Marco Trungelliti logró su primera victoria en el Masters 1000 de Cincinnati con un punto para el recuerdo

El santiagueño Marco Trungelliti obtuvo este viernes el primer triunfo de su carrera en el main draw del Masters 1000 de Cincinnati frente al serbio Hamad Medjedovic. El tenista argentino, de 36 años, se impuso por 7-5 y 7-6 (7-2) y marcó uno de los mejores puntos en lo que va del torneo.

El punto “viral” de Trungelliti llegó en el penúltimo punto del primer set, cuando el partido estaba 30-15 en favor del argentino. Luego de un saque potente por parte de Medjedovic, el santiagueño devolvió la pelota con un revés cruzado igual de preciso. Como respuesta, el serbio metió un drop, que obligó a Trungelliti a correr hacia la red. Una vez allí contrarrestó con un passing cruzado de derecha que dejó sin oportunidades al serbio.

¡¡Lo que hizo Marco Trungelliti!! 🔥



📺 Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/wqsTMGlu34 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 14, 2026

“¡Uy, uy, uy! ¡Lo que hizo Marco Trungelliti!“, fue la primera reacción de uno de los relatores al ver la jugada. En la repetición, otro comentarista, remarcó: ”Qué bien que llegó. Qué mano que metiste ahí abajo, rápido: veloz. ¡Bien, Trungelliti!“.

Tras remontarle al austriaco Sebastian Ofner (127°) y al japonés Kei Nishikori (467°) en la qualy, el tenista oriundo de Santiago del Estero se dio el gusto de participar por cuarta ocasión en un main draw de la categoría, citándose versus el nacido en Novi Pazar, de 23 años y alfil de su compatriota Novak Djokovic (5°), para sacar a relucir su vasta experiencia.

Ahora, en la ronda de 64, Trungelliti (91°) jugará frente al ruso Daniil Medvedev (7°). El único antecedente entre ambos quedó en manos del norteño en el Challenger de Todi 2016.

Además de Trungelliti, quienes también se sumaron al tren de las victorias fueron sus compatriotas Sebastián Báez (53°) y Juan Manuel Cerúndolo (51°).

Báez puso primera tras imponerse ante el búlgaro Grigor Dimitrov (138°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, donde supo consagrarse campeón en 2017. Pese a que el europeo logró imponerse con autoridad en el primer set, el argentino pudo remontar la situación y se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4.

Por un lugar en la tercera ronda, Báez enfrentará por primera vez a una de las promesas norteamericanas de 20 años Learner Tien (12°), quien comienza desde la fase de 64 por estar preclasificado.

En el caso de Cerúndolo, otro fue su cantar. El jugador argentino no tuvo inconvenientes para quitarse de encima al tenista nacido en Estonia, Mark Lajal (159°). El resultado final arrojó un contundente 6-4, 6-4.

¡COMENZÓ CON EL PIE DERECHO! ✅



🇦🇷 Juanma Cerúndolo superó su debut ante 🇪🇪 Lajal, proveniente de la qualy, por doble 6-4 en #Cincinnati.



Ahora se viene Rinderknech en R2. pic.twitter.com/HxwO6yQ9GA — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 14, 2026

El porteño de 24 años se medirá con el francés Arthur Rinderknech (28°), quien aún no cuenta con títulos ATP, aunque llegó al partido definitorio en Adelaida 2022 y en el Masters 1000 de Shanghái edición 2025.

Quien también dio la nota fue Thiago Tirante (65°), que superó en tres sets al británico Jan Choinski (77°) por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4), y ahora enfrentará a la leyenda serbia y multicampeón, Djokovic Finalmente, Mariano Navone (44°) venció al belga Raphael Collignon (38°) por 6-3 y 7-6 (3). En la siguiente fase jugará con otro tenista de Bélgica Alexander Blockx (32°).