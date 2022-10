“Margaritas”: Dalma Maradona compuso un tema para Diego inspirado en su foto más emblemática y lo cantó con su hija Roma

escuchar

Diego Armando Maradona hubiera cumplido 62 años este 30 de octubre. En las redes sociales fueron cientos los admiradores que rindieron tributo de cumpleaños al astro del fútbol mundial, fallecido el 25 de noviembre de 2020. Y entre los infinitos homenajes al “Pelusa”, hubo uno que destacó por su emotividad y trascendencia. Es el regalo que le hizo al Diez su hija Dalma, que le compuso y le cantó a su papá una canción llamada “Margaritas”.

El tema fue grabado con la voz de la hija mayor de Maradona y Claudia Villafañe y presentado con un video conmovedor, que contiene decenas de fotos familiares en las que aparece el ídolo junto a Dalma, Gianinna, Benjamín Agüero y Claudia. De inmediato, la canción, que remite a una de las más tiernas imágenes que se sacó Maradona con su hija, se viralizó y se convirtió en un material que los maradonianos agradecieron con lágrimas en los ojos.

"Margaritas", la canción que Dalma Maradona le regaló a su padre el día que cumpliría 62 años

“Durante un par de noches soñé con la frase ‘espérame, te llevo margaritas’ (con la melodía y todo) y un día desperté y sentí que tenía que hacer algo con eso”, contó Dalma Maradona a través de un comunicado que reprodujo Télam. “Yo para cada uno de sus cumpleaños siempre pensaba regalos originales para hacerle que no sean materiales, y él siempre me pedía que le grabara y le mandara canciones sin importar en el país que estuviese”, añadió la hermana mayor de Gianinna, que explicó de este modo cuál fue la génesis de su emotiva canción.

“Yo te pido que me esperes que te llevo margaritas y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”, dice una parte de la canción que le canta, con una enorme ternura, Dalma a su papá. El tema que fue producido por Piru Sáez, cantautor, compositor, y amigo de la hija del Diez y a quién ella le agradece a través de una publicación en su cuenta de Instagram con palabras como “gracias por tu talento y generosidad infinita”.

Dalma Maradona grabó su tema "Margaritas" para su papá, con la colaboración del compositor Piru Saez Instagram / @dalmaradona

Además, el tema cuenta con la sorpresa adicional de que, sobre el final, la que pone su voz para cantar una de las estrofas de “Margaritas” es, ni más ni menos, que Roma, la hija mayor de Dalma y, por consecuencia, nieta del Diez.

Para los que conocen la vida y carrera de Diego Maradona es inevitable relacionar la palabra “margaritas” con aquella fotografía del año 1989, en la que una diminuta Dalma de apenas dos años pone en las medias de su papá, a modo de juego, una serie de ese tipo de flores. El hecho ocurrió durante una pausa en el entrenamiento del astro en el Nápoles, pero la imagen quedó retratada para la eternidad.

El video de "Margaritas" está lleno de fotos de la familia de Maradona, como esta en la que el Diez está en la playa con Dalma, Gianinna y Claudia Canal Youtube

Y el amor de ese papá futbolista por su pequeña quedó también plasmado en las fotos consiguientes, en las que se ve al ídolo en pleno entrenamiento con las flores todavía enganchadas en sus medias. Ni siquiera intentó sacárselas por consideración a su hija.

Ahora, 33 años después de ese icónico retrato, las margaritas de aquellas medias se han transformado en un poema musical que Dalma le regala a su padre el día que él cumpliría 62 años. Un regalo que desarmó de emoción a los seguidores del Diez. “Qué belleza. No puedo parar de llorar. Cuánto amor en una canción”; “¿Cómo hago para no llorar cada vez que la veo?”; “El debe estar feliz con este regalo, Dalma. Amor puro”, son algunos de los comentarios que los usuarios dejaron debajo de la canción.

Roma, hija mayor de Dalma y nieta de Diego Maradona, pone su voz para una de las estrofas de la canción "Margaritas" YouTube Dalma ma

El saludo de su nieto Benja

Benjamín Agüero, hijo de Sergio “Kun” Agüero y Gianinna Maradona, también decidió recordar a su abuelo Diego Maradona con un posteo en las redes sociales. Fue en una historia de Instagram donde el nieto del Diez, que actualmente tiene 13 años, publicó una fotografía de cuando era más pequeño en la que se lo ve junto a su abuelo.

En la imagen, el pequeño Benja, ubicado sobre Maradona, hace un gesto con el pulgar para arriba. Delante de él, el astro del fútbol sonríe feliz. Sobre la imagen, el hijo del Kun y Gianinna escribió: “Feliz cumpleaños a este señor del bien”, junto a un emoji de una carita sonriente con ojos como corazones y un número “10″ a su lado.

Benjamín Agüero, hijo de Kun Agüero y Gianinna Maradona, también saludó a su abuelo Diego en el día en que cumpliría 62 años Instagram / @agüerobenja19

Debajo de la imagen, aparece escrito “Mi Babu”, que es como le decían al ídolo sus nietos. Una palabra que también aparece un par de veces en la letra de la canción que le dedicó Dalma. “Babu lindo, yo te espero que me llames de algún lado y me regales la Luna con alguna canción. Hoy te pido que me esperes. Yo te llevo margaritas y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”, dice la estremecedora letra de “Margaritas”, un tema que tiene destino de himno maradoniano.

