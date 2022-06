Caeleb Dressel reaparece en el Mundial de Budapest después de atravesar momentos de depresión

La principal estrella de la natación actual, el estadounidense Caeleb Dressel, reencontró la motivación justo a tiempo, antes de afrontar el Mundial de Natación en Budapest, que arranca este sábado en la capital de Hungría. En la parte estrictamente deportiva, a Dressel lo ubican como el favorito. Las cinco medallas que consiguió en Tokio 2020 son su mejor carta de presentación. Pero detrás de su éxito deportivo, hay múltiples procesos que atravesó y que él mismo se encargó de difundir. En la Navidad de 2021, por ejemplo, se encerró en su habitación sin ganas de nada. Seis meses después de ese acto, reconoce que su mejor victoria fue ganarle a la depresión.

¿Cómo detectar a tiempo el momento en el que la cabeza nos manda señales? La misma pregunta busca responderse. Estarán los que quieran ocultarla y habrá otros que decidan enfrentarla de inmediato. La importancia de la salud mental en el deporte es un tema que se menciona poco, pero que siempre sale a la luz en las voces de los deportistas que sólo buscan pedir ayuda y visibilizar. En 2021, por ejemplo, en plena competición olímpica en Tokio 2020, la gimnasta Simone Biles puso a la salud mental en la agenda prioritaria. La talentosa gimnasta de Estados Unidos confesaba que llegaba el momento de cuidar su cabeza y que el deporte era lo menos importante. No había mañana para ella. Tenía que cuidarse. Y así lo hizo.

Por estos días, Dressel, expuso sus demonios internos con un crudo testimonio que conmueve e impacta. Con cinco medallas de oro, Dressel fue la figura de los Juegos Olímpicos de Tokio, además de batir dos récords del mundo, en los 100 metros mariposa y en el relevo 4x100 metros estilos. Ante la mirada ajena, Dressel despierta admiración. Pero es también una persona muy exigente con él mismo. Por eso no dudó en compartir su malestar y lo difícil que le resulta manejar la presión. “Tengo ganas de todo menos de nadar”, llegó a confesar en un momento.

Al igual que Simone Biles, Dressel, de 25 años, rompió un tabú: el estereotipo de perfección que a veces parece mostrar el deporte de elite. La salud mental requiere de un tratamiento multidisciplinario y hablar sobre las dificultades en la alta competición requiere de valentía. El nadador nacido en Green Cove Springs, Florida, entendió al igual que Biles que aquello de exponer su interior no lo hace más vulnerable. Al contrario, mostrar su vida íntima y que su voz sea escuchada era vital. Y así publicó su lucha cotidiana en distintos fragmentos.

Una frase lo describe a la perfección: “Acababa de ganar cinco medallas de oro en el mayor evento deportivo del mundo y estaba pensando que tendría que haber nadado más rápido”. El nadador reconoció que la decepción lo persiguió en cada paso. Sus expectativas siempre estuvieron más altas que sus éxitos.

Después de experimentar la fama, tenía que ver cómo regresaba a la normalidad sin tantos flashes. “Quería era encerrarme con llave en una habitación y no hablar con nadie. Me sentía completamente perdido. Quería escaparme lo más lejos posible del agua, pero al mismo tiempo el agua es uno de los lugares en los que me siento más seguro. Así que fue un momento realmente difícil. Fui infeliz durante varios meses”, dijo.

"Quería encerrarme con llave en una habitación y no hablar con nadie. Me sentía completamente perdido", el duro relato de Caeleb Dressel, la estrella de la natación de Estados Unidos. ODD ANDERSEN - AFP

Los momentos oscuros y esa disputa con sus pensamientos afirma que hoy quedaron atrás. Pero es consciente que pueden volver cuando menos se lo espera. Descansó mucho, cambió de entrenador, reforzó el trabajo con una psicóloga y ahora dice que tiene más herramientas para afrontar lo que viene.

“Necesitaba un tiempo lejos de todo esto. A finales de enero comencé a sentirme en forma. Hago tiempos en los entrenamientos que no había conseguido antes. Es un buen sentimiento, sentir que estás de regreso”, dijo con ilusión. En busca de mejores sensaciones, Dressel dejó como coach a Gregg Troy para sumarse al grupo de Anthony Nesty, exmariposista olímpico y entrenador jefe de la Universidad de Florida, en Jacksonville.

En Budapest, Dressel se reencuentra con el Duna Arena, la piscina que lo lanzó a la fama en 2017. Ese año, cuando la natación buscaba un sucesor a Michael Phelps y sus 23 títulos olímpicos, Dressel brilló con siete títulos mundiales. Se colgó tres medallas de oro en menos de dos horas, al lograrlo en los 50 metros en estilo libre, los 100 metros mariposa y el relevo 4 x 100 metros estilos mixto.

Dressel competirá en cuatro pruebas individuales (50 y 100 metros libre, 50 y 100 metros mariposa), con el objetivo de seguir progresando sus tiempos. La misión de vencerse a él mismo es su prioridad. “Mi objetivo en el deporte es mejorarme, ya no pienso en vencer a los rivales”.