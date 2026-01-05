Máxima tensión: el partido de Euroliga entre Maccabi Tel Aviv y Real Madrid se jugará sin público

La tensión crece a cada paso. La visita de Maccabi Tel Aviv a España para disputar dos partidos de Euroliga desató una ola de reclamos para evitar que el equipo israelí pueda cumplir con estos compromisos. Incluso, unas 250 organizaciones sociales, de solidaridad con Palestina y de la comunidad palestina en Madrid, reclamaron en un manifiesto unitario la suspensión de los partidos con Barcelona y con Real Madrid previstos para este martes y este jueves. Si bien no lograron cancelar el encuentro, sí pudieron mover a Real Madrid para que adopte la misma posición que Barcelona y dispute el partido sin público.

No es la primera vez que hay movilizaciones para impedir que un equipo israelí pueda competir en diferentes disciplinas. En esta oportunidad, este reclamo se enmarca en una iniciativa coordinada desde las dos ciudades españolas. Este llamamiento de Madrid llegó tras la demanda formulada en la capital catalana por más de 150 entidades sociales, lo que provocó que el partido entre Barcelona y Maccabi sea a puertas cerradas.

Comunicado Oficial. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 5, 2026

Las organizaciones firmantes denuncian que la celebración de estos encuentros deportivos “contribuyen a la normalización internacional del Estado de Israel, actualmente investigado por la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio contra el pueblo palestino”. Además, los medios españoles aseguran que estas organizaciones explican que el desarrollo de estos partidos supone un uso del deporte como instrumento de blanqueamiento de una política sostenida de ocupación, apartheid y exterminio.

Por lo tanto, en Madrid aseguran que “permitir la celebración de este partido supone una forma de complicidad política y simbólica”. En consecuencia, exigieron que las instituciones que “adopten las medidas administrativas y políticas necesarias para impedir la celebración del partido entre Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena y hacen un llamamiento a participar de las movilizaciones convocadas el próximo 8 de enero ante el recinto deportivo”. La posición de Real Madrid de jugar el partido a puerta cerrada evite que se concentren los manifestantes en las inmediaciones del estadio el día del partido.

🔵🔴 El Barça - Maccabi, a porta tancada



✅ El FC Barcelona informa que el partit corresponent a la jornada 20 de l’Eurolliga, que ens ha d’enfrontar al Maccabi Rapyd Tel Aviv al Palau Blaugrana el proper 6 de gener, es jugarà a porta tancada.



✅ Es compensarà el socis i els… — Barça Basket (@FCBbasket) December 17, 2025

Al manifiesto, también se sumaron organizaciones como Ecologistas en Acción; sindicatos como CCOO, UGT, CGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Sindical de la EMT; así como entidades educativas como la FAPA Giner de los Ríos y Marea Palestina, además de numerosas plataformas en defensa de la sanidad pública.

El comunicado cuenta también con el apoyo de partidos de la izquierda política, entre ellos Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Anticapitalistas y Recortes Cero, entre otras formaciones.

Barça-Maccabi, a puertas cerradas

La presión ejercida por las entidades sociales y el movimiento popular en Barcelona tuvo consecuencias concretas, “logrando que el partido entre Barcelona y el Maccabi Tel Aviv, previsto para el 6 de enero, se juegue a puerta cerrada”.

Para las organizaciones firmantes, este precedente demuestra que la movilización social puede frenar la normalización y obligar a las instituciones y a los organismos deportivos a reaccionar. “El deporte no puede situarse al margen de los crímenes internacionales ni ampararse en una supuesta neutralidad”, aseguran.