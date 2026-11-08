Alexis Mac Allister le dio el triunfo a Liverpool como visitante frente a Crystal Palace

No para de hacer méritos para quedarse en uno de los mejores clubes del mundo: Alexis Mac Allister abrió el camino del triunfo de Liverpool , que volvió a la senda positiva este domingo en el campo del Crystal Palace (3-1), nuevo colista de la Premier League, voluntarioso pero con una defensa demasiado frágil.

Los visitantes marcaron la diferencia con una falta lanzada por Dominik Szoboszlai que el volante de la selección argentina, convocado para esta fecha FIFA ante Uruguay y Costa Rica, remató de cabeza a los 40 minutos del primer tiempo. El partido siguió encaminándose para el equipo de Andoni Iraola a los 54, luego de un centro de Bradley Barcola aprovechado por Florian Wirtz, autor de su primer gol de la temporada en liga. Y el mediapunta alemán consiguió también una asistencia al final del partido para Alexander Isak que rubricó un contraataque (89′).

Alexis Mac Allister festeja con Alexander Isak, en la victoria de Liverpool ante Crystal Palace Maddy Grassy - AP

El descuento de Crystal Palace, anotado de penal a los cinco minutos del descuento por Eddie Nketiah, apenas recompensó la tenacidad del conjunto local.

Con este triunfo, Liverpool (18 puntos) se coloca cuarto y a tras puntos del Manchester City. Un éxito que, sobre todo, resulta fundamental en lo anímico, ya que los Rojos dejan atrás dos derrotas consecutivas, contra Arsenal, por el torneo inglés y Fenerbahçe, el último miércoles por la Champions League. Crystal Palace (20º, 7 pts), en cambio, sigue hundiéndose en la clasificación tras este cuarto revés consecutivo, una racha en la que las Eagles recibieron doce goles.

También este domingo, Brighton prolongó su espectacular inicio de temporada a costa del Brentford (2-0), pronto reducido a diez jugadores por la expulsión del brasileño Thiago a los 23 minutos; es la séptima victoria en diez jornadas que le permite arrebatar la segunda plaza al Manchester City. El equipo del sur de Inglaterra (2º, 22 pts) suma cinco puntos menos que el líder Arsenal (1º, 27 pts) y uno más que el City que padeció su tercera derrota consecutiva.

Mientras tanto, Manchester United -sin Lisandro Martínez- protagonizó un partido vibrante ante Aston Villa: empataron 4 a 4. Los Red Devils rescataron un empate milagroso, pero insuficiente y se van a la pausa por la fecha FIFA en zona de descenso, en el puesto 18°. En Old Trafford y en tiempo de descuento, la igualdad definitiva llegó con dos golpes consecutivos, a través de Joshua Zirkzee (90+2) y Patrick Dorgu (90+6).