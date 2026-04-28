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Agenda de TV del miércoles: Atlético - Arsenal, Libertadores y Sudamericana y Masters 1000 de Madrid

Fútbol internacional, tenis, básquetbol y rugby en la programación deportiva de la jornada, disponible en televisión e internet

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Atlético de Madrid recibirá a Arsenal en la ida de una semifinal de la Champions League.
Atlético de Madrid recibirá a Arsenal en la ida de una semifinal de la Champions League.BEN STANSALL - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 29 de abril de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 16 Atlético de Madrid vs. Arsenal. Semifinal, partido de ida. ESPN, Fox Sports y Disney+

Copa Libertadores

  • 19 Mirassol (Brasil) vs. Always Ready (Bolivia). Fox Sports 2
  • 19 Platense vs. Independiente Santa Fe (Colombia). Fox Sports
  • 21 Barcelona (Ecuador) vs. Universidad Católica (Chile). Fox Sports 2
  • 21.30 Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil). Fox Sports 3
  • 21.30 Estudiantes de La Plata vs. Flamengo (Brasil). Fox Sports
  • 23 Universitario (Perú) vs. Nacional (Uruguay). Fox Sports 2
Estudiantes y Flamengo se mediránn en La Plata, por la Copa Libertadores.
Estudiantes y Flamengo se mediránn en La Plata, por la Copa Libertadores.LUIS ROBAYO - AFP

Copa Sudamericana

  • 19 Caracas (Venezuela) vs. Racing. DSports (1610)
  • 19 Riestra vs. Montevideo City Torque (Uruguay). DSports 2 (1612)
  • 19 Juventud de las Piedras (Uruguay) vs. Puerto Cabello (Venezuela). ESPN 4
  • 21.30 Cienciano (Perú) vs. Mineiro (Brasil). DSports (1611)
  • 21.30 Palestino (Chile) vs. Grêmio (Brasil). ESPN 2
Racing jugará en Venezuela contra Caracas por la Copa Sudamericana.
Racing jugará en Venezuela contra Caracas por la Copa Sudamericana.JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

RUGBY

Championship U20

  • 9 Nueva Zelanda vs. Australia. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Madrid

  • 8 Karolina Pliskova (Chequia) vs. Anastasiya Potapova (Austria), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
  • 11 Jannik Sinner (Italia) vs. Rafael Jódar (España), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
  • 15 Marta Kostyuk (Ucrania) vs. Linda Noskova (Chequia), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
  • 16.30 Arthur Fils (Francia) vs. Jiri Lehecka (Chequia), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
Jannik Sinner se cruzará con una promesa española en España: Rafael Jódar es su obstáculo hacia una semifinal.
Jannik Sinner se cruzará con una promesa española en España: Rafael Jódar es su obstáculo hacia una semifinal.Manu Fernandez - AP

BÁSQUETBOL

Playoffs de la Euroliga

  • 15.45 Real Madrid vs. Hapoel Tel Aviv. Juego 1. DSports 2 (1612)

Playoffs de la NBA

  • 20.30 Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors. El partido 5. ESPN 3 y Disney+
  • 23 Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets. El 5º encuentro. ESPN 3 y Disney+
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