Mara Kucharski dio el gran golpe en skeet: venció a la campeona olímpica y conquistó otro oro para la Argentina

Mara Kucharski consiguió una de las victorias más resonantes de la jornada para la delegación de la Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La tiradora se consagró campeona en skeet femenino con 26 puntos y dejó en el segundo puesto a la chilena Francisca Crovetto, nada menos que la vigente campeona olímpica, que había conquistado la medalla dorada en París 2024.

La definición se disputó en el Centro Internacional de Tiro y encontró a Kucharski en lo más alto de la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre Crovetto, que terminó con 24. La peruana Daniella Borda obtuvo la medalla de bronce con 20, mientras que la brasileña Georgia Furquim quedó cuarta, con 18.

Kucharski con la medalla de oro X.com

El resultado adquiere otra dimensión por los antecedentes de la principal rival de la argentina. Crovetto llegó a Santa Fe después de haber alcanzado hace dos años el mayor logro de su carrera: en los Juegos Olímpicos de París se convirtió en campeona de skeet. Frente a esa referencia internacional, Kucharski consiguió imponerse y celebrar el oro ante el público local.

“No lo puedo creer, es un sueño. Quería buscar una medalla, siempre fue una meta, pero nunca pensé que iba a ganar la de oro”, expresó la campeona en declaraciones a TyC Sports después de la competencia.

“Arranqué a competir internacionalmente el año pasado. Primero en Buenos Aires en la Copa del Mundo y después viajé a los Juegos Panamericanos Junior. Ahí me había clasificado segunda para la final, pero por presión no tuve un buen desempeño. Yo sabía que esta era mi revancha. Gracias al trabajo psicológico que venimos haciendo, pude usar hoy esta presión y estar más concentrada”, explicó la joven de 22 años, oriunda de Olivos.

Kucharski dispara con su escopeta durante la competencia X.com

Esta vez, el desenlace fue diferente. Kucharski sostuvo su rendimiento hasta los últimos platos y cerró la prueba con 26 aciertos. Crovetto quedó a dos unidades, y Borda, a seis. Así, la representante nacional encabezó una final que reunió a competidoras de cuatro países de la región.

El triunfo significó además la medalla dorada número 27 para la Argentina en unos Juegos Suramericanos que se disputan en casa. Santa Fe 2026 comenzó el sábado pasado y se extenderá hasta el 26, con Rosario, Santa Fe capital y Rafaela como sedes principales. Más de 4000 atletas de 15 países participan de un programa compuesto por 43 deportes y 60 disciplinas.

Para la Argentina, se trata de la tercera organización de los Juegos Suramericanos. Rosario recibió la competencia en 1982 y Buenos Aires lo hizo en 2006. Dos décadas después de aquella última edición en territorio nacional, el certamen regresó al país con Santa Fe como escenario central.

En ese contexto, también el argentino Federico Gil logró la medalla de plata en el skeet masculino, con 32 aciertos. El oro fue para el peruano Nicolás Pacheco, al romper 32 platos, y el tercer puesto para el chileno Héctor Flores, con 28, en la jornada disputada en el Centro Internacional de Tiro.