Lautaro Martínez le dio “like” a un posteo que criticó a Scaloni por la final del Mundial

Una interacción de Lautaro Martínez en Instagram llamó la atención después de la final del Mundial 2026. El delantero le dio “like” a una publicación del medio italiano Spazio Inter que cuestionó la decisión de Lionel Scaloni de no hacerlo ingresar durante la derrota de la selección argentina ante España.

El posteo retomó un editorial de Racing de Alma y definió la permanencia del Toro en el banco de suplentes como “el peor error de Scaloni”. Además, destacó su importancia en las remontadas protagonizadas por el equipo durante la competencia y su capacidad para responder en momentos decisivos.

La reacción del futbolista adquirió mayor relevancia por el mensaje que había compartido luego del partido. Aunque destacó el orgullo por haber llegado a una segunda final consecutiva y agradeció el acompañamiento de los hinchas, también dejó una frase sobre su ausencia: “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno...”.

El posteo al que Lautaro Martínez le dio “like”

La publicación del medio italiano fue acompañada por dos imágenes. En la primera aparecían Lautaro y Scaloni bajo las frases “Lautaro fuera de la final” y “En la Argentina hay tormenta: ‘El peor error de Scaloni’”.

En la descripción, el sitio señaló: “Lautaro Martínez en el banco: hay tormenta en la Argentina. Scaloni decidió renunciar a su ingreso durante el partido y muchos, como en el editorial de Racing de Alma, lo definieron como el error más grande del entrenador argentino”.

Publicación del medio italiano a la que Lautaro Martínez le dio "like"

La segunda imagen profundizó las críticas hacia la decisión. “Lo sorprendente fue que Lautaro Martínez permaneciera en el banco. Un jugador fundamental en todas las remontadas, crucial para alcanzar la final y de una calidad extraordinaria”, indicaba uno de los fragmentos.

Luego, bajo la firma del editorial del medio de Racing, el posteo destacó los números del delantero durante el ciclo y su respuesta en encuentros complejos: “Máximo goleador de la era Scaloni, excluyendo a Messi, y uno de los que siempre estuvo preparado en los momentos difíciles. Tal vez fue el peor error de Scaloni, uno de los pocos cometidos en un período que, por lo demás, estuvo lleno de éxitos”.

La ausencia de Lautaro en la final contra España

El delantero permaneció entre los suplentes durante los 120 minutos de la definición. La Argentina perdió por 1-0 en el tiempo suplementario y no consiguió defender el título obtenido cuatro años antes en Qatar.

El abrazo de Lautaro Martínez y Lionel Messi tras el gol frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

La decisión generó interrogantes porque Lautaro había tenido un papel determinante durante el camino hacia la final. En la semifinal contra Inglaterra, ingresó desde el banco y marcó en tiempo de descuento el gol del triunfo por 2-1, que completó una remontada agónica y clasificó al equipo para el partido decisivo.

El delantero también era una de las alternativas ofensivas con mayor experiencia dentro del plantel. Pese a ello, Scaloni decidió no utilizarlo ante España, incluso cuando la selección necesitaba encontrar el empate durante la prórroga.