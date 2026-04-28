Agenda de TV del miércoles: Atlético - Arsenal, Libertadores y Sudamericana y Masters 1000 de Madrid

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 29 de abril de 2026.

FÚTBOL

Champions League

16 Atlético de Madrid vs. Arsenal. Semifinal, partido de ida. ESPN, Fox Sports y Disney+

Copa Libertadores

19 Mirassol (Brasil) vs. Always Ready (Bolivia). Fox Sports 2

19 Platense vs. Independiente Santa Fe (Colombia). Fox Sports

21 Barcelona (Ecuador) vs. Universidad Católica (Chile). Fox Sports 2

21.30 Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil). Fox Sports 3

21.30 Estudiantes de La Plata vs. Flamengo (Brasil). Fox Sports

23 Universitario (Perú) vs. Nacional (Uruguay). Fox Sports 2

Estudiantes y Flamengo se mediránn en La Plata, por la Copa Libertadores. LUIS ROBAYO - AFP

Copa Sudamericana

19 Caracas (Venezuela) vs. Racing. DSports (1610)

19 Riestra vs. Montevideo City Torque (Uruguay). DSports 2 (1612)

19 Juventud de las Piedras (Uruguay) vs. Puerto Cabello (Venezuela). ESPN 4

21.30 Cienciano (Perú) vs. Mineiro (Brasil). DSports (1611)

21.30 Palestino (Chile) vs. Grêmio (Brasil). ESPN 2

Racing jugará en Venezuela contra Caracas por la Copa Sudamericana. JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

RUGBY

Championship U20

9 Nueva Zelanda vs. Australia. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Madrid

8 Karolina Pliskova (Chequia) vs. Anastasiya Potapova (Austria), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+

11 Jannik Sinner (Italia) vs. Rafael Jódar (España), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+

15 Marta Kostyuk (Ucrania) vs. Linda Noskova (Chequia), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+

16.30 Arthur Fils (Francia) vs. Jiri Lehecka (Chequia), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+

Jannik Sinner se cruzará con una promesa española en España: Rafael Jódar es su obstáculo hacia una semifinal. Manu Fernandez - AP

BÁSQUETBOL

Playoffs de la Euroliga

15.45 Real Madrid vs. Hapoel Tel Aviv. Juego 1. DSports 2 (1612)

Playoffs de la NBA