Mundial 2026, en vivo: la previa del partido contra Suiza y el choque por un lugar en semis entre España y Bélgica
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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Los argentinos en Suiza organizan asados gigantes y banderazos hasta las tres de la mañana para alentar a la selección desde el país rival
Amás de 11.000 kilómetros de Buenos Aires, la cuenta regresiva para los cuartos de final del Mundial ya comenzó. Mientras en la Argentina el duelo entre la selección de Lionel Scaloni y Suiza se jugará el sábado a las 22, en el país de la selección rival el inicio llegará cuando el reloj marque las tres de la madrugada del domingo. Lejos de resignarse al horario, cientos de argentinos que viven allí comenzaron a organizar una vigilia mundialista que incluirá banderazos, asados, pantallas gigantes, murgas y reuniones que se extenderán hasta el amanecer.
Desde Zúrich hasta ciudades como Basilea, Lausanne, Ginebra, Zug, Berna y Sion, la comunidad migrante prepara una previa que buscará convertir distintos rincones de Suiza en una pequeña tribuna albiceleste.
Dos periodistas se pelearon en medio la de la conferencia de Marruecos
La Copa del Mundo ofrece todo tipo de imágenes y dentro de este escenario, lo que sucedió en la conferencia de prensa de la selección de Marruecos en la antesala del cruce por los cuartos de final ante Francia, se volvió en uno de los momentos virales más insólitos de toda la competencia: dos periodistas empezaron a los gritos mientras hablaba el volante marroquí Brahim Díaz.
🤯‼️Interrumpen la rueda de prensa de BRAHIM DÍAZ por una PELEA— Diario SPORT (@sport) July 9, 2026
La cara del jugador de Marruecos lo dice todo 😳 pic.twitter.com/oaWCqEePCh
La redes sociales se encargaron de multiplicar la escena: el jugador de Real Madrid, una de las figuras de la ofensiva marroquí, respondía con normalidad a una pregunta como suele suceder en una atención a la prensa, cuando el ambiente se tensó de forma inesperada. Se escucharon discusiones entre murmullos, pero después explotó todo cuando uno de los periodistas levantó la mano para solicitar el turno para hacer una pregunta.
“Aprendé, Brasil”: el inesperado fenómeno que puso a la selección argentina como modelo en ese país
BELO HORIZONTE.– Después de la remontada frente a Egipto, miles de brasileños impulsaron un hashtag que reflejó mucho más que la frustración por la eliminación ante Noruega en la Copa del Mundo. Detrás del mensaje aparece una pregunta impensada hasta hace algunos años: ¿la Argentina se convirtió en el equipo aparentemente “invencible” que antes era Brasil?
Si tras la derrota ante la Noruega de Erling Haaland, que dejó a Brasil, una vez más, sin la chance de obtener el hexacampeonato, el clima mundialista se había apagado entre nuestros vecinos, el electrizante encuentro entre Argentina y Egipto volvió a encender, al menos momentáneamente, esa llama. Se estima que durante el partido entre los de Lionel Scaloni y el conjunto africano más de 35 millones de brasileños estuvieron atentos a las acciones; la mayoría, evidentemente, deseando una victoria egipcia que estuvo a minutos de hacerse realidad. Con la épica remontada de Messi y compañía consumada, las críticas a las decisiones arbitrales (VAR de por medio) ganaron su espacio pero, sobre todo, llamó la atención un pedido de rescate a la propia identidad perdida, espejada en el suceso del eterno rival.
Erling Haaland habló del partido ante Inglaterra, mientras Noruega vive una revolución que trasciende el Mundial
Hay partidos que trascienden el resultado. Para Erling Haaland, el duelo de este sábado frente a Inglaterra tiene un significado que va mucho más allá de los cuartos de final del Mundial. Del otro lado estará el país donde nació hace 25 años, donde construyó buena parte de su carrera y donde comparte el vestuario con varios de los futbolistas a los que ahora intentará eliminar. Del suyo, una Noruega que atraviesa el momento más importante de su historia futbolística y que convirtió cada paso en esta Copa del Mundo en un fenómeno nacional.
