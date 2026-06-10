Mundial 2026: los puntos de Buenos Aires donde se podrán ver los partidos de la selección argentina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su etapa final y, como ocurre en cada Copa del Mundo, miles de hinchas comienzan a preguntarse dónde podrán seguir los partidos de la selección argentina junto a otros fanáticos. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó Ciudad Late Mundial, una propuesta que combinará transmisiones en pantalla gigante, actividades recreativas y espacios gastronómicos para acompañar este evento deportivo.

Mundial 2026: los puntos de Buenos Aires donde se podrán ver los partidos de Argentina

La iniciativa se desarrollará a través de una articulación público-privada y busca consolidar a Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. El programa tendrá como principal atractivo la Buenos Aires Fan Fest, que volverá a instalarse en Plaza Seeber, en Palermo, y funcionará durante toda la Copa del Mundo.

Cómo será la Buenos Aires Fan Fest

Todos los detalles de la Buenos Aires Fan Fest (Foto: GCBA)

La Plaza Seeber, ubicada en la intersección de Avenida del Libertador y Sarmiento, volverá a convertirse en el punto de encuentro principal para los fanáticos del fútbol. El predio estará abierto desde el 11 de junio hasta el 19 de julio y tendrá capacidad para recibir hasta 15.000 personas.

Allí se transmitirán en vivo los partidos de la selección argentina y otros encuentros destacados del torneo a través de una pantalla gigante. Además, un circuito cerrado de televisión proyectará contenidos especiales, imágenes del público y coberturas en vivo.

La propuesta incluirá también espectáculos musicales y actividades de entretenimiento antes y después de los partidos. Habrá DJ’s, artistas, freestylers y shows en vivo que buscarán extender la experiencia.

Además de las pantallas, habrá DJ’s, artistas, freestylers y shows en vivo (Foto: GCBA)

Para quienes quieran llevarse un recuerdo del evento, se instalarán distintos espacios fotográficos, entre ellos réplicas de la Copa del Mundo, el tradicional Camión de la Selección, el Corazón BA y un mural artístico especialmente preparado para la ocasión.

El predio contará además con un patio gastronómico integrado por foodtrucks y espacios de descanso, junto con activaciones y propuestas impulsadas por patrocinadores de la Ciudad.

En paralelo, los días en que juegue la selección argentina se implementará un operativo especial de movilidad. Se extenderá el horario de la Línea D de subte para facilitar la desconcentración del público y también se reforzarán líneas de colectivos y servicios de taxis.

Otras opciones para ver el Mundial en la Ciudad

Desde Villa Devoto a Retiro: todos los puntos donde se podrán ver los partidos (Foto: GCBA)

Además del Fan Fest de Palermo, el programa “Modo Hincha en BA” llevará pantallas gigantes a distintos barrios porteños con acceso gratuito y cupos limitados.

Durante la fase de grupos habrá transmisiones en:

Martes 16 de junio, de 18 a 24: Peatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción).

Lunes 22 de junio, de 13 a 20: Plaza San Martín, en Retiro.

Sábado 27 de junio, de 18.30 a 1: Obelisco, en la intersección de Corrientes y Cerrito.

A partir de los 16avos de final, las actividades se concentrarán en Parque Los Andes, en Chacarita, donde se sumarán foodtrucks, DJ’s y espacios para intercambio de figuritas.

Por otra parte, bares y restaurantes de toda la Ciudad podrán adherirse al programa Locales Mundialistas, que incluirá ambientaciones temáticas, promociones especiales, sorteos y distintas experiencias para los clientes durante el desarrollo del torneo.