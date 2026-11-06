MasterChef Celebrity: otra vez, Edith Hermida decidió perjudicar a una de sus compañeras “por linda”

Este jueves, cuando Wanda Nara les dio la bienvenida en el estudio, los participantes de MasterChef Celebrity se encontraron con una sorpresa: portarretratos con fotografías de cada uno de ellos. Con el correr del programa, se revelaría que la idea de la producción era recrear la idea de una conocida casa de comida rápida de homenajear al empleado del mes, colgando su retrato en un lugar visible del local.

Porque, efectivamente, la consigna de la noche fue preparar hamburguesas. “Ser un buen empleado o cocinero es aprovechar los tres minutos de mercado y los 60 que van a tener para preparar sus platos”, les indicó Maru Botana. Y especificó la consigna: “Una hamburguesa completa con papas fritas y un aderezo bien elaborado”.

Germán Martitegui, en tanto, les dio una buena noticia: “Hoy no van a tener ningún obstáculo para cocinar. Más bien, todo lo contrario: durante el desafío cada vez que Wanda cuelgue en la pared la foto de ustedes, uno de nosotros tres ayudará a ese participante durante dos minutos”.

En ese momento, la conductora llamó al frente a Edith Hermida, que fue una de las dos participantes que tuvo el mejor desempeño durante la ronda anterior, para anunciarle cuál era el beneficio de su medalla plateada: “En vez de dos minutos con el jurado, vos tendrás cuatro. ¿Cómo vas a obtener esos dos minutos extra? Quitándoselos a uno de tus compañeros”.

Al escuchar a Nara, la conductora de Bendita se puso feliz y lanzó una carcajada. No lo pensó mucho, y una vez más apuntó a una de las mujeres “por linda” y porque “le gusta esta cosa de hacer buena letra”. Por considerarla una “mosquita muerta”, en este caso, su víctima fue Rocío Robles.

Con el correr de la noche, Hermida -que había usado el mismo argumento dos semanas atrás para perjudicar a Karina Mazzocco- y Robles se sacaron chispas: la modelo acusó a la conductora de haberse quedado con el programa de quien era su amigo, en referencia a Bendita y Beto Casella, y la locutora se refirió a ella como “la novia de”, por la relación entre Robles y Adrián Suar.

Otra de las sorpresas de la noche fue la presencia de un invitado especial: el cantante colombiano Carlos Vives. “Vos tenés un restaurante hace muchos años que comenzó en un garage”, recordó la conductora. Y el intérprete de “La bicicleta” agregó: “Yo usaba esas recetas de mi casa y de la diversidad colombiana. Colombia es un país compuesto por muchos países”.

Finalmente, quien pasó por la estación de Hermida y la ayudó durante cuatro minutos fue Damián Betular, y aunque Martitegui y Lizy Tagliani señalaron que el miembro del jurado debía asesorar pero no tocar los ingredientes, el pastelero se encargó durante ese tiempo tanto de la fritura de las papas fritas como de la cocción de las hamburguesas.

Una vez cumplido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente con su hamburguesa con tomates asados, panceta, omelette, mayonesa de hierbas y papas fritas fue Pablo Giralt. “Son como 400 gramos de carne y no sé si son necesarios. Están muy sabrosos los tomates y la panceta, y yo nunca lo había comido con omelette, pero no está mal, pero falla la proporción”, señaló Martitegui luego de probar. Y Betular coincidió: “El diente no termina de cortar la carne. Es inmanejable. Una hamburguesa tenés que poder agarrarla y comerla sin que se desarme”.

En segundo lugar pasó Pablo Migliore, que presentó una hamburguesa triple con cheddar, panceta, cebolla y ananá caramelizadas, salsa agridulce y papas fritas. “A mí me gustó. Está buena la combinación; yo nunca la hubiera hecho. Está bien cocida, bien condimentada”, indicó Botana. Y nuevamente, Betular estuvo de acuerdo: “Está muy lograda. En la segunda cocción de la papa estaba muy caliente el aceite y las arrebataste un poco”.

