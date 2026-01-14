En qué canal pasan Boca vs. Millonarios por un amistoso de verano hoy

La Copa Miguel Ángel Russo se disputa este miércoles a las 19 en la Bombonera; es un homenaje al DT que dirigió a ambos clubes y falleció en octubre de 2025
Este miércoles, desde las 19 (horario argentino), Boca y Millonarios de Colombia se enfrentan en un amistoso de pretemporada como homenaje a Miguel Ángel Russo, quien dejó un legado imborrable como DT de ambos clubes y falleció en 2025. El encuentro se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del plan premium de Disney+.
El xeneize se prepara para un 2026 en el que intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. Tras dos años de ausencia, regresa a la Copa Libertadores, el certamen que lo tiene en vilo desde el 2007, cuando se consagró por última vez. Hasta el momento no anunció la llegada de ningún refuerzo y Marino Hinestroza, el colombiano que se desempeña en Atlético Nacional y que estaba muy cerca de sumarse al xeneize, sigue sin acordar su transferencia.
El conjunto colombiano, que el domingo perdió 1 a 0 con River, también participará de cuatro certámenes. A nivel local tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, y la Copa Colombia. En el plano internacional, en tanto, disputará la Copa Sudamericana. Ya sumó a siete refuerzos, entre los que destaca la vuelta de Radamel Falcao y la llegada a préstamo de un argentino, Rodrigo Contreras, quien se sumó a préstamo desde Antofagasta de Chile hasta fin de año.
Boca vs. Millonarios: cómo ver online
El amistoso de pretemporada entre el xeneize y el conjunto colombiano está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Millonarios. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.
Posibles formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
- Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno Paz, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro o Radamel Falcao.
