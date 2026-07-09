Dos periodistas se pelearon en medio la de la conferencia de Marruecos

La Copa del Mundo ofrece todo tipo de imágenes y dentro de este escenario, lo que sucedió en la conferencia de prensa de la selección de Marruecos en la antesala del cruce por los cuartos de final ante Francia, se volvió en uno de los momentos virales más insólitos de toda la competencia: dos periodistas empezaron a los gritos mientras hablaba el volante marroquí Brahim Díaz.

La redes sociales se encargaron de multiplicar la escena: el jugador de Real Madrid, una de las figuras de la ofensiva marroquí, respondía con normalidad a una pregunta como suele suceder en una atención a la prensa, cuando el ambiente se tensó de forma inesperada. Se escucharon discusiones entre murmullos, pero después explotó todo cuando uno de los periodistas levantó la mano para solicitar el turno para hacer una pregunta.

El periodista francés Jean-Sébastien Grund-Tran grabó el incidente que se desató entre los dos colegas: al parece uno le reclamaba al otro que al levantar la mano estaba tapando el encuadre de su cámara mientras intentaba registrar a Brahim. Todo se fue de control porque el periodista se negó a bajar su brazo. Según testigos, se acusaban de haberse pegado algunas patadas por debajo de las sillas. Es por eso que se escuchaba que uno le decía al otro: “¿Por qué me pegás? No me pegués“.

🤯‼️Interrumpen la rueda de prensa de BRAHIM DÍAZ por una PELEA



La cara del jugador de Marruecos lo dice todo 😳 pic.twitter.com/oaWCqEePCh — Diario SPORT (@sport) July 9, 2026

La discusión fue subiendo rápidamente de tono hasta convertirse en un enfrentamiento verbal que obligó a intervenir al personal de seguridad presente en la sala. Mientras los dos periodistas seguían discutiendo, Brahim observaba la escena completamente sorprendido. Cuando finalmente pudo retomarse la conferencia de prensa, el jugador de Real Madrid se quedó mirando fijo y soltó una frase que provocó las carcajadas: “Ya se me olvidó la pregunta”, comentó entre risas. El entrenador de Marruecos, Mohamed Wahbi, que también estaba en el lugar, se sumó al momento con palabras muy significativas: “Parecían niños en el colegio”.

La confianza marroquí

Más allá de la anécdota, Brahim Díaz también habló del partido en el que se enfrentarán a Francia: “Confío plenamente en mi equipo. Yo, en todo caso, estoy listo. Voy a reencontrarme con Kylian (Mbappé) y Aurélien (Tchouaméni), sí… pero en la cancha, somos rivales”.

Y agregó:" Creo que ya mostramos nuestra mentalidad y de lo que somos capaces de hacer. Esta es nuestra mentalidad, queremos seguir así. Tenemos experiencia también, hemos jugado grandes partidos... confío en mis compañeros. Lo tenemos todo para demostrar que podemos ganar“.

El futbolista también le restó importancia a sus estadísticas personales. Con cuatro asistencias, es uno de los mejores pasadores del torneo, solo por detrás del francés Michael Olise: “Lo más importante no son las asistencias ni los goles, sino el equipo. Si mis asistencias han ayudado al equipo a ganar, eso me pone contento”.

Brahim Díaz, una de las figuras de la selección de Marruecos. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

El entrenador marroquí, Mohamed Whabi, también dejó palabras que permiten comprender que Marruecos quiere dar un golpe ante Francia: “El enfoque debe ser el mismo en todos los partidos. Las exigencias diarias, los análisis y las reuniones del equipo son iguales, ya sea contra Francia en los cuartos de final del Mundial o contra Burundi en un amistoso. Hay que mantener la motivación y la rutina para conservar la calma. Sabemos que todo un país nos apoya, pero no necesito recordárselo a los jugadores; ellos ya lo saben. Saben para quién juegan”.