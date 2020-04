"Me calienta": el enojo del Pollo Vignolo por la idealización de la cuarentena

Vignolo, enojado por la cuarentena Crédito: Crédito: Captura TV

16 de abril de 2020 • 13:07

Día 28 de cuarentena en la Argentina. El coronavirus llegó al mundo y nos cambió la vida. A los que lo padecen. A los médicos. A los que no se pueden mover de la casa. En esta última categoría, cabrían los periodistas deportivos (a excepción de TyC Sports). Ofuscado, el conductor de 90 Minutos de Fútbol , Sebastián Pollo Vignolo , realizó un descargo en el inicio de su programa.

"Antes ustedes escuchaban la palabra cuarentena, ¿y a qué les hacía acordar? A un embarazo. Era una palabra que venía vinculada con la alegría . El aislamiento yo lo usaba mucho por el corralón de mi vieja. ¿Curva? Yo quería la del autódromo", comenzó el narrador deportivo, desglosando la etimología de estas palabras tan en boga desde que brotó la pandemia.

"Yo me levanto todos los días soñando que cuando me levante, voy a agarrar mi teléfono que diga: 'se encontró la vacuna, la reparten a la tarde'. Estoy desesperado que aparezca una cura porque es realmente traumático por donde lo mires: para el que lo padece, para el que está obligado a una cuarentena obligatoria y tiene mil obligaciones, y para el que está bien y no tiene mayores complicaciones económicas", elevó su tono Vignolo.

"Anteayer decía (el actor) Oscar Martínez: es una prisión domiciliaria . Por más que estés en tu casa, contento, estás privado de tu libertad" . Y arremetió contra los periodistas que "agitan" la cuarentena: "A mí no me gusta cuando dicen: miren que lindo que está para quedarse en casa . Lindo está para salir, ver a un amigo, a tu vieja. Suerte es tener la posibilidad de ir a trabajar, de estar cansado de haber trabajado, de ver a tus afectos", manifestó con virulencia el animador televisivo.

"Escucho muchos periodistas que son grandes, que por ahí tienen que estar en su casa y te dan un consejo a vos. No está bueno ". Y sentenció: "Héroes son los médicos, los que llevan alimentos. Un tipo que está haciendo un programa de noticias tiene la fortuna de poder ir a trabajar . Me calienta cuando parece que te hacen un favor cuando estás en tu casa", lanzó el también conductor de Pasión por el Fútbol .

Finalmente, dijo que "le enferma" los que dicen que "con esto vamos a aprender". Y opinó: " Yo no necesito una pandemia para valorar el tiempo, los amigos. Sino, tengamos una por año y vamos a ser todos mejores. Al que es buen tipo va a seguir siendo buen tipo, y al que es mal tipo va a seguir siendo mal tipo. Que me vienen con esas frases de WhatsApp ", cerró.