La China Ansa pasó “muy esperanzada” con su hamburguesa con huevo, panceta, cebolla caramelizada, pepinos agridulces, mayonesa picante y papas fritas. “¿Por qué tiene una hoja de repollo?”, quiso saber Betular al desarmar el sándwich, y la participante confesó que creía que era lechuga. Sin embargo, la devolución no fue del todo negativa: “La hamburguesa me parece un hallazgo; está buena. La que tiene un tema es la mayonesa... No termina de emulsionar y va y viene el ajo”, indicó el pastelero. Martitegui, a su vez, señaló: “No somos un programa que se guíe por trends... Creamos trends. De todos modos, me parece una idea original. Un poco complicada. La salsa tiene mucho vinagre y las papas están como cansadas”.

Inmediatamente después, llegó el momento de que el jurado evaluara la hamburguesa con queso morbier, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, huevo, mayonesa dijon y papas fritas de Elizabeth Vernaci. Y Martitegui expresó en su devolución: “Está muy bien la combinación de sabores. Tiene una línea, hay un concepto... Esta es una nueva Vernaci”. Y Botana sumó: “Lo que me gusta es que todo el concepto me lleva a Francia; el queso, la salsa, todo te transporta allí. La carne está muy rica y las papas están buenas, pero por ahí las guardaste calientes y ahí se te ablandaron en la cajita”.

Robles, a su vez, presentó una hamburguesa doble con lechuga, tomate, pepino, huevo chimichurri, mayonesa de alcaparras y papas fritas. “Está rica la carne, pero le falta un poquito de amor. Hay que ir por más. No te dejes vencer, que todos los de afuera sean de palo”, aconsejó Botana. “O una hamburguesa gruesa o dos hamburguesas finas. Doble gruesa, no”, acotó Betular.

Luego llegó el turno de Hermida, que lo primero que hizo fue revelar que no le tenía mucha confianza a su hamburguesa de carne vacuna y chorizo con queso, mayonesa de zanahoria y papas fritas. Y no se equivocó: “No hay nada que me moleste más que encontrarme con una hamburguesa que sea más chica que el pan”, señaló Martitegui apenas vio la preparación.

Botana fue más benévola: “La hamburguesa no está mal de gusto. Quizás te tiraste para abajo. Y las papas me encantaron, son distintas”. Betular, a su vez, se enfocó en la salsa de zanahorias: “La diferencia entre la salsa y el puré es la cantidad de aceite que le ponés. Son miserables con el aceite. Es un sándwich de puré de zanahoria”. Finalmente, Martitegui sentenció: “La maldad vuelve”.

El antepenúltimo en pasar fue Gregorio Roselló. El influencer presentó una hamburguesa doble con panceta, cheddar, salsa mil islas y papas fritas. “La hamburguesa está increíble y las papas también. No se desarma, la salsa es perfecta en proporciones”, lo felicitó Betular. Martitegui coincidió y lo envió directamente al balcón.

Lizy Tagliani pasó confiada con su hamburguesa de carne y chorizo con zanahoria, pepino, tomate, cebolla, mayonesa de palta, barbacoa y papas fritas. “La hamburguesa está bien. Me gusta que hayas incorporado el chorizo”, indicó Martitegui. “Son las mejores papas hasta ahora”, agregó Botana. Y añadió: “Está bien completa, pero a la hamburguesa le falta un poco de trabajo”.

Por último, Hernán de Mala Fama pasó al frente con su hamburguesa de chorizo, carne vacuna y carne de cerdo con queso, huevo frito, chimirriqui de panceta y miel, acompañada de papas fritas. “La mermelada de panceta es muy buena y ahora que me acuerdo tenías un frasco de café instantáneo... Eso le da unas notas”, elogió Betular. Y Martitegui acotó: “Muy original esa mermelada. Estoy muy sorprendido. Creo que deberías venderlo porque te iría muy bien”.

Solo faltaba saber quiénes acompañarían a Roselló en la noche de beneficio. Después de deliberar, llamaron a todos y los felicitaron por el esfuerzo. Finalmente, anunciaron que los mejores platos de la noche habían sido los de Migliore, Giralt, Vernaci y Hernán.

Ansa, Robles, Hermida y Tagliani, entonces, pasaron a la noche de última chance.