Un violento temporal azotó Río de Janeiro y San Pablo con ráfagas que dejaron al menos cinco muertos y caos en las ciudades

RÍO DE JANEIRO.– Un violento temporal de viento golpeó este miércoles a Río de Janeiro y distintas zonas del estado de San Pablo, dejó al menos cinco muertos, provocó cortes de luz y paralizó durante horas buena parte del transporte público. Las ráfagas alcanzaron los 125 km/h en algunos puntos y obligaron a las autoridades a desplegar equipos de emergencia ante el riesgo de nuevos incidentes.

El temporal fue especialmente intenso en Río, donde dos personas murieron tras el derrumbe de un muro en Santa Teresa, en la zona central de la ciudad. Otras tres personas fallecieron en el estado de San Pablo. Dos fueron alcanzadas por árboles y un pescador murió después del naufragio de una embarcación.

Fuertes ráfagas de viento causan estragos en Brasil

En Río, además, un pescador permanece desaparecido en Tarituba, en la región de Costa Verde, mientras que un hombre se encuentra en estado grave en Mesquita, en la Baixada Fluminense, después de que el viento arrancara el techo de una vivienda y lo arrojara sobre la vía pública.

El episodio tomó por sorpresa a los habitantes de la ciudad, que atravesaban una jornada calurosa y soleada. Poco después, el viento empezó a levantar arena en las playas de Copacabana e Ipanema, arrastró sombrillas y reposeras y obligó a los bañistas a abandonar rápidamente la costa.

“El caos se apoderó de todo”, describió Paula Rubim, una administradora de edificios de 53 años, mientras observaba una calle bloqueada y el servicio de subte interrumpido.

Fuertes ráfagas de viento causan estragos en Brasil

En Botafogo, dos enormes árboles cayeron a ambos lados de un quiosco donde Patrick Diego, de 39 años, trabaja desde hace más de dos décadas. “Menos mal que cayeron despacio y no hirieron a nadie”, contó a AFP. El único daño, explicó, fue que el quiosco se desplazó de su lugar.

En paralelo, un intenso y poco frecuente fenómeno climático de gran magnitud conocido como “supercelda” o “supercélula” provocó el martes un tornado en el sur de de Brasil, que dejó daños en al menos tres municipios del estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con la Argentina y Uruguay, según el reporte de las autoridades.

Río de Janeiro paralizada

El temporal provocó interrupciones en las tres líneas del subte de Río, además de afectar trenes, VLT, ferris y BRT. El servicio empezó a normalizarse progresivamente durante la noche.

El aeropuerto Santos Dumont sufrió un apagón y suspendió sus operaciones durante unas dos horas. El aeropuerto internacional RioGaleão permaneció abierto, aunque cinco vuelos con destino a Río fueron desviados hacia Belo Horizonte, San Pablo y Vitória debido a las condiciones meteorológicas. También recibió dos vuelos alternativos procedentes del Santos Dumont.

Un árbol caído y postes del tendido eléctrico derribados bloquean una calle residencial después de las fuertes ráfagas de viento en Río de Janeiro, Brasil TERCIO TEIXEIRA - AFP

El puente Río–Niterói funcionó temporalmente con circulación alternada y el túnel Rebouças, que conecta la zona sur con la zona norte, también sufrió un corte de energía.

En algunos barrios, la interrupción del transporte generó escenas de confusión durante la hora pico. En Ipanema, miles de personas ocuparon las calles mientras intentaban regresar a sus casas y buscaban refugio lejos de árboles y estructuras que pudieran desprenderse. La demanda de transporte privado se disparó. Un viaje entre Ipanema y Lapa, que normalmente cuesta poco más de 30 reales, llegó a cotizar 110 reales.

El viento también derribó semáforos y árboles en distintos puntos de la ciudad. En Lapa, una zona de intensa circulación, ramas y basura quedaron esparcidas por las calles mientras algunos comercios debieron utilizar generadores para continuar funcionando.

Fuertes ráfagas de viento causan estragos en Brasil

El Centro de Operaciones y Resiliencia de Río elevó la ciudad al “Estadio 2”, el segundo nivel de una escala de cinco, ante la posibilidad de que las ráfagas se intensificaran. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y permanecer lejos de árboles, estructuras metálicas, carteles, andamios y cables eléctricos.

Los efectos del temporal se extendieron durante la madrugada. Según la distribuidora Light, más de 500.000 clientes habían quedado sin electricidad en Río y unos 370.000 todavía permanecían sin suministro durante la mañana del jueves.

Entre las zonas más afectadas estaban Tijuca, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, Anchieta, Catumbi, Jacarepaguá y Recreio dos Bandeirantes. En Tijuca, ramas, cables y hasta un transformador quedaron tendidos sobre una calle.

Una calle afectada por un corte de luz es fotografiada después de las fuertes ráfagas de viento asociadas a la llegada de un frente frío a Río de Janeiro, Brasil PABLO PORCIUNCULA - AFP

En las regiones atendidas por Enel, otros 107.000 clientes permanecían sin electricidad. La empresa informó que en el sur del estado, especialmente en Paraty, Angra dos Reis y Mangaratiba, numerosos árboles habían caído sobre calles y rutas, dañando la red eléctrica y dificultando el acceso de los equipos de reparación.

Los bomberos de Río habían recibido hasta la noche del miércoles 185 llamados relacionados con los fuertes vientos: 93 por caída de árboles, 31 rescates de personas y cinco derrumbes. También se desplegaron ambulancias y embarcaciones para asistir a los afectados.

El drama en San Pablo

El temporal también golpeó con fuerza el estado de San Pablo, donde se registraron ráfagas de hasta 124,9 km/h en Itaporanga, una velocidad superior al umbral de 119 km/h utilizado para clasificar un huracán.

