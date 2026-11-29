El arquero del Bayern Munich, Manuel Neuer, prevé retirarse ‌al final ‌de ⁠esta temporada, dijo este domingo el jugador de 40 años en un foro de aficionados, ​según reportes de ⁠medios ⁠alemanes.

Neuer ha tenido problemas de lesiones esta temporada ​y este mes sufrió un desgarro parcial de ‌un tendón, en un momento en ​el que su rendimiento ​estaba siendo objeto de escrutinio.

“Supongo que en verano (boreal) no seguiré aquí. Ahora intento disfrutar del tiempo que me queda”, dijo Neuer, según un artículo de Sky Sports Alemania.

Neuer, cuyo ​contrato expira en junio de 2027, juega en el Bayern desde 2011, ⁠donde ha ganado 13 títulos de la Bundesliga y dos trofeos ‌de la Liga de Campeones.

Inicialmente se retiró del fútbol internacional en agosto de 2024, tras haber ayudado a Alemania a ganar el Mundial de 2014 en Brasil, donde el equipo germano venció en la final por 1-0 a selección argentina. En ese torneo, también se alzó con el Guante de Oro ‌como mejor arquero.

Neuer, en el recordado choque con Higuaín en la final del mundial 2014 Archivo

Neuer dio marcha atrás en esa decisión ⁠para jugar en el Mundial de este año, ‌su quinta participación consecutiva en la fase final, ⁠pero dijo durante el torneo ⁠que volvería a retirarse de la selección, tras 128 partidos con Alemania.

Los medios alemanes informaron a principios de este mes de que Bayern se estaba preparando ‌para que Jonas Urbig ​se convierta en el arquero titular la próxima temporada, por lo que el club buscaba un suplente con experiencia.