Nunca subestimes el corazón de un campeón
Italia ’90 es el ultimo antecedente de Argentina viniendo a defender el titulo de campeón mundial. Para los que la vivimos plenamente, esa Copa será inolvidable. Si eras adolescente en esa época, hoy en tus más 50 los recuerdos afloran en cantidad y en precisión como si ese torneo se hubiera jugado ayer con la banda de sonido de “Un estate italiana” by Gianna Nannini y Edoardo Bennato. Aunque ya hayan pasado 36 años, las dramáticas clasificaciones ante Cabo Verde y Egipto en este 2026atrasan nuestro reloj. Nos retrotraen a esas sensaciones de drama, alivio y supervivencia que atravesaron nuestras vidas en aquellos días de junio/julio de 1990 y nos han quedado para siempre en nuestra memoria.
Suiza entrenó en Kansas City y espera por su estrella Manzambi para el partido más importante de su historia
KANSAS CITY (enviado especial).- Mientras Francia disputaba los últimos minutos de su partido frente a Marruecos, los jugadores suizos salieron al césped del estadio del Sporting Kansas City para el penúltimo entrenamiento antes de jugar contra Argentina por el pase a semifinales del Mundial 2026. El plantel arrancó bajo la sombra que proyectaba la platea para protegerse del fuerte sol de la tarde de Misuri.
Hubo ejercicios en bicicleta y con pelota. Kobel, el arquero del Borussia Dortmund que fue figura en el triunfo ante Colombia, entrenó en una de las cabeceras. En los quince minutos dispuestos para la prensa no practicó penales.
Francia se apoyó en un Mbappé imparable, desplegó su mejor versión y dejó en el camino a Marruecos
El término proviene del rugby, pero tiene la misma esencia: lo de Francia es fútbol champagne. Tiene todos los atributos para ser considerado el mejor del Mundial. Es más: puede ser prematuro, pero este equipo juega mejor que el subcampeón, el que declinó en la última función de Qatar 2022.
Gana, gusta y, si no fuera por Bono, el imperial arquero de Marruecos, hubiera goleado. Francia se impuso por 2 a 0 en un unipersonal creado en Boston y alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo. Ahora, espera al ganador entre España y Bélgica, que jugarán este viernes.
Kylian Mbappé escribe la historia como Lionel Messi: después de fallar un penal (el primero en su registro en copas), convirtió una obra de arte y lideró a un equipo que ataca por todos los frentes, tiene toque, sorpresa, valentía. Y cuando lo encierran (como contra Paraguay y en varios pasajes con Marruecos), encuentra la llave de la paciencia. Porque talento le sobra, también en la última línea.
La búsqueda de Dibu Martínez: una atajada para cambiar su Mundial y volver a sentirse decisivo
KANSAS CITY (Enviado especial).- Emiliano Martínez fue uno de los que más festejó la remontada contra Egipto. Se abrazó con todos después del tercer gol, miró al cielo cuando el árbitro marcó el final y recién ahí soltó toda la tensión. Pero la alegría no fue completa, y se notó incluso durante los festejos. Después de recibir dos goles en apenas dos remates al arco, y mientras sus compañeros celebraban en el círculo central, caminó lentamente hacia Mostafa Shobeir, felicitó al arquero egipcio y recién después se unió al racimo de futbolistas, muy lejos de la euforia de otras veces.
“Sentí que no pude ayudar a nadie”, dijo unos minutos después. La frase pasó casi inadvertida en medio del desahogo por la clasificación, pero explicó el momento que atraviesa uno de los grandes referentes de este equipo. Dibu siente que todavía está en deuda con el grupo. Frente a Suiza buscará mucho más que el pase a las semifinales: irá por esa atajada que todavía siente que le falta. La que le permita recuperar la confianza que durante tantos años transmitió cada vez que se puso el buzo de la selección.
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