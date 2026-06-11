México vs. Sudáfrica: los mejores memes y reacciones en las redes
Comenzó el Mundial 2026 y, tras mucha expectativa, la selección local abrió el marcador antes de los diez minutos del primer tiempo; así respondieron los hinchas del fútbol en internet
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El Mundial 2026 vivió el puntapié inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Azteca, y las redes sociales no tardaron en generar un centenar de memes a raíz de los primeros minutos de partido.
Antes del comienzo del encuentro, México y Sudáfrica se destacaron en redes sociales por lo sucedido fuera del campo de juego, ya sea el anuncio de las formaciones, la llegada al estadio y más. Pero, con motivo del tempranero gol de Julián Quiñones para el 1-0 parcial de los locales, el público no perdonó al equipo africano y fue muy duro con las críticas.
Los mejores memes y reacciones
“Me veré solo los partidos de las selecciones grandes”— Jeff (@JeffFcb14) June 10, 2026
Yo y los reales un lunes en la madrugada: pic.twitter.com/CaSDqSOOjL
México cantando "ole" a los 10 segundos del primer tiempo. pic.twitter.com/ro64KYBrnq— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 11, 2026
Sudáfrica viendo que el arquero suplente de México es el mismo que estaba como suplente en 2010 pic.twitter.com/tz4XArPF9Y— Micha (@ElMichalito) June 11, 2026
“No puedes celebrar el gol de una selección que no es tuya”— Jeff (@JeffFcb14) June 11, 2026
Yo celebrando el gol de QUIÑONES: pic.twitter.com/9qXnpV92sM
Los Mexicanos: Wey alienten todos por Mexico, los latinos tenemos que estar unidos!— Micha (@ElMichalito) June 11, 2026
Yo en la tribuna alentando a Sudafrica: pic.twitter.com/aMoBVTRIB0
Va a ser increíble cuando México saque del medio y los sudafricanos estén así pic.twitter.com/7CDJGEKzQR— Fede (@fedepiri_) June 11, 2026
Muy buena la ceremonia inaugural del Mundial en México. pic.twitter.com/TZ2O7usaly— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 11, 2026
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