Mundial 2026, en vivo: la previa del partido contra Suiza y el choque por un lugar en semis entre España y Bélgica

BELO HORIZONTE.– Después de la remontada frente a Egipto, miles de brasileños impulsaron un hashtag que reflejó mucho más que la frustración por la eliminación ante Noruega en la Copa del Mundo. Detrás del mensaje aparece una pregunta impensada hasta hace algunos años: ¿la Argentina se convirtió en el equipo aparentemente “invencible” que antes era Brasil?

Si tras la derrota ante la Noruega de Erling Haaland, que dejó a Brasil, una vez más, sin la chance de obtener el hexacampeonato, el clima mundialista se había apagado entre nuestros vecinos, el electrizante encuentro entre Argentina y Egipto volvió a encender, al menos momentáneamente, esa llama. Se estima que durante el partido entre los de Lionel Scaloni y el conjunto africano más de 35 millones de brasileños estuvieron atentos a las acciones; la mayoría, evidentemente, deseando una victoria egipcia que estuvo a minutos de hacerse realidad. Con la épica remontada de Messi y compañía consumada, las críticas a las decisiones arbitrales (VAR de por medio) ganaron su espacio pero, sobre todo, llamó la atención un pedido de rescate a la propia identidad perdida, espejada en el suceso del eterno rival.