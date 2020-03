Russo y el mundo Boca: "Lo que hizo este grupo no es normal" Fuente: AP

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020 • 08:00

No es un hombre de frases estridentes, tampoco de comportamientos extraños ni de vestimentas llamativas. Miguel Ángel Russo conoce el mundo Boca , la exigencia del club y cómo resolver situaciones que pueden provocar un desequilibrio. Por esa razón, después de la contundente victoria 3-0 sobre DIM , el estratego hizo eje en que su equipo no se quedó enganchado en los festejos del título de la Superliga , una celebración que tuvo, al igual que anoche, la Bombonera como escenario.

"Todo lo que juega Boca es importante: valoro mucho al grupo, hizo algo que no es normal. Por cómo ganó el torneo, ante un rival importante en el nivel de juego. Pero el campeonato parece que me quedó muy lejos, porque la exigencia es así, te hace quedar todo lejos. Hay que saber acomodarse a este tipo de cambios permanentes. No es que tenés dos fiestas, hay una sola y después la normalidad: comer, dormir, trabajar con el profe... Esta era una prueba de fuego para el nivel mental, y lo que menos se nos cayó fue la cabeza. Podemos errar en cruce, una aceleración, pero de la cabeza estamos bien y eso es muy valedero. Eso tiene que ver con el desarrollo nuestro", comentó el entrenador, mientras el goleador Eduardo Toto Salvio escuchaba cada concepto, como si se tratara de un alumno frente al gran profesor.

Boca corrió desde atrás a River en la Superliga y lo superó con el último aliento . Los números avalan la producción del conjunto y en el juego los xeneizes -los jugadores, pero también los hinchas- descubrieron una confianza que meses atrás parecía extraviada. Los rendimientos se expresan en resultados, en la racha invicta. Pero nada lo saca del eje a Russo, que desea fortalecer el espíritu, la mente y el nivel para que el modelo 2020 recupere la gloria internacional que el director técnico disfrutó en 2007.

"Esto es día a día. En definitiva, estamos jugando un montón de cosas: tomamos riesgos cuando se juega la doble competencia, pero confío mucho en este plantel. En los que juegan y en los que no, que están al pie del cañón y eso es bueno. Todos los días es volver a empezar, lo que se hizo hoy lo tienen que mejorar la semana que viene. Hicimos algo importante, sí, y lo valoro mucho, porque el torneo que ganamos no es normal. Pero hay que dar vuelta la página: quedaremos en la historia, pero Boca te supera", relata el DT de Boca, apelando a la experiencia el conductor de la sonrisa eterna.

Russo con Jorman Campuzano, al que rescató y convirtió en titular indiscutido Fuente: Reuters

Así como en la previa del trascendental partido con Gimnasia y Esgrima La Plata repitió que no había que dejarse envolver por el entorno ni por el recibimiento afectuoso que el público le brindaría a Diego Maradona, en la intimidad Russo repitió la fórmula para que Boca no se distrajera en festejos, ya que los xeneizes debían hacer valer la localía, después de la igualdad con Caracas, en el estreno en la Copa Libertadores: "Ningún partido es igual a otro y la soltura y la dinámica del juego tiene que ver con cada compromiso. Hay cosas que vamos mejorando y van apareciendo, se traduce en el nivel de juego: a medida que vamos teniendo más confianza y seguridad. Mantenemos el ritmo y eso es importante, aun con errores. Habíamos empatado y era importante ganar, más allá de todo lo que significa la Copa para Boca", analizó quien le mandó un saludo al zaguero Carlos Zambrano, que sufrió una fractura en la séptima y octava costilla.

Las lesiones de los zagueros centrales complican al DT, que fiel a su estilo toma los desafíos con calma: "Son circunstancias difíciles de manejar: aparece una en un millón. Uno tiene estas rachitas, estas cosas. Licha [ Lisandro López ] está mejor [fractura en el pie izquierdo] y la semana que viene estará bien. Después de las fechas de las eliminatorias estaremos como queremos. Pero tenemos rendimientos altos, especialmente en la gente del fondo", fue el mensaje de confianza, ese que robustece la cabeza y el espíritu, un estilo que no deja de pregonar Russo.

Con Carlos Tevez: el Apache levantó su nivel con la llegada de Russo

Ante una seguidilla de partidos, Boca deberá viajar a Mendoza el fin de semana para el inicio de la Copa de la Superliga, y la visita a Libertad de Paraguay -el partido se jugará sin público, debido a la propagación del Covid-19-, los objetivos por duplicado se mantienen para el entrenador y sus jugadores. "Permanentemente hay que ir demostrando y las dificultades van a ir subiendo. Hay que mantener el nivel y progresar. Me gusta mantener los equipos, pero vamos a ver cómo viene todo", señaló, acerca de dosificar las energías.

En ese rubro, Russo puntualizó sobre el rendimiento del colombiano Jorman Campuzano , al que rescató del ostracismo, y del ídolo Carlos Tevez . "Cada peldaño es cada vez más alto, el fútbol es así: Campuzano todavía se tiene que acomodar, trabajar por todo lo que significa este club. Es muy joven para medirle el techo. Tiene que aprender, adaptarse, porque el fútbol argentino es muy difícil", los halagos para el volante de 23 años. "Tevez está muy bien. Cualquier cosa que hago es para cuidarlo, en el buen sentido. Siempre tomando riesgos y las decisiones que hay que tomar: en 72 horas jugó dos partidos importantes, pero es lo que buscamos de él y él se siente bien", motivó al capitán, que se marchó con un golpe en el tobillo derecho, pero que no sufre como antes los dolores físicos y en el renovado ciclo recuperó la alegría.