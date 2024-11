Jorge Martín, nuevo rey del MotoGP: el piloto que marcó el pulso los sábados y corrió con la calculadora los domingos

Tal como sucedió en buena parte de la temporada, Jorge Martín no necesitó ganar para quedar en lo más alto. El piloto español conquistó este domingo el título mundial de MotoGP en la última carrera de la temporada en el Gran Premio Solidaridad, que se realizó en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona. A lo más alto del podio se subió el italiano Francesco Bagnaia, por delante de Marc Márquez y el nuevo campeón, al que le alcanzó con la tercera ubicación. Bajo una tensión máxima, el piloto madrileño llevó su moto con mucho temple y sin sustos, consciente de que tenía que terminar entre las nueve primeras posiciones. Con este triunfo, Martín se convirtió en el quinto español en subir al trono de la categoría reina del motociclismo de velocidad.

Un abrazo, con el trofeo de fondo, sintetizó la relación fluida entre Jorge Martín y Bagnaia. Los dos pilotos pulsearon por el título de MotoGP en 2023 y 2024, ambos son representantes de Ducati, aunque el italiano tiene el apoyo oficial de la fábrica de Borgo Panigale y el español resultó el as de espada del equipo satélite Prima Pramac Racing.

Todos los competidores se esfuerzan por ser parte de una estructura de taller: es el espacio en donde las marcas sitúan a los mejores ingenieros, no se retacean medios tecnológicos ni económicos y es donde las evoluciones toman vuelo. Martín hizo la tarea para dar el gran salto, pero desde la dirección optaron primero por Enea Bastianini para acompañar a Pecco en el garaje, y a mitad del actual curso se definió que Marc Márquez se convierta en piloto oficial en 2025. Todas estas desaventuras agigantan la estrella de Martinator, que en Montmeló se ciñó la corona y rompió con el reinado de Bagnaia, el monarca que dejó el trono después de dos ciclos.

Baño de champán para Jorge Martin, el flamante sucesor de Pecco Bagnaia en el MotoGP Joan Monfort - AP

La elección de Ducati de sumar a Márquez, a pesar de los reparos de quienes recorren el paddock, que pronostican una batalla de egos y de exigencias entre Marc y Bagnaia, no le quitó impulso a Martín, que conocedor de los entresijos de las negociaciones, al fichar para el equipo satélite incluyó una cláusula que fijó el pago de un extra si no era ascendido. La decepción por no ser el elegido fue efímera y el combustible emocional para redoblar los esfuerzos en el nuevo calendario, tras ser derrotado por Pecco en 2023.

La presión fue demasiada para el madrileño, de 26 años, que debutó cuatro años atrás en el MotoGP y que antes de pilotar en la categoría reina con Ducati recorrió las teloneras con Mahindra, Honda, KTM y Kalex. “El año pasado idealicé mucho el hecho de ganar. Estaba obsesionado con ganar, pensaba que me cambiaría la vida. Pase lo que pase, mi vida va a ser igual”, advirtió antes de iniciar la actividad en la pista de Barcelona, el escenario que reemplazó al circuito Ricardo Tormo, afectado por la DANA valenciana, y que era el elegido para la definición del campeonato.

Lo mejor del GP de Barcelona

La filosofía del hispano-georgiano Ilia Topuria, luchador de la UFC y campeón de la categoría pluma reina de las MMA mundiales, envuelve a los deportistas españoles. Lo citó como fuente de inspiración el tenista Carlos Alcaraz -ganador del US Open en 2022, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024- y ahora Martín. “Los campeonatos se ganan en los entrenamientos. Para nosotros, aquí, esto, significa que el título te lo ganas en cada carrera, y en la última solo vienes a recoger la medalla. Lo importante es el trabajo realizado a lo largo de la temporada”, enfatizó quien hizo de las Sprint Racing un dominio para llegar al último baile con una amplia diferencia de 24 puntos.

Martín celebra en el podio junto al resto de su equipo MANAURE QUINTERO - AFP

Martinator sumó en 18 de las 19 citas, solo se fue vacío de Indonesia, donde protagonizó una caída, mientras que Pecco apenas cosechó en cinco carreras cortas. La brecha a favor del madrileño fue de 49 puntos y con el aire que ganaba los sábados trazaba estrategias para correr, al día siguiente, los grandes premios. Bagnaia, a pesar de imponerse 11 a 3 en las pruebas dominicales, partía cada fecha en desventaja y con la imperiosa necesidad de recortar la ventaja que establecía Martín.

Un título que rompe con una estadística que fijó Valentino Rossi en 2001, cuando Il Dottore, con el equipo Nastro Azzurro Honda batió a las motos oficiales de la factoría japonesa –HRC, Repsol Honda- que tenía en la alineación a Álex Crivillé y Tohru Ukawa. Aquella conquista del ídolo italiano resultó la última de un piloto bajo la denominación de 500cc: a partir del siguiente año llegó el MotoGP.

Martín, con su Ducati del Prima Pramac Racing, sobre el trazado de Montmeló Joan Monfort - AP

Martín se enseña ahora como el quinto piloto español en consagrarse en la categoría reina del motociclismo mundial, después de Crivillé (1991), Jorge Lorenzo (2010, 2012 y 2015), Marc Márquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y Joan Mir (2020), y quien le devuelve la gloria al motociclismo de su país, después de las conquistas de Fabio Quartararo y de Bagnaia.

Festejo por el título y despedida de Ducati para Martín, que después de cuatro temporadas se marchará de la casa de Borgo Panigale para convertirse en piloto oficial de Aprilia. El madrileño de la moto N°89 junto al festejo, el trofeo y los saludos de aprobación por la conquista se llevará el N°1 para pintarlo en el carenado de la unidad que se fabrica en la sede de Noale.

Alberto Cantore Por