La reacción de Manu Ginóbili a una gran jugada de Messi y la ovación que se llevó de todo el estadio

Emanuel “Manu” Ginóbili asistió al AT&T Stadium de Dallas para ver el partido de la selección argentina frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 y la transmisión internacional captó su reacción en vivo a una buena jugada de Lionel Messi. Pero eso no fue lo único, sino que las pantallas del propio estadio lo mostraron y se llevó la ovación de todos los presentes.

Tras lo que fue el penal fallado por Messi en los primeros minutos, el capitán de la selección argentina armó una buena jugada que terminó con un despeje de David Alaba en contra de su propio arco y una posterior atajada de Alexander Schlager. Ante esta situación, Ginóbili reaccionó como cualquier argentino presente, aunque justo lo filmó la cámara de la transmisión y su video se hizo viral en redes.

¡QUÉ CERCA ESTUVO, MANU!



Ginóbili, presente en Dallas, lamentó la ocasión clara de Messi para Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WHoYSjx27P — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Luego de esto, Messi consiguió anotar el esperado 1 - 0 con asistencia de Facundo Medina y su gol fue gritado por todos los argentinos en el AT&T Stadium. En este caso, no hubo video del exbasquetbolista, aunque él mismo publicó una historia del marcador con la confirmación del tanto del capitán. Junto con esto, escribió “¡Ahora sí neneeeee!“, un mensaje que evidenció su cariño por el rosarino.

La historia de Manu tras el gol de Messi Captura Instagram

Antes de la finalización del primer tiempo, las pantallas del estadio de Dallas mostraron a Manu Ginóbili y recibió una fuerte ovación al grito de “¡Manu, Manu!”. Esto tampoco fue mostrado por la transmisión del partido, aunque sí se pudo escuchar la explosión del público y los distintos relatores confirmaron lo ocurrido. Más tarde, apareció el video de ese momento.

La ovación que recibió Manu Ginóbili en pleno partido de Argentina

Todo esto no hace más que confirmar el cariño vigente de los argentinos por quien fue, posiblemente, el mejor basquetbolista en la historia de nuestro país. Tras aquella medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de su extensa carrera en la NBA, su legado está vigente como si se hubiera retirado hace poco y no en agosto de 2018.

Chapu Nocioni se sumó a los festejos

Otro de los integrantes de la Generación Dorada que se sumó a los festejos del partido entre Argentina y Austria fue Andrés “Chapu” Nocioni. En este caso, utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje dedicado al capitán de la selección: “Jojojo que pedazo de animal Messi!!! El penal te lo perdonamos toda la vida!“.

Chapu Nocioni no pudo ocultar su fanatismo por Messi Captura X

En este caso, al tratarse de una publicación en redes sociales, la viralización no fue tan masiva como las imágenes del partido de Ginóbili, pero el cariño también se hizo presente en las respuestas del posteo del Chapu Nocioni.