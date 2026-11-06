El MotoGP tiene un plan de evacuación, protocolos de emergencia y refugios ante la tensión en Medio Oriente

El vigésimo episodio del calendario de MotoGP, en el circuito internacional de Losail, en Qatar, es el primer match-ball que dispone Marc Márquez (Ducati) para firmar su octava corona en la categoría reina del motociclismo de velocidad, la décima si se suman las consagraciones en Moto2 y 125cc. La alineación de Aprillia, con Jorge Martín, que se retiró del Gran Premio de Malasia después de la fractura sin desplazamiento del radio distal en el brazo derecho, tras la caída en la carrera Sprint en Phillip Island, y Marco Bezzecchi, que lideró el Mundial de Pilotos con una ventaja de 102 puntos, la única que puede frustrar el festejo. Un plan deportivo atractivo para un espectáculo que se desarrollará bajo la luz artificial, pero el conflicto bélico en Medio Oriente es el eje del programa, escenario de tensión que motivó la ausencia del equipo oficial Yamaha y la estructura satélite Pramac Racing, y el anuncio de protocolos de emergencia y ubicaciones de refugio para pilotos y estructuras de parte de la organización.

Marc Márquez, doble ganador la semana pasada en Malasia, máximo candidato a consagrarse campeón de MotoGP: en Qatar, el catalán dispondrá de la primera oportunidad MOHD RASFAN - AFP

En las recientes citas en Australia y en Sepang, las reuniones se multiplicaron en el paddock. En el circuito malayo, los team manager de los equipos y los ejecutivos de MotoGP Sports Entertainment Group –pertenece a Liberty Media- y el promotor; más tarde, los pilotos, las dos terceras partes de la grilla votó en Phillip Island por no viajar, pidieron garantías para trasladarse a Qatar, ante el recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente. El español Carlos Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, presentó las garantías del gobierno qatarí, que se hizo cargo de los seguros, porque las compañías no estaban dispuestas a brindar cobertura a las personas ni al material de los equipos en Losail.

El piloto australiano Jack Miller, de Pramac Racing, aseguró que se juntaron 19 firmas solicitando la cancelación de una carrera que tenía como fecha original en el calendario el 12 de abril, pero el estallido del conflicto motivó la postergación para el 8 de noviembre. La presentación de un plan de evacuación, porque en caso de recrudecer los ataques el espacio aéreo de la región se cerraría, con todos los integrantes del MotoGP varados en Qatar, un punto sensible, que no tuvo una respuesta en Malasia, pero que descubrió el anuncio de un protocolo de emergencia que se deberá cumplir durante la estadía en el territorio qatarí.

Las Aprillia de Jorge Martín (89) y Marco Bezzecchi (72), al frente de la coreografía que ejecutan los pilotos de MotoGP; el Gran Premio de Qatar, con protocolos de emergencia ante la tensión en Medio Oriente Antonio Calanni - AP

“Si hay un alerta mantén la calma y actúa de la siguiente manera. Dirígete a un lugar de cobertura de inmediato. No mires por la ventana ni grabes; solo ve. En el hotel, de día o de noche, toma las escaleras hasta el área segura designada del hotel. No uses el ascensor. Si no puedes llegar, quédate en tu propio piso, en el área interior, junto a la escalera y los ascensores, lejos de la ventana, y sentado contra una pared interior. Si no puede salir de la habitación, quédate agachado en el lado alejado de la ventana”, las instrucciones que recibieron los pilotos, equipos, staff de la organización y hasta los medios de prensa, como publicó en redes sociales Mat Oxley, expiloto de motociclismo, periodista especializado y autor de varios libros.

Pero la organización también instruyó a los pilotos sobre cómo actuar en el circuito. “Ir al edificio acordado con el equipo. Evitar carpas, áreas abiertas del paddock y edificios con fachadas de vidrio. Si no hay un edificio cercano, agacharse en el suelo y cubrirse la cabeza. Si estás en la moto, detenerse y refugiarse en el edificio más cercano. Si no hay, alejarse del vehículo, agacharse y cubrirse la cabeza. Quedarse en el lugar durante al menos 10 minutos, o hasta recibir el mensaje de ‘todo claro’. No tocar ni tomar imágenes de ningún escombro, solo reportarlo a los servicios de emergencia locales”.

Marc Márquez cambia su planning habitual para el GP de Qatar ✈️



"Cogí el último avión que podía llegar y el primero que me puedo ir"#QatarGP🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/t3QUOCNzsI — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2026

La organización tuvo que retrasar la conferencia de prensa en la que estuvieron Márquez y Bezzecchi, debido a que el catalán demoró su arribo, para estar en Qatar el menor tiempo posible. Una acción que resalta el temor. “Tomé el último avión con el que podía llegar y me voy en el primero en el que me puedo ir, que es el domingo. Soy de los que llega con bastante antelación a los circuitos, porque me gusta estar tranquilo, pero no voy a mentir: el ambiente...”, comentó Márquez, ante DAZN. Y remató: “Prefería estar en otro lugar, pero estamos aquí preparados y muy concentrados”.

Los que determinaron que ninguna carrera ni sanción podía modificar la opinión de no asistir a Qatar fue Yamaha, que informó la decisión de no participar del Gran Premio de Qatar. La fábrica japonesa evaluó la información disponible e independientemente de las medidas que implementó MotoGP Group y el organizador, espera regresar a la competición en el Gran Premio de Portugal. Los cuatro pilotos que no viajaron son el excampeón Fabio Quartararo, Álex Rins y los integrantes de Pramac Racing, Miller y Augusto Fernández.

Fabio Quartararo, campeón de MotoGP en 2021, uno de los dos pilotos del equipo oficial Yamaha que no viajó a Qatar Antonio Calanni - AP

La respuesta que recibió la marca del diapasón demostró el disgusto que significa la ausencia para la organización: “MotoGP está decepcionado por la decisión de Yamaha de no participar. Si bien conocemos que el equipo está sujeto a una política corporativa más amplia que restringe los viajes a Medio Oriente, no creemos que esta decisión refleje las amplias garantías proporcionadas por las partes involucradas en el campeonato. Tras consultar con el Estado de Qatar, el Circuito Internacional de Losail, asesores de seguridad independientes y como parte del proceso continuo de evaluación de riesgos de la propia MotoGP, no hemos recibido ninguna información que justifique modificar los planes actuales”, señaló el comunicado.

La Fórmula 1 cerrará el calendario en los circuitos de Qatar y de Abu Dhabi, el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente, y la posición de no modificar los escenarios se mantiene desde que se desató el conflicto en Medio Oriente, en febrero pasado. El MotoGP será un examen que puede definir la coronación de Márquez, y también cómo actuará la F.1.