Gabriel Deck: “Hay que aprender de los errores que tuvimos como equipo y como grupo”

MADRID, España.– La Ciudad Deportiva de Valdebebas es un moderno predio ubicado al noreste de Madrid, en una zona donde predomina el descampado por sobre lo edificado. Seguramente sea por poco tiempo, ya que esta ciudad sigue extendiéndose hacia los cuatro puntos cardinales. Al bajar del tren de cercanías la calma es aparente, ya que Real Madrid transita días complicados por los últimos dos años sin resultados positivos en fútbol. Algo que tiene sin cuidado a un grupo de cincuenta hinchas de diversos lugares del mundo que esperan por una firma, una foto o un video de las estrellas del fútbol profesional. Unos metros más adelante, por la avenida Alejandro de la Sota, se llega a una garita de seguridad interna y provisoria, ya que el ingreso al pabellón de básquetbol está transitando un período de obras.

La recepcionista sale al encuentro y levanta un brazo a la distancia para autorizar el ingreso a la hora indicada por el departamento de prensa, después del mediodía y del entrenamiento, como lo sugirió el entrevistado. Se trata del santiagueño Gabriel Deck, uno de los deportistas de élite que más transmiten calma, humildad y respeto. Así lo muestra antes, durante y después de la entrevista para LA NACION. Ésa es su manera de ser, históricamente y ahora, a los 31 años.

El oriundo de Colonia Dora llegó a Real Madrid en 2018, desde San Lorenzo de Almagro. Pasó brevemente por Oklahoma City Thunder en la NBA y en enero de 2022 regresó al club español, con el que luego renovó el contrato hasta 2028. Ganó una vez la Euroliga, dos la liga española, una la Copa del Rey y cuatro la Supercopa de España. En esta temporada promedia en la ACB 7,1 puntos, 3,1 rebotes y 0,9 asistencias en 21 minutos, con 61,8% en dobles y 75% en libres, y en la Euroliga, 67,9% en tiros de dos puntos, 36,9% en triples y 82,1% en simples.

Superadas tres lesiones de larguísima curación que le hicieron perder las partes decisivas de varias temporadas, el santiagueño está listo para afrontar las etapas definitorias de la Euroliga y la Liga ACB. Alejandro Panfil

A lo largo de su carrera en Madrid varias lesiones lo obligaron a ausentarse en momentos decisivos. En mayo de 2023, durante los playoffs de Euroliga y frente a Partizan, sufrió una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. En mayo de 2024, otra rotura ligamentaria en la rodilla derecha lo dejó fuera del Final Four de Euroliga y de los playoffs locales. Y en diciembre de 2024, durante un clásico con Barcelona, una lesión en la cadera e isquiotibiales requirió cirugía y lo marginó del tramo final de la temporada.

-¿Cómo venís físicamente para este tramo de la temporada y cómo estás mentalmente para los desafíos que vienen?

-Muy bien, ahora bien. Contento de estar en la parte final, ya que vengo perdiéndomelas desde hace bastante tiempo por las lesiones. Así que ahora estoy feliz. Sano, gracias a Dios, y esperando la mejor parte, los playoffs de la liga y el Final Four de Euroliga.

-¿Cómo sobrellevaste mentalmente las lesiones que aparecieron en momentos importantes de diversas temporadas?

-Con dureza mental, sobre todo. El apoyo de la familia es indiscutible, también el de los compañeros y el del club, que me quiere. No es fácil estar dos años fuera de la parte final, la mejor parte. Luego de jugar todo el año, perderte eso... Pero creo que cada año voy superándome mentalmente cuando me toca una mala, por así decirlo. Trato de enfocarme en recuperarme, en estar bien y disfrutar otras cosas, porque hay un poco más de tiempo que el habitual. En ese sentido, uno busca la forma de pasar el tiempo.

El de la rodilla izquierda fue el primero de tres percances físicos importantes del argentino en Real Madrid; luego se lastimó la rodilla derecha, y la cadera e isquiotibiales. ACB Photo

-¿Cómo aporta al equipo desde fuera un deportista de elite en los momentos decisivos?

