Russo y sus clases de táctica; el DT campeón con Boca respondió preguntas a los internautas

1 de mayo de 2020 • 12:59

Miguel Ángel Russo es un experto en manejar alegrías y evitar que Boca pierda la cabeza. Lleva más de tres décadas como director técnico, superó un cáncer de próstata y después de 13 años regresó a la Ribera para dar otra vuelta en la Bombonera. Desde ya, la actualidad lo mantiene aislado, cumpliendo con la cuarentena debido al coronavirus. Una situación que no privó al entrenador de hablar de lo que lo más apasiona: el fútbol. Y desde su casa -vía Skype- les respondió a distintos simpatizantes en una charla bien dinámica y enriquecedora: el liderazgo, la comunicación, el respeto y el manejo de un plantel fueron alguno de los temas.

Russo se sumó a la sección "Pregúntale al Entrenador" del sitio The Coaches' Voice. En la entrevista que brindó hace algunos días, entre las consultas que le hicieron se refirió al liderazgo en un cuerpo técnico y en un plantel. "A esta altura de mi carrera, el liderazgo es algo simple. La clave pasa por comunicar lo que uno piensa de la mejor manera, de la mejor forma y siempre eligiendo los momentos. Hay que respetar mucho a la persona y al futbolista en sí. Y con los muchachos que trabajan conmigo en el cuerpo técnico es lo mismo: tenemos mucho diálogo, trabajamos bien los sistemas de entrenamiento. Hablamos todo el tiempo de la forma, de lo que tenemos. Pero fundamentalmente me baso en el respeto y en la alegría. Este es un juego hermoso y hay que disfrutarlo todo el tiempo", recalcó Russo.

"El fútbol es uno solo y te lo marcan los jugadores. La unión de lo dinámico con la pausa es la clave", señala Russo sobre su manera de entender el juego, destacando también, entre otros aspectos, la relación con el jugador para alcanzar el éxito. "El diálogo es fundamental, la forma del diálogo también. Algo simple y directo. Uno no necesita mucho preparativo para hablar. El mejor modo es que el jugador vaya mejorando de forma innata, ese el mayor provecho de todo".

¿Dónde está la herramienta para sacar la mejor versión de un jugador?, le preguntaron al técnico de 64 años. "Es importante buscar bien los momentos de ellos. Lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, mejorarlos. Hablar permanentemente con ellos más allá del gusto futbolístico que uno tenga. La manera con la que se habla es vital. Cuando veo entrenar al futbolista encuentro ahí una de las llaves del tema: la manera de correr, de pegarle a la pelota, la soltura, cómo encuentra su lugar, cómo automatiza los movimientos. Es decir, la forma en la que sacan algo natural de ellos mismos", analizó. Y añadió: "Uno puede hablar en este caso de Riquelme, pero Ibarra era lo mismo, Clemente Rodríguez, Palacio, Cardozo o Palermo. Y en el Boca de hoy aparte de Tevez tenemos muchos puntos altos. Los más grandes llevan el camino y los más jóvenes aceleran y aprenden".

Otra de las inquietudes de los hinchas pasaron por conocer qué es lo primero que hace Russo a la hora de asumir en un nuevo equipo. "Charlo con los dirigentes para entender qué es lo que quieren. También lo que yo busco es clave, por supuesto. Luego ver qué tipo de necesidades tienen. Y después, si es del fútbol argentino, que estoy más asociado y tengo más comunicación, los pasos son muy simples porque uno conoce a los jugadores y un montón de cosas: no hablo con nadie del plantel hasta que me hago cargo. Si es del extranjero tengo que buscar información y meterme de lleno. A pesar de que uno está permanentemente actualizado y vive viendo fútbol de todo el mundo, siempre encuentra algún amigo o un periodista argentino que ha tenido experiencia en ese país y busca la información necesaria. Con todo eso decido, no me adelanto y voy manejando los tiempos de acuerdo a cómo venga la situación".

Varias de las consultas a Russo hicieron hincapié en aspectos muy futbolísticos y a piezas específicas dentro de un sistema de juego. Por ejemplo, si prefiere jugar con un 9 de referencia o un centrodelantero más móvil y que aporte más juego. "En esa posición, como en el caso de cualquier jugador, es indispensable ver los momentos, las realidades y después las ubicaciones. Ellos tienen cosas innatas y naturales que hay que respetárselas e ir agregándole lo que el entrenador ve para beneficio del equipo. Determinar uno de ellos o una forma es difícil porque los dos son importantes, cada uno con su manera. Estará en los momentos y las situaciones que el equipo viva para poner a uno o al otro. Si en este caso hablamos de los N° 9, tiene que tener importancia asociada dentro del equipo, presencia, trabajo, equilibrio y también debe ser gente que necesita estar lo más cerca del área posible. Y para eso precisamos un trabajo de equipo".

A continuación, Russo se refirió a la característica principal de un volante intermedio. "Es una pieza clave dentro de un equipo porque es el que va a romper por el medio, el que va a decidir la pausa y la velocidad. Es el que tiene más situaciones de ataque y defensa que cualquiera. Junto con los laterales y las bandas son los que te arman el juego. Para que tenga espacio se necesitan muy buenas bandas, eso es clave. Tiene que ser un futbolista muy pensante. En definitiva, es el que te lleva el juego de atrás hacia adelante. Debe ser bastante completo y es una de las piezas que más enfoco dentro del armado del equipo".

En la charla con los hinchas, Russo confesó una situación que lo llevó a pensar que había tomado una decisión equivocada. Y se refirió específicamente a Salamanca, de España, donde estuvo como DT en 1998-1999. "Yo era muy joven, no me jugó bien, tomé una mala decisión. Debería haber esperado unos años, pero no me quejo. El futbol europeo va teniendo distintas situaciones. El poderío económico que tiene lo obliga llevar a los mejores, entonces es mucho más directo y más simple. Cualquiera de los equipos tiene un gran orden y eligen muy bien el momento de acelerar y retroceder. Mirás el Liverpool, el Madrid o el que quieras y tienen eso. Cuando están en ataque recuperan en ataque y cuando no pueden tienen un retroceso muy bueno, algo que en el fútbol argentino es muy difícil".

El DT de Boca, campeón de la Libertadores en 2007, hizo hincapié en que la capacidad mayor del entrenador es adaptar lo mejor que tienen los futbolistas dentro de un campo de juego a la forma de jugar. "Me pasó con Lucas Castromán, que se desempeñaba de lateral volante, y le dije: '¿Querés ser delantero?' Se le iluminaron los ojitos y la cara le cambió. De ahí pasó a jugar de delantero y tuvo un rendimiento brillante. No es normal ese tipo de situaciones y está en la capacidad del entrenador verlo, que el jugador demuestre y así lo pueda desarrollar en un terreno de juego".