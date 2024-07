Messi, a horas de la final de la Copa América ante Colombia: “Me voy a encontrar mejor”

Escuchar

A un día de la final de la Copa América 2024 que la Argentina disputará ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, el capitán de la selección, Lionel Messi, dijo estar “mejor” físicamente para el domingo, luego de su lesión que lo imposibilitó a jugar contra Perú durante la fase de grupos.

“En la final me voy a encontrar mejor”, aseguró el 10 en diálogo con DSports. “Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que en la final me voy a encontrar mejor”, añadió.

Al ser consultado sobre el presente de la selección y el partido que se avecina, el capitán marcó: “Tenemos una competencia, una intensidad, unas ganas de dar al máximo en cada entrenamiento. A cualquiera que le toque jugar rinde de la misma manera. Nos destacamos por la competitividad que tenemos en cada partido. Podemos jugar bien o mal, pero este grupo compite. Le compite a cualquiera”.

En otro tramo de la entrevista, Messi -hoy en el Inter de Miami- se refirió a su retiro: “En estos momentos no me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día”, expresó.

Tras ello, agregó: “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”.

Además, tocó el tema del cambio generacional de la albiceleste, con futbolistas como Enzo Fernández, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister. “Son muy jóvenes. Fueron campeones de América y del mundo. Tienen 23, 24 y 25 años. Tienen toda una carrera por delante. Ojalá no pierdan las ganas de querer seguir ganando, compitiendo y transmitiendo a los que vengan después el mismo mensaje. Para mí, lo fundamental es tener un buen grupo. A partir de ahí pueden llegar los logros”, aseguró.

