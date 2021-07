Murió “Cuqui”, la esposa del Coco Basile

Alfio “Coco” Basile y su familia están de luto por la muerte de Nilda Chiangaglini, esposa del exentrenador y madre de Alfio Jr., Sabrina y Natacha. “Cuqui”, como la llamaban sus allegados, falleció este jueves. Estuvo casada con el futbolista durante más de 50 años: su matrimonio comenzó cuando Basile defendía los colores de Racing Club de Avellaneda.

El club con el que Basile ganó, entre otros títulos, la Copa Intercontinental de 1967 como jugador y la Supercopa de 1988 como entrenador, fue de los primeros en dar el pésame a su ídolo por la muerte de su mujer a causa de un cuadro de Epoc que padecía hace tiempo: “Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Nilda “Cuqui” Chiangaglini, hincha del club y esposa de Alfio Basile. La institución acompaña al Coco, su familia y seres queridos en este doloroso momento”, dice el mensaje publicado en las redes sociales oficiales.

El sentido posteo de Racing

El mismo Basile pasó por el hospital este año: fue atendido en la Clínica Suizo Argentina por una neumonía leve relacionada al Covid, de la que se recuperó. En las últimas horas, algunos especularon con que “Cuqui” había sido víctima de la misma enfermedad, pero su hija Sabrina lo desmintió en un tuit: “Murió por Epoc porque todo el año pasado y este el neumonólogo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba, que provenía del exterior, no ingresó más al país. Rectifiquen porque les voy a hacer juicio por decir mentiras. Soy la hija. Caraduras”, advirtió en respuesta a lo publicado en los medios.

El enojo de Sabrina Basile por la información divulgada sobre la muerte de su madre Twitter @basilesabrina

Natacha, otra de las hijas de Basile y Chiangaglini, acompañó a su hermana en su reclamo en Twitter y manifestó: “Se hará justicia. A mi madre no la van a utilizar para su terrorismo sanitario. No fueron 100.000 muertos. Son muchos más por abandono de persona, suicidios, problemas psiquiátricos, etc. Lo pagarán médicos, periodistas, gobernantes y todos los que no nos dejaron despedir a nuestros seres queridos. Observé, escuché y vi cosas en la clínica que rozan el delito. Te quieren meter Covid a toda costa”.

Natacha Basile también se expresó contra quienes comunicaron que Chiangaglini había fallecido por coronavirus

Aún no se conoce la reacción de Alfio Basile, uno de los jugadores y entrenadores legendarios de nuestro país. Solo en su paso por Racing Club, entre 1964 y 1970, ganó la Liga Nacional 1996, la Copa Libertadores de América de 1966 y la Copa Intercontinental 1967, siendo las últimas veces que el equipo de Avellaneda levantó los dos trofeos internacionales. De 1970 a 1975 jugó en Huracán, donde consiguió el Torneo Metropolitano de 1973.

Como entrenador, además de ganar la Supercopa 1988 con su histórico club, dirigió a la Selección y conquistó la Copa América de 1991 y de 1993. Además, clasificó al equipo al Mundial de 1994, logrando el récord de 33 partidos consecutivos sin derrotas. Más tarde estaría al frente del seleccionado nuevamente, de septiembre de 2006 a octubre de 2008, logrando el subcampeonato de la Copa América 2007. Fue el único técnico en la historia en haber dirigido a Diego Armando Maradona y a Lionel Messi.

