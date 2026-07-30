Mi gran casamiento griego: Lautaro Martínez y Agus Gandolfo disfrutaron de una boda de lujo en Mykonos

Después de la estresante final por la Copa del Mundo, Lautaro Martínez junto a su esposa, Agustina Gandolfo, y sus dos hijos, Nina y Theo, realizaron una escapada a Grecia. Allí asistieron a la boda de unos amigos, en la isla de Mykonos, conocida por sus grandes fiestas en verano.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez compartieron las soñadas fotos de sus días en Grecia (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer del capitán del Inter de Milán compartió una galería de fotos de los mejores momentos de la noche inolvidable que vivieron. "Un fin de semana con mamá y papá. Entre amor, risas y una boda especial“, escribió en italiano Gandolfo.

Lautaro y su esposa fueron los invitados de honor del casamiento (Foto: Instagram @lautaromartinez)

En las imágenes se pudieron observar sus looks en combinación. Agustina optó por un vestido largo de alta costura en tono celeste pastel, ceñido al cuerpo y con diseño de escote estilo halter con anudado al cuello. Para su peinado decidió lucir una coleta alta, que dejaba al descubierto su cuello y resaltaba sus pendientes plateados en forma de flor. Para el make up eligió tonos café que mantuvieron su estilo natural.

Los enamorados lucieron looks en combinación (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Por su parte, Lautaro vistió traje de dos piezas en color azul petróleo, con una camisa de vestir blanca de cuello tradicional, acompañada por una corbata a juego en la misma gama que el traje. Como detalle, decidió colocar un prendedor floral blanco en la solapa izquierda, un detalle clásico para los eventos de gala. Debido a que los votos de sus amigos se dieron durante la tarde, en la caída del sol, decidió sumar unos lentes cancheros con los que posó.

Agustina mostró algunos detalles del interior del evento (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Tras la noche soñada que disfrutaron con amigos, buena música y gran cantidad de comida, decidieron alargar su estadía en el país del sureste de Europa para salir a recorrer junto a sus hijos distintos puntos turísticos. En su Instagram, Agustina Gandolfo mostró la casa de lujo en la que se hospedaron, con una pileta con escalinatas decoradas con piedras y con vistas directas a la ciudad.

La pareja disfrutó de unas mini vacaciones en Grecia (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Sin poder dejar de lado el fútbol en su vida, “El Toro” Martínez decidió jugar con sus hijos en la playa y mostró que su competitividad se da incluso con su hijo Theo, a quien al querer quitarle la pelota terminó por hacerlo caer de rodillas en la arena. También realizaron paseos en bicicleta y monopatín con sus niños, y aprovecharon al máximo los días cálidos antes de tener que volver a su hogar en Italia.

Lautaro Martínez hace caer a su hijo al jugar al fútbol

Todas las fotos de la familia Martínez-Gandolfo se volvieron virales en redes sociales y, aunque muchos usuarios los felicitaron por este momento de sus vidas, muchos otros, fanáticos de la selección argentina, siguieron con el reproche de que en el último partido frente a España el delantero debería haber ingresado al campo de juego.

Tras el evento, los enamorados decidieron quedarse unos días más para hacer un tour por la ciudad (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

“Nunca sabremos qué hubiera pasado si entrabas en el último partido… Ahh, era re denso con la final, jaja”, escribió una persona; a lo que otra agregó: “Todavía no puedo creer que no te pusieron. Probablemente porque vos no aceptaste perder a propósito”.