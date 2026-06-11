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México vs. Sudáfrica: los mejores memes y reacciones en las redes

Comenzó el Mundial 2026 y, tras mucha expectativa, la selección local abrió el marcador antes de los diez minutos del primer tiempo; así respondieron los hinchas del fútbol en internet

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México vs. Sudáfrica: los mejores memes y reacciones en las redes
México vs. Sudáfrica: los mejores memes y reacciones en las redesX (@Javisness)

El Mundial 2026 vivió el puntapié inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Azteca, y las redes sociales no tardaron en generar un centenar de memes a raíz de los primeros minutos de partido.

Antes del comienzo del encuentro, México y Sudáfrica se destacaron en redes sociales por lo sucedido fuera del campo de juego, ya sea el anuncio de las formaciones, la llegada al estadio y más. Pero, con motivo del tempranero gol de Julián Quiñones para el 1-0 parcial de los locales, el público no perdonó al equipo africano y fue muy duro con las críticas.

Los mejores memes y reacciones

El inicio del Mundial también va de la mano con la maratón de partidos de fútbol
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Si bien es suplente en este primer partido, Memo Ochoa es el primer jugador en la historia en aparecer seis veces en un Mundial
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La confianza de los mexicanos por su selección también fue motivo de burla
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La extensa carrera de Ochoa en la selección mexicana es una sorpresa para todos
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El carisma de los jugadores sudafricanos generó empatía en redes
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La casualidad de que México vs. Sudáfrica también fue el partido inaugural en 2010 genera mucha emoción
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