Morena Beltrán salió al cruce de comentarios machistas en su contra en las redes: “Neandertales”

Morena Beltrán, periodista y analista de táctica y estrategia en la cadena ESPN, salió al cruce en las redes sociales por comentarios machistas en su contra.

Beltrán, les respondió a algunos usuarios que cuestionaron su lugar en los medios y se lo adjudicaron a su belleza y a ser mujer y no a su capacidad profesional y otro tipo de agresiones.

Morena Beltrán se mostró "feliz" por cubrir el Superclásico y cruzó elogios con Sol Pérez

La periodista, al responder, le pidió a la cuenta @twitterseguro que tenga rigurosidad con quienes agreden, a quienes calificó de “neandertales”, luego de que un usuario la mandara a “lavar los platos”.

. @TwitterSeguro ojalá seas tan exigente con el copyright que baja cuentas como con estos neandertales (o los y las que denigran de cualquier otra manera). Thanks. https://t.co/n25vbreRPx — Morena Beltrán🏟 (@morenabeltran10) April 12, 2021

Un usuario se preguntó si la carrera de periodismo dura seis meses, a lo que la periodista respondió: “Lo que insinúa este tuit y las respuestas... Mamita. Tengo 22. Igual, si tuviera 21, aprobás matemática, entras a Deportea y notas que es un terciario, te darían las cuentas. Es pedir mucho, evidentemente”.

Lo que insinúa este tuit y las respuestas... Mamita. Tengo 22. Igual, si tuviera 21, aprobas matemática, entras a Deportea y notas que es un terciario, te darían las cuentas. Es pedir mucho, evidentemente. https://t.co/1ndmQCvIW1 — Morena Beltrán🏟 (@morenabeltran10) April 12, 2021

Y luego agregó: “Les cuento porque a algunos no los deja dormir por las noches... Se parecen a mí con insomnio en 2018 cuando cursaba, tenía dos laburos y metía análisis de Libertadores que me acostaba a las 6 AM analizando al 4 de Libertad. Hice 2 años (17-18), dejé 19 por horarios y la terminé 2020”.

Beltrán, además de ser conductora en algunas de las ediciones del noticiero de la señal, participa en otros programas de la misma como panelista, especializada en análisis de juego.

LA NACION