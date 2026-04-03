Julián Álvarez recibió un regalo muy esperado por parte de Marvel
El delantero titular de la selección argentina obtuvo una gran sorpresa por parte de la productora de superhéroes; mirá el video del momento y lo que dijo el futbolista
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Julián Álvarez se convirtió en una figura de talla global luego de ganar el Mundial 2022 como titular y figura en la selección argentina liderada por Lionel Messi, por lo que su nombre no hizo más que popularizarse desde entonces. Así, muchas personas directamente comenzaron a llamarlo por su apodo, “Araña”, y la noticia llegó hasta la cúpula de The Walt Disney Company, desde donde decidieron reconocerlo con un regalo muy especial de parte de Marvel.
A través de las cuentas @espnfc y @sportscenter en Instagram, se pudo observar el momento en el que se cumplió el sueño de muchos hinchas de River Plate o seguidores del delantero. Esto se debe a que el comentarista Omar Raja le entregó un cuadro a Julián Álvarez en el que su cara estaba dividida entre su persona real y el traje del Hombre Araña.
En un primer lugar, Raja se encargó de confirmar que la pintura es oficialmente de la productora cinematográfica de Disney. “Vine desde Estados Unidos y colaboramos con Marvel para crear un bonito retrato personalizado para ti. Espero que te guste. Encantado de conocerte. Me interesa saber tu opinión”, comenzó por decir el comentarista.
Al recibirlo, Julián se animó a hablar en inglés y expresó “oh, very good, thank you very much”, lo que se traduce como “muy bueno, muchas gracias”. Luego, directamente siguió en español: “Muy bueno, muy bueno. Tremendo. Me falta el traje ahora”.
Tras esta reacción, Omar Raja le preguntó cuándo fue que comenzaron a llamarlo Spider-Man y el cordobés recordó: “Cuando tenía tres o cuatro años me empezaron a decir araña. Y ya después de más grande me empezaron a comparar, como me decían araña, con el personaje y empecé a celebrar de esta forma, entonces ahí quedó”.
Es importante tener en cuenta que en este 2026 se estrena Spider-Man: Brand New Day, la esperada cuarta película del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland. Así, con un simple detalle de Marvel para el futbolista campeón del mundo, consiguieron un revuelo y el foco volvió a estar en su próximo lanzamiento en cines, estipulado para el 31 de julio a nivel mundial, lo que significa que en Argentina será el jueves 30 de julio.
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