París se blinda con un dispositivo de seguridad nunca antes visto por el Francia vs. Marruecos

París, la capital francesa, está en estado de alerta desde el miércoles, con un dispositivo de seguridad reforzado para evitar desbordes con motivo del partido que hoy sostendrán las selecciones de Francia y Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026 en... Massachusetts. Juegan en los Estados Unidos, del otro lado del océano Atlántico, pero la tensión se siente en el aire, a miles de kilómetros de distancia.

El duelo del que saldrá el primer semifinalista de la Copa del Mundo se concretará llegada la noche en suelo europeo y la Prefectura de Policía ya emitió una orden que permitirá a los drones de seguridad sobrevolar la ciudad para evitar que se arruine la fiesta del fútbol. Hay una alerta máxima y eso incluye que los alcaldes anticiparon que habrá toque de queda para los menores de 16 años.

Hay motivos para tener la guardia alta. En 2022, tras la victoria de Francia sobre Marruecos en las semifinales del Mundial de Qatar, se realizaron más de 266 detenciones en el territorio galo, de las cuales 167 se produjeron en París. La Prefectura de Policía, cuyo decreto entrará en vigor a partir de las 21 de este jueves (el partido comienza a las 22, hora francesa), también anunció la prohibición de cualquier material pirotécnico y la utilización de fuegos artificiales.

En París, la policía se prepara para posibles desmanes en medio del partido entre Francia y Marruecos que se seguirá en sus calles esta noche por pantallas gigantes ROMEO BOETZLE - AFP

Los Campos Elíseos, la icónica calle de 2 km que conecta el Arco del Triunfo con la Plaza de la Concordia, fue epicentro de disturbios durante las últimas celebraciones de la Champions League, al consagrarse PSG, con 780 detenidos y 200 heridos. Ahora estará todo blindado en todo momento, al punto de que algunos comerciantes tapiaron sus establecimientos con el objetivo de evitar saqueos. Además, las autoridades ordenaron el cierre de las estaciones de metro más cercanas a la popular avenida para evitar grandes aglomeraciones. En la línea 6, las paradas entre Charles de Gaulle-Étoile y Trocadéro serán cerradas y así permanecerán durante toda la noche posterior. Tampoco estarán disponibles varias estaciones de las líneas 8, 9, 12 y 14. Otras grandes ciudades francesas también extremarán la vigilancia.

Según el color político que domina en cada ciudad, el mensaje adquiere mayor o menor fuerza. “Las prohibiciones estarán en vigor incluso si Francia llega a la final, con el objetivo de evitar multitudes en las calles y prevenir la violencia urbana”, declaró el alcalde de Clermont-Ferrand, Julien Bony. En contraste, el alcalde de París, Emmanuel Grégorie, instó a los ciudadanos a “disfrutar de un momento deportivo, alegre, familiar, popular y libre” en las pantallas gigantes instaladas en la ciudad.

La policía francesa se prepara para una noche de mucha tensión con el partido entre su selección y la de Marruecos, que tiene una gran población allí JULIEN DE ROSA - AFP

En Estrasburgo, de donde provienen algunas de las figuras más destacadas de los Leones de los Atlas, como Samy El Murabet y Gessine Yassine, el partido se va a vivir con una intensidad especial. “Toda nuestra vida está en Francia, pero nuestro anhelo por el hogar y nuestros vínculos con Marruecos siguen siendo muy fuertes”, reconoce Jamal Boussif, al frente de la asociación Estrasburgo Plural, en palabras que llegan a diarios de toda Europa, entre ellos As y El Mundo.

“Los años de convivencia dentro de la sociedad francesa tienen que ser especialmente reflejados en momentos como éste. Insto a todos a celebrar el resultado con calma, a respetar la ley y a no ser arrastrados al desorden”, pidió Boussif, en declaraciones al portal Yabiladi. En la cabeza de gran parte de los 800.000 marroquíes radicados en Francia, lo que implica la segunda mayor comunidad de inmigrantes, después de los argelinos, se mantiene fresca la dolorosa derrota por 2-0 hace tres años y medio. El encuentro ha sido considerado de alto riesgo por la Prefectura, que emitió un comunicado que explica la decisión.

Se sostiene que lo hace “considerando el partido entre la selección de Francia y la de Marruecos; que con este motivo es probable que se produzcan numerosas concentraciones en la capital y en la periferia, especialmente en función de la trayectoria de la selección francesa o marroquí; que regularmente se producen numerosos disturbios durante las fases finales de las grandes competiciones de fútbol, como los incidentes y actos de violencia ocurridos el pasado mes de mayo en París y su periferia al margen de los partidos del Paris Saint-Germain durante la semifinal y final de la Champions League”.

Los simpatizantes de Francia festejan el triunfo de su selección, en la semifinal de la Copa del Mundo 2022 ante Marruecos; este jueves vuelven a enfrentarse Aurelien MORISSARD - AP

Una gran diferencia con respecto a 2022 es la relajación de la tensión política, tras el discurso de Emmanuel Macron hace dos años en el Parlamento de Rabat proclamando que “el futuro del Sahara Occidental encaja en el marco de la soberanía marroquí”. El hito histórico sirvió, eso sí, para reavivar las heridas abiertas entre Francia y Argelia, que culminaron el año pasado con la retirada temporal de los embajadores. Pero el fútbol, las pasiones y los desbordes marcan la agenda de los fanáticos en cada jornada decisiva de partidos como el que se avecina.

La relación de cordialidad actual entre ambas naciones no asegura la buena convivencia en plena definición del certamen más importante del planeta, aunque se dispute a unos 35 km al suroeste del centro de la ciudad de Boston, en suelo norteamericano.

El DT de Marruecos no quiere elogios prematuros

Marruecos no va a perder el tiempo con elogios prematuros sobre su trayectoria ‌en el Mundial antes ‌de ⁠su partido de cuartos de final contra Francia y “cualquier balance se hará al final de la competencia”, dijo el entrenador ⁠Mohamed ⁠Ouahbi.

El partido se siente como una revancha de la semifinal del Mundial ​2022, cuando Francia puso fin a la histórica trayectoria de Marruecos en ‌Qatar, pero esta vez los norteafricanos ya no ​son el equipo revelación, sino ​una selección segura de sí misma que aspira al título. “No voy a decir nada ahora porque aún podemos llegar más lejos. No vamos a hacer caso a quienes digan: ‘Lo que ​han hecho hasta ahora es maravilloso’”.

Mohamed Ouahbi, el DT de Marruecos, que jugará con Francia en el comienzo de los cuartos de final del Mundial 2026 Frank Franklin II - AP

“Francia es la favorita, pero haremos todo lo posible para ganar y clasificarnos ⁠para las semifinales. No me gusta esa sensación de ‘hemos hecho bien en llegar hasta ‌aquí y todo lo demás es un extra’. No, el extra es ganar el Mundial. Así es como hemos llegado hasta aquí y llegaremos más lejos”.

Francia, campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, se impuso por una ventaja mínima sobre Paraguay en octavos de final, la ajustada victoria por 1-0 gracias a ‌un penal convertido por Kylian Mbappé. El capitán galo lleva marcados siete goles ⁠en el torneo, uno menos que el argentino Lionel Messi.