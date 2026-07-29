Manu Ginóbili cumplió 49 años y lo festejó a lo grande con parte de la Generación Dorada: “Con ellos nada puede salir mal”

Emanuel Ginóbili cumplió 49 años este miércoles y lo celebró junto a excompañeros de la selección argentina de básquet. Radicado en los Estados Unidos, el oriundo de Bahía Blanca se encargó de reunir a Luis Scola, Pablo Prigioni, Rubén Wolkowyski y Pepe Sánchez en un encuentro íntimo para celebrar una nueva vuelta al sol.

“¡Gracias a todos por los saludos! Se celebró como se debe. ¡Familia y amigos en un gran lugar! Arrancando mi vuelta 50 alrededor del sol. ¡Con todo!“, destacó Manu en su cuenta de X, la red social más activa que maneja. En la publicación incluyó la bandera de la Argentina y los Estados Unidos, dos naciones que lo marcaron en toda su vida.

Manu GInóbili cumplió 49 años

Junto a Scola, Prigioni, Wolkowyski y Sánchez, partícipes de la Generación Dorada, la selección de básquet que se coronó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la medalla dorada, los cuatro exjugadores decidieron embarcarse en un íntimo festejo del que también participaron sus familias.

“Pedazo de postal de ayer durante la cena de mi cumple”, destacó Ginóbili al enfocar la cámara sobre un río con un barco navegando y la luna sobre el firmamento.

La reflexión de Manu Ginóbili

Luego, mediante sus historias temporales de Instagram, incluyó otra postal con sus amigos y dejó una reflexión sobre el valor humano de estar acompañado por ellos: “Con estos cuatro, más familias, nada puede salir mal. Hermosa noche”.

El bahiense contó con la compañía de exjugadores de la selección argentina de básquet

Las repercusiones de la celebración no tardaron en llegar. Mientras Prigioni decidió repostear todo lo que publicó Ginóbili, el “Colo” Wolkowyski le dedicó unas palabras a su amigo.

“Feliz cumple, Manu. Gracias por hacernos parte de esta noche tan increíble. Te quiero mucho, amigo”, expresó el exbasquetbolista nacido en Chaco.

El Colo Wolkowyski saludó a Ginóbili en redes

Además del saludo, subió un video de cómo se divertían en la época que eran jugadores profesionales sin la tecnología mediante. “Así nos entreteníamos cuando no existían los celulares”, destacó, mientras se observa cómo él, Prigioni y Ginóbili se enfrentan en el juego del “sapito” lanzando piedras a un lago.

Días atrás, Manu Ginóbili agradeció la compañía de sus cuatro excompañeros en una postal playera. “¡Tremendo equipo +45! Vamos con doble base! ¡Qué lindo verlos amiguitos!“, dijo el bahiense, orgulloso de los buenos recuerdos que se le vinieron a la mente dentro de una cancha de básquet.

Rubén Wolkowyski celebró el cumpleaños de Manu Ginóbili

Previo a estos días de festejos, Ginóbili aprovechó su estadía en suelo norteamericano para ir a ver a la selección argentina en el Mundial. Presente en los encuentros ante Austria y Jordania, por la fase de grupos, la leyenda del deporte vibró al compás de las actuaciones de Lionel Messi y lució una camiseta de Alexis Mac Allister mientras las cámaras captaban sus reacciones en la platea y palco preferencial de los estadios.

Manu Ginóbili sorprendió con la camiseta que eligió para ir a alentar a la selección Captura TV

Nacido el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca, una de las ciudades más representativas del país en cuanto al crecimiento y la fomentación de la cultura basquetbolística, Ginóbili tuvo su inicio en el básquet con las camisetas de Andino de La Rioja y Estudiantes de Bahía.

En 1998 dio el salto a Europa para jugar en Italia con el Viola Reggio Calabria y Virtus Bologna, donde conquistó la Liga, Copa Italiana y Euroliga. Tras este derrotero, desembarcó en la NBA en 2002 en los San Antonio Spurs, donde edificó el resto de su carrera y logró un reconocimiento mundial bajo la conducción de Gregg Popovich.