En Santos, una persona en situación de calle murió después de ser alcanzada por un árbol cuando las ráfagas superaron los 111 km/h. También se derrumbaron el muro de un edificio de la Receita Federal y un depósito en el barrio de Paquetá.

Un árbol caído yace junto a la avenida das Américas, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, después de las fuertes ráfagas de viento en Río de Janeiro, Brasil TERCIO TEIXEIRA - AFP

En São Sebastião, un hombre de 50 años murió después del naufragio de un barco pesquero. Fue rescatado inconsciente y falleció mientras era trasladado a un hospital. En Cesário Lange, en tanto, un conductor de 62 años murió después de que un árbol cayera sobre su automóvil.

En el área metropolitana de San Pablo, los bomberos registraron unas 40 caídas de árboles. Las autoridades emitieron una alerta severa y pidieron a la población evitar las zonas descubiertas.

Los meteorólogos atribuyeron el episodio a la llegada de un frente frío sobre una región que venía registrando temperaturas elevadas. El choque entre las masas de aire cálido y frío produjo un fuerte gradiente de presión atmosférica, que desplazó el aire desde las zonas de mayor presión hacia las de menor presión y generó las intensas ráfagas.

Una calle afectada por un corte de luz es fotografiada después de las fuertes ráfagas de viento asociadas a la llegada de un frente frío a Río de Janeiro, Brasil PABLO PORCIUNCULA - AFP

El fenómeno recibió el nombre de “frente de ráfagas”. Una línea continua de vientos que puede avanzar a mayor velocidad que las tormentas y los frentes fríos convencionales.

El meteorólogo Marcelo Seluchi, coordinador de operaciones del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden), explicó que los fuertes vientos que alcanzaron Río y San Pablo eran la vanguardia de un sistema de tormentas que había afectado previamente al sur de Brasil.

La particularidad del episodio es que se produjo durante el invierno brasileño, una estación habitualmente más seca en la que no suele existir suficiente humedad para alimentar tormentas de esta magnitud.

Un árbol yace sobre el cantero central de la avenida das Américas, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, tras las fuertes ráfagas de viento en Río de Janeiro, Brasil TERCIO TEIXEIRA - AFP

Seluchi vinculó el patrón con las condiciones asociadas a El Niño, aunque los especialistas no atribuyen directamente el temporal al fenómeno climático. “Es como la punta del dedo del largo brazo de El Niño”, explicó el meteorólogo.

Según su descripción, las tormentas del sur de Brasil generaron una línea de inestabilidad –una franja continua de nubes de tormenta– de la que posteriormente se desprendió el frente de ráfagas que avanzó hacia el sudeste.

En Río, donde la ráfaga más intensa alcanzó los 105 km/h, las autoridades esperaban que las condiciones adversas empezaran a ceder durante la mañana del jueves.

Tornado en el sur de Brasil

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul difundió que un tornado afectó a los municipios de Giruá, Senador Salgado Filho y Tucunduva, localizados en uno de los principales polos agrícolas del sur de Brasil, donde provocó la caída de árboles y postes, además de la afectación a comercios y viviendas.

De acuerdo con el reporte, el tornado fue causado por una “supercélula”, que es un tipo de tormenta caracterizada por una corriente ascendente giratoria denominada “mesociclón”, fenómenos que suelen producir granizo de gran tamaño, intensas ráfagas de viento y en algunas ocasiones hasta tornados.

🌪#Tornado en Río Grande de Sur #Brasil🇧🇷 durante las tormentas de esta tarde impresionante VIDEO pic.twitter.com/B0kQdwHZUe — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) July 28, 2026

El Centro de Monitoreo de la Defensa Civil señaló que el fenómeno climático fue captado en radares de hasta 200 kilómetros de distancia.

Ante la previsión de nuevas tormentas severas, el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, instó a la población a mantenerse atenta a las alertas oficiales y seguir las orientaciones de la Defensa Civil, que mantiene alertas de máximo nivel por riesgo de lluvias, vientos, granizo e inundaciones en distintas regiones del estado.

El profesor del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de São Paulo, Tércio Ambrizzi, afirmó que el calentamiento global puede favorecer condiciones más propicias para fenómenos extremos.

Un trabajador municipal repara el tendido eléctrico sobre un poste caído y un árbol derribado tras las fuertes ráfagas de viento en Río de Janeiro, Brasil PABLO PORCIUNCULA - AFP

"El aumento de la temperatura del planeta eleva la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Eso intensifica las lluvias extremas. Pero todavía necesitamos más estudios para afirmar si existe un aumento específico de las ‘supercélulas’“, sostuvo el meteorólogo y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias.

Desde el pasado 27 de julio, al menos 59 municipios de ese estado brasileño registraron episodios de granizo, vendavales y lluvias intensas.

Técnicos de la Defensa Civil Nacional advirtieron sobre la probabilidad de un aumento en el nivel de las cuencas hidrográficas, en especial en los ríos Caí y Taquari.

Un árbol caído junto a la avenida das Américas, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, después de las fuertes ráfagas de viento en Río de Janeiro, Brasil TERCIO TEIXEIRA - AFP

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene a su vez un aviso de gran peligro para Rio Grande do Sul, con previsión de precipitaciones intensas, vientos de más de 100 kilómetros por hora y caída de granizo, advertencia que incluye al vecino estado de Santa Catarina.

Al menos 247 municipios han resultado afectados por el actual evento meteorológico con casi 1000 personas evacuadas, según la Defensa Civil.

Agencias AFP, ANSA y Xinhua y diario O Globo (GDA)