-Dando el mejor aliento. Dando alguna indicación, porque por ahí se ve mejor desde fuera que dentro estando a mil. Es aportar la experiencia que uno tiene; son muchos años aquí, en este club. Sé lo que son las finales, perderlas, ganarlas. Y desde fuera uno puede aportar ese granito de arena.

-¿Cómo repercuten las lesiones en tu nivel técnico al volver? ¿Lográs reencontrarte con tu juego?

-Siempre que vuelvo me siento bien. Obviamente, al principio es difícil la adaptación, después de quedar tanto tiempo sin jugar, sin competir. Y más en este nivel. Pero con la ayuda del cuerpo técnico y los compañeros, semana tras semana iba encontrándome con mi forma y mi juego.

-¿Cómo está Real Madrid? Le cuesta más en esta temporada.

-Sí, pero ahora bien, muy bien. Obviamente, cuando hay un entrenador nuevo [Sergio Scariolo] y jugadores nuevos cuesta. Era normal al principio ir con altibajos, pero ahora estamos muy bien. Creo que durante la temporada conseguimos identificar esos momentos malos y agruparnos, sabiendo que cuando tomáramos la dinámica y el ritmo íbamos a estar muy bien. Ahora queremos jugar la parte final y viene lo mejor.

Real Madrid y Fenerbahçe son dos de los cuatro protagonistas del Final Four de la Euroliga, que pueden enfrentarse en la final o el encuentro por el tercer lugar; Deck ganó una vez la competencia continental. Anadolu - Anadolu

En la actual Liga ACB, Real Madrid finalizó primero la etapa regular con 26 victorias y 6 derrotas, y en la fase clasificatoria de la Euroliga resultó tercero, con 24 victorias y 14 derrotas. Este viernes se enfrentará en una semifinal con Valencia, y el domingo protagonizará la final o el partido por el tercer puesto ante Olympiacos o Fenerbahçe. A poco de viajar a Grecia para afrontar el Final Four, el alero no ve la hora de saltar al rectángulo del Pabellón OAKA, donde el ambiente intenso está garantizado.

-Va a estar picante Atenas, ¿no?

-Estar allí para jugar un Final Four es una locura. No puedo explicarlo, por la cantidad de gente que hay y la presión que implica el público en un partido de 40 minutos, tratando uno de no equivocarse. No es como los playoffs, en los que hay tiempo para dar vuelta una serie de cinco partidos. Es muy lindo y asombroso. Ojalá tengamos la suerte de estar bien.

-¿Es injusto para el trabajo de una temporada que se decida todo en un ratito?

-A mí me gustaría que fuese como los playoffs. En ellos se puede marcar más lo que es el equipo, lo que ha hecho durante todo el año. Pero este formato es así, a 40 minutos, y el que comete menos errores es candidato más grande a pasar.

-Viene también el final de la Liga ACB. ¿Es un objetivo al que se mira en paralelo con la misma jerarquía de la Euroliga?

-Sí, obviamente. Cuando llegan los playoffs queremos ganar esa copa. Uno ahora está un poco más mentalizado en la Euroliga, pero intentamos ganar los partidos para estar arriba, terminar primeros y tener el mejor cruce posible.

La Supercopa es el trofeo más veces, cuatro, logrado por Deck en España; el santiagueño tiene dos años más de contrato con Real Madrid. Twitter Real Madrid

-¿Cómo es un entrenamiento en Valdebebas? ¿Se va a fondo? ¿Se recrea un partido?

-Depende del rival. Pero sí, nos entrenamos duramente. A veces mucho, a veces poco, dependiendo del día y de la carga de partidos que venimos teniendo. Pero nos entrenamos bien, serios, tratando de competir. Porque después tenemos que competir al 100%. Entrenarse al 20% y tener que jugar después al 100% es difícil. Creo que el equipo es muy serio en ese sentido.

-¿Cómo es tu amistad con Facundo Campazzo? Ya llevan muchos años compartiendo Real Madrid y la selección argentina.

-Es un hermano para mí. El otro día hablábamos de que somos los que más partidos han compartido, entre la selección y Real Madrid. Así que hay una amistad de hermanos más que todo, con las familias y demás. Muchos años juntos, apoyándonos, ganando, perdiendo, siempre para adelante.

