Murió el futbolista Ezequiel Esperón al caer de un sexto piso durante una fiesta Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019 • 07:12

El jugador Ezequiel Esperón, que militaba en el club Atlante de México, pero estaba a préstamo en el Gremio de Porto Alegre murió este domingo a la madrugada luego de caer de un sexto piso mientras se encontraba con amigos en un departamento del barrio Villa Devoto.

Esperón, de 23 años, participaba de un encuentro con amigos, según informó la policía, y en un determinado momento se apoyó en una reja que estaba mal cerrada y cayó al vacío.

Fue socorrido de inmediato por personal del SAME que lo trasladó al Hospital Zubizarreta presentando politraumatismos graves, pero con vida, aunque falleció poco después, mientras era atendido por los médicos.

Esperón había iniciado su carrera como futbolista en All Boys, club que envió sus condolencias a la familia del fallecido: "El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón. Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos", fue el mensaje de la entidad de Floresta en las redes sociales.

También hubo muestras de dolor por parte d eAlexis Mac Allister, el mediocampista de Boca, que compartió vestuario con Esperón en Argentinos. "Un abrazo hasta el cielo, Ezequiel. QUEPD, Cabe. Desde hoy tu gente tiene un ángel más en el cielo. Siempre te recordaremos", escribió el futbolista.

En el plano internacional, el jugador tuvo pasos por Inter y Gremio de Porto Alegre en Brasil. Esta última institución lo cedió a préstamo al Atlante de México, equipo del cual se había despedido el pasado 2 de mayo. Actualmente, estaba sin club.

Este domingo, Atlante homenajeó a Esperón con un minuto de silencio en la previa del duelo ante Alebrijes de Oaxaca en el estadio Andrés Quintana Roo. El argentino había estado dos temporadas en los Potros de Hierro.

Esperón era muy activo en redes sociales, donde compartía los momentos que vivía. Así, por ejemplo, puede verse en Instagram que horas previas a su fallecimiento estaba reunido con amigos, mientras escuchaban música y se divertían.

La última foto compartida por Fran Risoleo, un amigo del futbolista, el sábado por la noche Crédito: Instagram @franrisoleo

En las redes sociales, sus amigos se despidieron del futbolista tras el trágico accidente. "Hoy es el día mas triste de mi vida. No quiero ni puedo creer lo que esta pasando", publicó Fran Risoleo, mejor amigo y compañero de Esperón junto a un emotivo mensaje.

A través de una historia de Instagram, el mediocampista de Boca, quien compartió vestuario con Esperón cuando jugaba en Argentinos, escribió: "Un abrazo hasta el cielo, Ezequiel. QUEPD, Cabe. Desde hoy tu gente tiene un ángel más en el cielo. Siempre te recordaremos".

La publicación de despedida de Alexis Mac Allister, compañero de Esperón Fuente: Archivo - Crédito: Instagram @alemaccalister