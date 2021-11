Nació Diego, el hermano de las mellizas Mara y Dona, en el aniversario de la muerte del Diez

En una cesárea cuidadosamente planeada, el pequeño Diego Amado nació en el aniversario de la muerte de Maradona. Hijo de Walter Rotundo (39) y de Victoria Aguirre (28), dos eternos fanáticos del ídolo deportivo, el recién nacido llegó para sumarse a una familia que ya había alcanzado la fama por los nombres de las dos primeras niñas: las mellizas Mara y Dona.

“El día en que tanta gente está triste por Diego, yo también estoy triste, pero mejor por el nacimiento de mi hijo”, se sinceró Walter en declaraciones a AFP, en el marco de la conmemoración del primer año desde el fallecimiento del Diez. “Todo salió bien, como estaba previsto. Nació a las 16.35. Pesa 4,050 kg. Fue por cesárea programada”, informó el hombre.

A su vez, aunque lamentó no haber podido conocer en persona a Maradona, comentó que el propio Diego sabía de su fanatismo y la existencia de sus hijas, bautizadas en su honor. Por lo tanto, aseguró que es un orgullo para él volver a homenajearlo de esta manera.

Cuando nacieron sus hijas, Walter le envió una foto de ellas a Maradona y él le respondió con un emotivo gesto Agencia AFP

Rotundo recordó que, cuando nacieron las mellizas el 26 de julio 2011, junto a su esposa, Victoria, le enviaron una foto de las bebés a Diego. Fiel a su impronta y a modo de agradecimiento, el excapitán de la Selección les devolvió una imagen suya sosteniendo la fotografía que había recibido de Mara y Dona. Emocionado, Walter, a su vez, se tatuó esa icónica respuesta del astro para inmortalizarla en su piel.

Victoria, por su parte, aclaró a AFP que, si bien no comparte el fanatismo extremo de su marido, los une una gran admiración por el Diez: “Yo lo vi siempre como alguien que estaba todo el tiempo por ganar una batalla y, cuando murió, sentí que no pudo ganar”. Y agregó sobre lo que sintió al enterarse de la triste noticia el 25 de noviembre de 2020: “Me da dolor que no esté más, que no pudo ser un adicto limpio, que se lo haya llevado el consumo”.

Mara y Dona tienen 10 años actualmente Agencia AFP

Walter manifestó que, a partir del nacimiento de su primer hijo varón, la fecha pasará a tener una doble connotación emotiva para él. “En el futuro, este día va a seguir siendo el aniversario de la muerte de Diego, pero también será el cumpleaños de mi hijo”, sostuvo.

Hacia el final del diálogo, se tomó un momento para bromear sobre la disputa judicial del entorno de Maradona: “Ahora que hay tanta controversia con el uso de la marca, yo puedo decir ‘Diego Mara Dona’ libremente, porque es el nombre de mis hijos, tengo en mi casa el nombre completo”.