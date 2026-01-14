LA NACION

A qué hora juega Boca vs. Millonarios, por un amistoso de verano 2026

El encuentro se disputa este miércoles en la Bombonera, con transmisión de Disney+ Premium; será la primera aparición del xeneize este año

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Miguel Merentiel sería titular en el primer partido de Boca en este 2026; sería el único punta en un 4-3-3
Miguel Merentiel sería titular en el primer partido de Boca en este 2026; sería el único punta en un 4-3-3KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Boca y Millonarios de Colombia se enfrentan este miércoles por la Copa Miguel Ángel Russo, en un amistoso de pretemporada para rendirle homenaje al DT fallecido en 2025 que dejó una huella notable en ambos equipos. El partido dará comienzo a las 21 (horario argentino) en la Bombonera, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El xeneize se prepara para un 2026 en el que intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. Tras dos años de ausencia, regresa a la Copa Libertadores, el certamen que lo tiene en vilo desde el 2007, cuando se consagró por última vez. Desde entonces, la ansiada séptima coronación se hace desear para el xeneize y, en consecuencia, es el gran objetivo de la nueva temporada. Además, jugará al menos tres torneos locales: Apertura, Clausura y Copa Argentina.

Boca se entrena con la ilusión de tener un 2026 inolvidable; volverá a participar de la Copa Libertadores
Boca se entrena con la ilusión de tener un 2026 inolvidable; volverá a participar de la Copa LibertadoresJAVIER GARCIA MARTINO

El conjunto colombiano, que el domingo perdió 1 a 0 con River, también participará de cuatro certámenes. A nivel local tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, y la Copa Colombia. En el plano internacional, en tanto, disputará la Copa Sudamericana, donde iniciará su participación en las rondas preliminares. Allí se enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la etapa de grupos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de julio de 2012, también en el marco de un amistoso. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia. Los goles del ganador fueron convertidos por Cristian Chávez y Walter Ervitti (José Luis Tancredi empató transitoriamente para Millonarios).

El estadio El Campín de Bogotá, Colombia, fue sede del último amistoso entre Millonarios y Boca
El estadio El Campín de Bogotá, Colombia, fue sede del último amistoso entre Millonarios y BocaVIEWpress - Corbis News

Boca vs. Millonarios: todo lo que hay que saber

  • Copa Miguel Ángel Russo.
  • Día: Miércoles 14 de enero.
  • Hora: 19 (horario argentino).
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: A confirmar.

Boca vs. Millonarios: cómo ver online

El amistoso de pretemporada entre el xeneize y el conjunto colombiano está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).

  • Disney+ Premium.

Posibles formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
  • Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno Paz, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro o Radamel Falcao.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Arbeloa, nuevo DT de Real Madrid: su deseo de que "Vinicius baile" y cómo encontró el vestuario
    1

    Arbeloa, nuevo técnico de Real Madrid: respaldo a Vinicius para que “baile” y los “chicos dispuestos a todo”

  2. El gol de taco de Ávalos con asistencia de Malcorra en el 5-3 de Independiente en la Serie Río de la Plata
    2

    Independiente derrotó por 5-3 a Everton en la Serie Río de la Plata

  3. Independiente derrotó a Peñarol y Malcorra anotó su primer tanto tras una gran jugada colectiva
    3

    Independiente derrotó a Peñarol de Montevideo y Malcorra anotó su primer tanto tras una gran jugada colectiva

  4. Newell's, en crisis: 35 millones de dólares de deuda y un plantel con salarios elevados
    4

    Newell’s y un presente complejo: 35 millones de dólares de deuda y un plantel con salarios elevados

Cargando banners ...