta profesional”. “En el Furacão formó parte del equipo que obtuvo el subcampeonato de la Serie B brasileña de 2010, ascendiendo a la Serie A”, agregó.

“Tássio será recordado por su profesionalismo y por la persona que fue durante su tiempo en el club, dejando un grato recuerdo entre sus compañeros, el cuerpo técnico y todos los que tuvieron la oportunidad de estar cerca de él. Deseamos fortaleza y consuelo a toda su familia y amigos en este momento de profunda tristeza”, publicó, por su parte, el Resende.

El comunicado de Deportivo Saprissa Redes

“Nos unimos al dolor por la partida del exjugador brasileño de nuestra institución, Tássio Maia, quien falleció este miércoles”, expresó el Deportivo Saprissa.