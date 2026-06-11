México vs. Sudáfrica: los mejores memes y reacciones en las redes

El Mundial 2026 vivió el puntapié inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Azteca, y las redes sociales no tardaron en generar un centenar de memes a raíz de los primeros minutos de partido.

Antes del comienzo del encuentro, México y Sudáfrica se destacaron en redes sociales por lo sucedido fuera del campo de juego, ya sea el anuncio de las formaciones, la llegada al estadio y más. Pero, con motivo del tempranero gol de Julián Quiñones para el 1-0 parcial de los locales, el público no perdonó al equipo africano y fue muy duro con las críticas.

Los mejores memes y reacciones

El inicio del Mundial también va de la mano con la maratón de partidos de fútbol Captura X

Si bien es suplente en este primer partido, Memo Ochoa es el primer jugador en la historia en aparecer seis veces en un Mundial Captura X

“Me veré solo los partidos de las selecciones grandes”



Yo y los reales un lunes en la madrugada: pic.twitter.com/CaSDqSOOjL — Jeff (@JeffFcb14) June 10, 2026

La confianza de los mexicanos por su selección también fue motivo de burla Captura X

La extensa carrera de Ochoa en la selección mexicana es una sorpresa para todos Captura X

El carisma de los jugadores sudafricanos generó empatía en redes Captura X

México cantando "ole" a los 10 segundos del primer tiempo. pic.twitter.com/ro64KYBrnq — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 11, 2026

Sudáfrica viendo que el arquero suplente de México es el mismo que estaba como suplente en 2010 pic.twitter.com/tz4XArPF9Y — Micha (@ElMichalito) June 11, 2026

“No puedes celebrar el gol de una selección que no es tuya”



Yo celebrando el gol de QUIÑONES: pic.twitter.com/9qXnpV92sM — Jeff (@JeffFcb14) June 11, 2026

Los Mexicanos: Wey alienten todos por Mexico, los latinos tenemos que estar unidos!



Yo en la tribuna alentando a Sudafrica: pic.twitter.com/aMoBVTRIB0 — Micha (@ElMichalito) June 11, 2026

Va a ser increíble cuando México saque del medio y los sudafricanos estén así pic.twitter.com/7CDJGEKzQR — Fede (@fedepiri_) June 11, 2026

Muy buena la ceremonia inaugural del Mundial en México. pic.twitter.com/TZ2O7usaly — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 11, 2026