"Un hermano para mí", califica Deck a Facundo Campazzo, la superestrella con la que comparte dos equipos: la selección argentina y Real Madrid; este domingo pueden ser campeones de Europa otra vez. Francisco Cali Photopremier

-¿Cómo ves tu papel en los próximos años en el club? ¿Vas a seguir en Real Madrid?

-Yo tengo dos años más de contrato y creo que seguiré. Trato de hablar en la cancha. Fuera de la cancha uno no es tanto de hablar, pero es más de hacerlo en los partidos en los que hay que mostrar que queremos competir y queremos ganar, y eso se contagia.

-¿Sigue en reconstrucción la selección?

-Seguimos en reconstrucción, con mucha gente nueva, muchos jóvenes. Quedamos algunos de los viejos, por así decirlo, pero que seguimos siendo jóvenes, y hay muchos chicos que están jugando en distintos países. Creo que vamos por un buen camino. Es difícil al no entrenarnos tanto tiempo juntos. Para estas ventanas se torna muy difícil: llegamos, nos entrenamos, jugamos uno o dos partidos y ya volvemos. Pero creo que en agosto tendremos tiempo de juntar unas dos semanitas para prepararnos para una ventana. Y en julio también vamos a entrenarnos unos días. Eso suma mucho.

Tras las hondas decepciones de no clasificarse para el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024, la selección nacional sigue reconstituyéndose y Deck es uno de sus líderes.

-¿Se hizo borrón y cuenta nueva de los resultados negativos?

-Sí, borrón y cuenta nueva. Hay que aprender de los errores que tuvimos como equipo y como grupo, y seguir adelante. No es fácil mantenerse arriba durante mucho tiempo, como lo estuvo Argentina. Y el de ahora es un proceso de reconstrucción para llegar ahí nuevamente.

-En una entrevista anterior con LA NACION mencionabas que esta camada no tenía un Manu Ginóbili, un Luis Scola. ¿Qué le falta a Argentina para que vuelva a surgir ese tipo de talentos?

-Salen muchos chicos interesantes y buenos, pero muy jóvenes como para jugar en el nivel internacional. A mí me tocó cuando era joven compartir con esos monstruos, y asentarse lleva mucho tiempo. Son procesos largos y creo que los chicos están en un buen proceso. Y sobre todo como grupo, en unión, algo que siempre fue una característica de la selección argentina: ser un gran grupo.

A los 31 años, Gabriel quedó como uno de los jugadores de Argentina que vivieron la transición de la Generación Dorada a la camada actual; en el juego aporta verstalidad y atleticidad.

-No te ayuda el horario para seguir lo que pasa en la Liga Nacional. ¿Con quién de tus clubes anteriores te mantenés en contacto?

-Con la gente de Quimsa hablo mucho y sigo en contacto con la gente de San Lorenzo. Sigo también la Liga, obviamente, pero por redes, porque es muy tarde acá como para verla. Pero sigo en contacto con gente de ahí y guardo los mejores recuerdos, porque en su momento competimos en el máximo nivel en la liga.

-¿Estás siguiendo los playoffs de la NBA?

-No, la verdad es que no. Dan muy tarde los partidos acá, como a las 3 o 4 de la mañana, y se hace difícil verlos. Pero sí los sigo a través de las redes sociales.

-Oklahoma City Thunder fue campeón. ¿Te quedó alguna conexión, amigos?

-Sí, me acuerdo de los profes de ahí y los felicité cuando ganaron. Tenían un proyecto a largo plazo y al final lo cumplieron a rajatabla. Hoy también están jugando playoffs y le ganaron a Lakers. Así que están en un buen camino, que tenían apuntado cuando yo llegué al equipo.

Una bandeja contra Golden State Warriors en su breve estadía en Oklahoma City Thunder, equipo en el que registró buenas estadísticas para su poca participación en 17 partidos; tiempo después, la franquicia salió campeona de la NBA. Lachlan Cunningham - Getty Images North America

-¿Estás asentado en Madrid, a gusto?

-Sí. Llevo mucho tiempo aquí. Conozco a toda la gente, el grupo, el club y la ciudad. Así que estoy muy feliz viviendo aquí, y más estando en este club.

-¿Y tu perro Oslo?

-Ahí anda. Fue un gran compañero de lesiones. Cuando me pasaba algo él estaba ahí durante todo el proceso. Le debo mucho a ese perrito.